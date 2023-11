Darío Adanti no le puede explicar al juez un chiste sobre Dios porque falla la conexión telefónica

Darío Adanti, humorista gráfico y editor de la revista Mongolia se ha tenido que volver a casa sin haber prestado declaración al juez que lo había citado por "problemas técnicos" en la videoconferencia. Un juzgado de Barcelona lo había citado para hacer frente al delito de ofensas a los sentimientos religiosos por una portada satírica y el argentino iba a declarar en los madrileños juzgados de Plaza de Castilla en la mañana de este lunes vía telemática. El juez ha aplazado su declaración hasta el 24 de noviembre

Adanti ha explicado a infoLibre que se encontraba junto al funcionario en la sala de declaraciones pero el juez no podía verle a través de la reunión por vídeo, aunque sí podía escucharle pero para evitar denuncias de los demandantes, ha aplazado su cita después de una hora de intentos. "Que más remedio" ha declarado. El magistrado ya había aplazado la declaración de Adanti en otras dos ocasiones, también por "problemas técnicos" y ha sido en esta ocasión en la que lo ha emplazado directamente a los juzgados de Barcelona.

"Esto de pilla siendo un humorista autónomo y te terminas autocensurando" afirma Adanti. Según Adanti, la forma de actuar de grupos derechistas como Manos Limpias es a través de este tipo de denuncias que si el denunciado no tiene un respaldo no puede hacerles frente. Adanti subraya que están pagando a los abogados de Mongolia a través de crowfunding pero, si no tuviesen ese apoyo, "terminarían pensando en no hacer esos chistes". Además subraya que va en el ADN de Mongolia enfrentarse a ese tipo de causas.

Manos Limpias demandó a Pere Rusiñol y a Darío Adanti por la portada de diciembre de 2022 en el que habían representado a un bebé sustituyendo a Jesucristo por un emoticono que. según aclaran, "es el de un helado de chocolate". El pasado 26 de julio un juzgado de Barcelona inició la causa y citó a los editores de la revista satírica , en palabras de Adanti, "para explicarle un chiste a un juez". Abogados Cristianos, Hazte Oír y otros grupos ultracatólicos han presentado querellas análogas por la misma portada. Mongolia ha respondido a todas ellas con una campaña de micromecenazgo para editar un libro con los artículos anticlericales que el periodista Manolo Saco ha publicado a lo largo de su carrera como columnista.

Amnistía Internacional pide derogar dos artículos del Código Penal

A la 13.00 de este lunes ha entrado Adanti en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla acompañado de Daniel Canelas, investigador de Amnistía Internacional sobre libertad de expresión. A la cita se han unido una veintena de manifestantes de manifestantes. Amnistía Internacional ha pedido que se modifiquen los artículos del Código Penal que atenten con la libertad de expresión. En concreto piden derogar dos artículos. Por un lado el 525 que sanciona las expresiones de “escarnio” de los dogmas, creencias o ritos de una confesión religiosa que se realizan para ofender los sentimientos de sus miembros. Por otro lado, el delito de injurias a la Corona (Art. 490.3), porque según indican, "contraviene el espíritu del Convenio Europeo.

Desde la organización insisten en que a pesar de que el derecho a la libertad de expresión incluye el uso de expresiones que puedan ofender, escandalizar o molestar, en España puede implicar "una condena de prisión".

"Hoy Darío Adanti tiene que declarar en los juzgados por publicar un chiste. Pero no está solo. Son muchos/as los y las viñetistas, ilustradores/as y activistas que hoy le arropamos. Porque ser condenado por hacer humor no es propio de una sociedad democrática", han subrayado. El humorista también ha insistido: "Aunque tenemos una democracia muy plena en libertad de expresión seguimos arrastrando cosas del franquismo".