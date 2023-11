Los Premios infoLibre 2023 animan a defender la democracia frente al odio y recuerdan el sufrimiento palestino

Eran poco más de las 19 horas en el Ateneo de Madrid y con las atentas miradas de las alegorías de las artes, inmortalizadas para siempre en el techo de su histórico Salón de Actos, se dirigían hacia el escenario, donde los músicos Andreas Prittwitz e Iris Azquinezer interpretaban unas melodías que sonaban a recuerdo. Como la rosa en la huerta y Dulce para dos erres, dos piezas, una sefardí y otra árabe, que sirvieron como apertura de los Premios infoLibre 2023 y como memoria del drama, de la muerte y de la destrucción que se está viviendo en la Franja de Gaza. En el patio de butacas, llenando las primeras filas, se arremolinaban los invitados: la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Sanidad, Mónica García; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez; el director de cine, Pedro Almodóvar; o el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, entre otros.

Al terminar la música, el director de infoLibre, Daniel Basteiro, tomaba el atril para dar la bienvenida al acto, patrocinado por Fundación "laCaixa", AENA, Iberdrola, Correos y Renfe, y agradecer el apoyo de nuestros socios: “Son ellas y ellos nuestra razón de ser y por eso los hemos invitado antes que a nadie, mucho antes que a los políticos”. Basteiro también quiso recordar algunos de los momentos inolvidables que ha vivido infoLibre a lo largo de este año: “Por ejemplo, aquella sala del Círculo de Bellas Artes abarrotada para hacer algo tan disruptivo y revolucionario como leer en alto a Virginia Woolf. O aquella otra en la que debatimos encendidamente sobre el Orgullo, pero después nos tomamos una cerveza, o la de la biblioteca del Retiro durante la Feria del Libro, o el acto sobre Memoria Democrática de hace unas semanas. A todos los socios que lo hacen posible, gracias”.

Precisamente, el primer galardón entregado durante la gala fue el premio Librepensadores, el cual reconoce las publicaciones que realizan los suscriptores de infoLibre en la sección del mismo nombre. Este año, el premiado ha sido Ulises Najarro, profesor de Geografía e Historia en un instituto público de Granada, por su artículo El conflicto palestino-israelí a través de la historia, donde explica de una forma didáctica y sencilla un conflicto tan complejo como el que está sucediendo en Gaza. El socio recibió emocionado el premio de manos del ministro de Justicia, Félix Bolaños y de la subdirectora de infoLibre, Marta Jaenes. “Es un honor hablar delante de tantos referentes. Quiero dedicar este premio aquellos que creen en la honradez y el compromiso, valores que también representa muy bien infoLibre.

España puede asumir una posición mucho más valiente, Europa debe ser mucho más valiente para exigir el cese de los bombardeos, acabar con esta masacre y una paz justa Juan Diego Botto

Momentos después de que Najarro terminara su discurso, la música volvió a helar el Ateneo de Madrid para recordar a las víctimas de la masacre de Gaza. La melodía comenzó a disminuir su sonido y la voz del actor, Juan Diego Botto, comenzó a pronunciar los versos del poema, Cadáveres anónimos, del poeta palestino Mahmud Darwish. “Eran niños, recogían la nieve de los cipreses de Cristo y jugaban con los ángeles porque tenían la misma edad... huían de la escuela. Jugaban con los soldados, el juego inocente de la muerte”, rezaba el poema, al cual Botto añadió un alegato a favor del alto al fuego: “España puede asumir una posición mucho más valiente, Europa debe ser mucho más valiente para exigir el cese de los bombardeos, acabar con esta masacre y una paz justa”.

Tras el recuerdo a las víctimas de la masacre en Gaza, llegó el turno de entregar el Premio Almudena Grandes, el cual reconoce la defensa del derecho a la información por parte de una persona u organización. Este año el galardón ha recaído en la revista Mongolia, que está sumida en una lucha judicial por defender la libertad de expresión a causa de la denuncia presentada por Manos Limpias y otros colectivos ultras como Abogados Cristianos o Hazte Oír contra una de sus portadas. Mónica Grandes, hermana de la novelista fallecida, y la periodista de infoLibre, Alicia Gutiérrez entregaban el premio a un sonriente y siempre cómico Dario Adanti, uno de los máximos responsables de la revista.

El humorista comenzó su discurso con un chiste de Gila: “Le hicimos una broma pesada a mi sobrino, nos lo cargamos, pero como nos hemos reido”, para seguir con un alegato a favor de la libertad de expresión donde pedía la eliminación de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos enaldecimiento terrorismo y injurias en la corona, del Código Penal. “¿Que puede pasar, que la ultraderecha se manifiesta en Sol y Ferraz?”, bromeaba Adanti, que recordaba que este viernes debe viajar a Barcelona para defenderse de las querellas por la portada de Mongolia.

Después de su alegato a favor de la libertad de expresión y contra la censura, subió al escenario los columnistas de infoLibre, la politóloga Cristina Monge y el director del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, para entregar a Consuelo Ordoñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), el premio al Compromiso Social. “Quien asesina no solo mata, sino que diseña una banalización de lo que sucede. Este premio es un gesto a favor de la memoria, que dice que aquello fue todo menos banal”, decía emocionada Ordoñez.

La presidenta de Covite explicaba cómo, con sus hilos de Twitter, donde cada día recuerda a una víctima del terrorismo asesinada, intenta hacer ese ejercicio de memoria para “darles la humanidad que sus asesinos les quitaron”. Para acabar, Ordoñez recordó emocionada dos frases de su hermano Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA: “Yo soy radical en la defensa de la vida humana y en la honradez” y “Actuar por convicciones nunca es equivocarse aunque te quedes solo”.

Con mucha emoción, llegábamos al siguiente galardón, el Premio a la Cultura, el cual reconocía a los directores de cine, Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, por su promoción de los valores de la cultura, imprescindibles para la calidad democrática y el progreso. Subieron al escenario la ministra de Sanidad, Mónica García y el periodista de infoLibre, Antonio Ruiz Valdivia, para entregar el premio a los directores de La Mesías, que agradecían el reconocimiento.

“En La Mesías, unos jóvenes oprimidos ven Cantando bajo la lluvia y esa película les hace sentirse libres por primera vez. Por eso, quería agradecer a alguien que me salvó la vida, a Pedro Almodovar. Porque también estaba encerrado en un mundo donde estaba solo, una película de Pedro me abrió una ventana y me hizo ver un lugar al que podría pertenecer”, agradeció emocionado Javier Calvo, que se abrazó al director tras terminar su discurso.

Después de la cultura, llegaba el turno al feminismo, la cantautora María Ruiz cantaba Primavera nuestra, una canción que reivindicaba los derechos de la mujer. Previa inmejorable para el premio a la Igualdad entregado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol y la directora general de infoLibre, Marta Gesto, que este año recaía este año en el sindicato FutPro. Ellas fueron las encargadas de representar a Hermoso y a un buen número de jugadoras de la selección española de fútbol femenino, que primero fueron campeonas del mundo en Australia y luego protagonizaron una revolución feminista tras el beso no consentido de Luis Rubiales. “Jugadoras, esto solo es el principio, no estáis solas, queda mucho trabajo para hacer, pero Futpro siempre va a estar a vuestro lado y os va a creer. Solo me queda decir que se acabó”, zanjó Amanda Gutiérrez

Por último llegaba el turno del premio infoLibre 2023, el cual reconoce a las personas que mejor se identifican con las ideas y valores que este diario defiende: periodismo honesto, riguroso, comprometido con la democracia, progresista, solidario, libre y participativo. El director Pedro Almodóvar, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el director editorial de infolIbre, Jesús Maraña, entregaban el galardón a Marisa Paredes, una de las actrices más comprometidas de nuestro país. La inmortal actriz recibía emocionada el aplauso del público puesto en pie, “la emoción le pone a una muy nerviosa, a ver qué digo, necesito agua”, decía cuando terminaron los aplausos.

En La Mesías, unos jóvenes oprimidos ven Cantando bajo la lluvia y esa película les hace sentirse libres por primera vez. Por eso, quería agradecer a alguien que me salvó la vida, Javier Calvo

“Nunca me he olvidado de pisar la calle, de salir cuando había que salir y cuando pensaba que era desastroso lo que pasaba. Con la dictadura, con los grises, con los secretas detrás, daba igual”, decía Paredes. La actriz también recordaba su infancia en el Barrio de las Letras de Madrid, donde su referencia era su madre, la “primera feminista que conoció” y el “no a la guerra”, un movimiento donde los actores se volcaron para que el resto de la sociedad también dijera eso mismo.

Llegando al final, tomaba el atril la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que felicitaba a todos los premiados y a infoLibre por su décimo aniversario y por hacer “mejor nuestro país y nuestra democracia”. “La democracia debe hacer que las personas puedan ser algo mas felices. No nos van a enseñar lo que es la libertad quienes siembran de odio nuestras calles. Frente a su odio, nuestro afecto”, decía Díaz.

“Nuestro desafío es el de las grandes ocasiones de la historia, la disputa por la democracia en nuestro país. En ese cambio, el periodismo debe ser el oxígeno de la democracia. El periodismo es un compromiso con la libertad de expresión, el sustento de nuestra democracia”, reivindicaba la vicepresidenta.

El acto lo cerraba el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que agradecía a todos los que hacen posible infoLibre. “Se trata de defender una España plurinacional tan grande y plural como libre y democrática. Una fórmula política federal que alimente una mejor convivencia entre los pueblos que forman el Estado”, decía el director editorial recordando las palabras de Almodóvar en las que decía que infoLibre representaba a España.

Recordando la victoria de Javier Milei en Argentina, Maraña se refirió a la actualidad política española: “Esa bala de la patada al tablero democrático, de la entrada en un túnel del tiempo que nos devolvería unos cuantos años atrás en derechos, libertades y avances sociales, nos pasó rozando en España este verano. Sería un error pensar que, una vez formado el nuevo gobierno de coalición progresista, el riesgo está superado”.

“Si no se percibe utilidad y honestidad en la política, la democracia sufre y aparecen los predicadores; si no se percibe utilidad y honestidad en el periodismo, la democracia sufre y triunfan los influencers extremistas. Nuestro compromiso es, sigue siendo, no engañar, y rectificar cuando nos equivocamos. Es explicar, contextualizar, buscar el porqué de lo que ocurre y analizar las consecuencias”, cerraba Maraña un acto verdaderamente emocionante.