Universidad pública siempre

Por principios y valores democráticos la educación pública debe ser protegida por el Estado y en nuestro caso por las comunidades autónomas(futuros Estados Federales), algo que no sucede porque las comunidades autónomas gobernadas por el PP están desmantelando la pública para beneficiar el negocio para la privada y les permite su aparición de la nada, y nada es nada, sin las mínimas garantías de recibir una buena formación, solo producen títulos y títulos por dinero, algunos ejemplos graves tenemos en la Comunidad de Madrid desde que llegó el desGobierno a esta Comunidad hace ya demasiados años.

La jefa y jefecillos del PP no quieren la EDUCACIÓN PÚBLICA desde abajo, de la infantil hasta la superior, tan solo buscan hacer negocio y con la educación pública no se hace negocio, señoritos y señoritas del PP. Se debe hacer y practicar una perfecta preparación universitaria, y no valorar la cuenta corriente de los alumnos o quiénes son los progenitores.

Los territorios autonómicos están incumpliendo el principio de igualdad que regula la Constitución de 1978. Lean el artículo 27 de la misma, con calma, y reflexionen al respecto. Verán la realidad de su mala educación y peor gestión de la educación pública; es la prueba de la privatización permanente del PP en sus políticas de desigualdad para seguir con los recortes de la universidad pública para beneficiar la privada, tanto doña Isabel en la Comunidad de Madrid como don Juan Manuel en Andalucía y María Guardiola de Extremadura, el trío de la desigualdad y defensores de la baja calidad universitaria y del amiguismo caciquil de aquellos tiempos negros en la España franquista.

No se debe permitir que se concedan universidades privadas por gracia del dedo o los dedos del PP, cuyos proyectos sin calidad, sin excelencia y sin objetividad tan solo buscan negocio

Don Alberto ha ordenado provocar el enfrentamiento de la privada contra la pública. Además, han hundido el sector público en sus territorios para que la ciudadanía huya hacia la privada y así engordar las cuentas corrientes de los amiguetes del PP, dejando fuera de una cualificación adecuada a los hijos e hijas de las clases medias y trabajadoras. España no debe aplicar el sistema educativo trumpista por el que quien tiene dinero va a la Universidad y quien no se queda en la calle, excluido por no tener dólares.

El gobierno de España está democratizando la creación de nuevas universidades para que se cumplan los requisitos que marca la Ley y se respeten los criterios de igualdad para las universidades, públicas o privadas. Feijóo, del PP, manipula la realidad de las universidades españolas. Es injusto y contario a la ley que, por ser amigos del PP de doña Isabel, don Juan Manuel o doña María Guardiola, el trío de la desigualdad y las privatizaciones, te dejen crear un chiringuito sin calidad.

¿Dónde están los sindicatos de clase en esta lucha en defensa de la universidad pública? Para evitar la imposición del régimen privado en el sistema universitario español del PP y su banda de privatizadores y creadores de la desigualdad en la universidad pública, enfrentándola a la privada.

Los culpables de la desinversión en la universidad pública son los desgobiernos de las comunidades autónomas en manos del PP, y esas manos oscuras que detraen del presupuesto de la pública para la privada, y el caso más sangrante está en el régimen privado establecido por la señora Ayuso y su ideología trumpista: va a por las catorce universidades privadas, frente a seis públicas. Es evidente quién apuesta por el negocio sin contemplaciones, de manera vengativa, para arrodillar a la crítica constructiva desde la universidad privada y el daño que le está haciendo a la universidad pública lo sufren las hijas e hijos de la clase trabajadora para hundirla y dejarla arrinconada hasta que acaten las políticas trumpistas privatizadoras de la jefa, doña Isabel Natividad Díaz Ayuso.

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.