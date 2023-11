Marisa Paredes, el sindicato de mujeres futbolistas, Los Javis, Consuelo Ordóñez y 'Mongolia', Premios infoLibre

La tercera edición de los Premios infoLibre, que reconocen la labor profesional y el compromiso compartido con los valores que defiende este diario, se celebrará este jueves 23 de noviembre en el Ateneo de Madrid. infoLibre premia en esta ocasión la trayectoria de la actriz Marisa Paredes (Premio infoLibre 2023); Futpro, el sindicato de mujeres futbolistas clave en el # SeAcabó de la selección española (Premio a la Igualdad); los cineastas Javier Calvo y Javier Ambrossi (Premio a la Cultura); la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez (Premio al Compromiso social); y a Ulises Najarro, un miembro muy activo en nuestra comunidad de socias y socios por su participación en Libreprensadores.

Como en ediciones anteriores, ha sido la propia Redacción la que inició el proceso de selección de candidaturas. El jurado ha estado integrado por el comité de dirección de infoLibre (Jesús Maraña, director editorial; Daniel Basteiro, director, y Marta Gesto, directora general) y algunas de las firmas de este diario: Luis García Montero, Helena Resano, Cristina Monge y María José Landaburu. El acto del Ateneo de Madrid cuenta con la colaboración de la Fundación “laCaixa”, Aena, Iberdrola y Renfe. Y la gala se emitirá en directo a través de nuestra web.

PREMIO INFOLIBRE 2022. Marisa Paredes

Otorgado a personas o instituciones que mejor se identifican con las ideas y valores que infoLibre defiende: periodismo honesto, riguroso, comprometido con la democracia, progresista, solidario, libre y participativo.

La hija de la portera del número 13 de la plaza de Santa Ana de Madrid que soñaba con ser actriz. Un rostro popular en los míticos Estudio 1 en la TVE de los años 70. La musa de Almodóvar en Tacones lejanos o Todo sobre mi madre, ya convertida en los 90 en estrella internacional. La presidenta de la Academia de Cine en los Goya del No a la guerra en 2003: "Esta no es una noche tensa, sino libre". La vieja luchadora que se indigna en 2023 ante la catástrofe humanitaria de Gaza estampando su firma en el manifiesto Ni terrorismo, ni genocidio. La activista que se presenta hace unos días en la Puerta del Sol al grito de "La dictadora eres tú" en protesta por el plan del Gobierno de Ayuso para vaciar las leyes LGTBI. Todas ellas son la misma mujer: Marisa Paredes (Madrid, 1946). "Lloré cuando nació mi hija en 1975 porque se iba a librar de la dictadura. Mi nieta nació hace dos años y pensé que esta criatura va a vivir algo que yo creí que ya se había terminado: la dictadura y el retraso en todos los derechos", afirmó en una reciente entrevista en los micrófonos de la Ser. Estaba escandalizada por el regreso entre bambalinas de las tijeras de la censura, esta vez, muchos años después, accionadas por Vox.

PREMIO IGUALDAD. Futpro, sindicato de mujeres futbolistas

Para las personas o entidades que defienden y fomentan la igualdad social en todas sus vertientes como rasgo imprescindible de una democracia avanzada. ·

El mensaje era muy breve: "Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso". Lo escribió la futbolista de la selección española Alexia Putellas tras escuchar el viernes 25 de agosto el discurso del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en el que se negó a dimitir por haberle dado un beso no consentido en la boca a la jugadora Jenni Hermoso. Rubiales explicó a una asamblea en la que costaba distinguir a una sola mujer que el "pico", según sus palabras, contó con la aprobación de la número 10 del combinado nacional. La agresión, ahora investigada por los tribunales, fue presenciada en directo por una audiencia millonaria después de que la selección femenina se hiciera en Sidney con la Copa del Mundo. Hermoso le desmintió inmediatamente en un comunicado compartido en su cuenta de X: "En ningún momento el beso fue consentido". El texto estaba firmado con el hashtag #SeAcabó. Y, efectivamente, se acabó. Porque Rubiales acabó en la calle provocando no solo una revolución en el deporte español sino también en los campos de juego de todo el planeta. El sindicato Futpro, que representa a Hermoso y a un buen número de jugadoras de la selección, pilotó este MeToo inédito en el deporte. Su presidenta, Amanda Gutiérrez (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 30 años), será quien recogerá este jueves el premio.

PREMIO A LA CULTURA. Javier Calvo y Javier Ambrossi

Para quienes promueven los valores de la cultura, imprescindibles para la calidad democrática y el progreso.

Este jueves se emitía en Movistar Plus+ el séptimo y último capítulo de La Mesías , la serie que ha conmocionado el panorama audiovisual español. Javier Ambrossi (1984, Madrid) y Javier Calvo (Murcia, 1991) [aquí puedes leer nuestra entrevista] nos han metido cada semana en el comedor de la familia Puig Baró, un matriarcado delirante en el que su protagonista, Montse, nos ha paseado por un mundo de pesadilla poblado de vírgenes, niños, canciones y algún extraterrestre. El final abierto de la serie –sigan leyendo, no va a haber spoilers–, ha provocado intensos debates en el sofá de casa y en las redes sociales. ¿Qué hemos visto? Quizás a nosotros mismos creyéndonos lo increíble con tal de seguir adelante. Atrás queda ahora su entretenidísima Paquita Salas, su histriónico papel de investigadores en Mask Singer y la serieVeneno, en la que a los dos creadores ya se les empezó a tomar muy en serio. Sí, el futuro de Los Javis da miedo, del bueno claro. ¿Serán los mesías de lo que está por venir en el cine español?

PREMIO COMPROMISO SOCIAL. Consuelo Ordóñez

Para quienes promueven acciones en favor de nuestros derechos, la sostenibilidad, la economía colaborativa o la exclusión social.

Consuelo Ordóñez (1959, Caracas) es la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Y es hermana del concejal donostiarra del PP Gregorio Ordóñez, a quien la banda terrorista ETA asesinó en 1995. Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, fue quien disparó sobre el concejal mientras comía junto a dos amigos en un restaurante de Donostia. Consuelo ha dedicado su vida a la defensa no solo de la memoria de su hermano sino de todas las víctimas del terror. Y, en esa defensa de la memoria, se ha mostrado insobornable durante estas tres décadas. El pasado 2 de febrero, en un bronco pleno en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso trató de desacreditar a la oposición diciéndole: "Que les vote Txapote". Se trataba de un eslogan acuñado por PP y Vox en tiempos electorales que indignó a colectivos como Covite. La asociación creada en noviembre de 1998 en el País Vasco agrupa a más de 400 familias de asesinados por organizaciones terroristas como ETA o los GAL. Defiende la democracia, el respeto a la ley y los principios de Justicia y Memoria. Su iniciativa multimedia Mapa del terror mereció el reconocimiento de la Comisión Europea y del primer Foro Mundial de Narrativa contra el Extremismo.

PREMIO ALMUDENA GRANDES. Mongolia

Para quienes defienden el derecho a la información.

El falso sindicato ultraderechista Manos Limpias demandó a Pere Rusiñol y a Darío Adanti por la portada de diciembre de 2022 de Mongolia con una ilustración satírica sobre el portal de Belén. El pasado 26 de julio un juzgado de Barcelona inició la causa y citó a los editores de la revista acusados de un delito de ofensa a los sentimientos religiosos, un tipo penal exótico en las democracias avanzadas. Colectivos ultras como Abogados Cristianos o Hazte Oír han presentado querellas análogas por la misma portada. Mongolia ha respondido a todas ellas con una campaña de micromecenazgo para costear los costosos gastos de este proceso penal sin sentido. No es el primero. La revista se ha convertido en el blanco favorito de todas aquellas plataformas que creen que la Inquisición sigue organizando hogueras.

PREMIO LIBREPENSADORES. Ulises Najarro

Reconocemos a la socia o socio que colabora con nosotros a través de sus opiniones, destacando por su participación activa y por ser fiel a los valores que defendemos.

Ulises Najarro es profesor de Geografía e Historia en Granada. Comenzó a seguirnos desde sus tiempos de estudiante universitario. Pero nada, pasaba el tiempo y no se animaba a hacerse socio. Un día se registró en la web y este verano dio el paso y se suscribió. Activo en la sección de Librepensadores, el espacio donde nuestras socias y socios opinan de casi todo, Ulises reunió hace unas semanas un aluvión de datos para explicar a sus alumnos qué estaba pasando en la Franja de Gaza. Y, tras dar la clase, pensó: ¿Por qué no comparto toda esta información con la comunidad de infoLibre? Y así surgió este artículo, didáctico donde los haya, que resume muy bien nuestra mirada sobre lo que está pasando en Oriente Medio y por el que le damos este premio: El conflicto palestino-israelí a través de la historia. A todo esto, ¿aún no has hecho click aquí?