"La dictadora eres tú": rebelión en la Puerta del Sol contra el plan de Ayuso para vaciar las leyes LGTBI

"Ni un paso atrás en nuestros derechos". Mirando a la Casa de Correos, la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, cientos de personas pidieron este lunes, convocadas por la plataforma Ni un paso atrás, la dimisión de Isabel Díaz Ayuso.

La convocatoria destacó que los derechos de las personas LGTBI son tan importantes como el resto: "No hay igualdad sin derechos trans" o el recurrente "Madrid será la tumba del fascismo", fueron algunos de los cánticos que se pudieron escuchar.

El pasado viernes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid registró en la Asamblea regional dos proposiciones para recortar leyes que garantizan los derechos LGTBI: la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género y la Ley 3/2016 de Protección integral contra la LGTBIfobia. Además, la presidenta madrileña anunció que agilizará los plazos a la mitad del tiempo establecido mediante el uso de la vía de urgencia.

Íñigo Errejón, diputado por Sumar en el Congreso, recordó en la concentración que Ayuso ha registrado las propuestas “por la puerta de atrás y aprovechando que todo el mundo tiene sus ojos puestos en la política nacional". El diputado recalcó que este es "el primer retroceso de un gobierno autonómico en derechos LGTBI". Para Errejón, los mismos que "por la noche piden un alzamiento, por la mañana hacen recortes en libertades". "Ayuso es una persona profundamente hipócrita", finalizó.

Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid también habló Reyes Maroto. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid exigió al alcalde, José Luis Martínez Almeida, que "pare a Ayuso". También le pidió "que no sea cómplice del retroceso que va a suponer para la comunidad LGTBI" y recordó que ella estaba presente en la Asamblea "cuando se aprobaron las dos leyes". "Le pido a Almeida que no se quede de perfil, que defiende a las personas LGTBI y trans y que no se alíe con la derecha retrógrada que quiere volver a la España del blanco y negro", recalcó.

Además de Errejón y Maroto, otros representantes de la política nacional y autonómica, como la senadora trans Carla Antonelli, el secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, o los concejales de Más Madrid Rita Maestre y Eduardo Rubiño, se dejaron ver en las protestas en la céntrica plaza madrileña. La ministra de Igualdad, Irene Montero, expresó a través de redes sociales su apoyo al colectivo.

Las vidas Trans y LGTBI no se pueden derogar.



Nunca más un país sin vosotres. No estáis soles: la ley trans y LGTBI es ley. pic.twitter.com/zPJAHpqIbB — Irene Montero (@IreneMontero) 13 de noviembre de 2023

“Ni un paso atrás”

Diversas asociaciones y organizaciones del colectivo convocaron esta concentración en la Puerta del Sol para defender sus derechos mediante un comunicado difundido a través de la plataforma Ni un paso atrás.

Esta plataforma “tiene como objetivo principal promover las políticas públicas, desarrollo normativo, iniciativas sociales, de sensibilización e información, así como incidir en la importancia de preservar las mencionadas leyes que garantizan la igualdad y no discriminación en la Comunidad de Madrid”.

"El gobierno regional en la citada argumentación, tiene la desvergüenza y la desfachatez de afirmar que la misma tan solo persigue corregir los elementos que podrían socavar la igualdad de oportunidades por estar inspiradas en una ideología y visión excluyente e incluso contra la propia Constitución", asegura el texto. El mismo documento recoge que estas dos leyes "fueron aprobadas por ellos mismos cuando Cifuentes era la presidenta de la comunidad".

Una treintena de colectivos se han integrado en esta plataforma para condenar de la manera “más contundente” las proposiciones de ley propuestas por el Partido Popular madrileño.

La desprotección a la juventud LGTBI

El comunicado de la plataforma destaca que “la educación en diversidad es imprescindible para la construcción de una sociedad respetuosa e igualitaria”. Con la eliminación de estos artículos, las asociaciones aseguran que “la violencia y la desprotección a la infancia y juventud LGTBI+ seguirá aumentando”.

Encarni Bonilla, de la asociación Chrysallis, destacó a preguntas de infoLibre la "desfachatez" de Díaz Ayuso. La presidenta de esta asociación de familias a favor de los derechos de las personas trans expresó su inconformidad con la "intención de recortar los derechos e invisibilizar" al colectivo.

"Los tránsfobos tienen carta blanca para cebarse con los menores que se autoperciben y quieren hacer una transición libre y tranquila", declaró Bonilla, a la vez que destacó que la principal diferencia con la anterior ley es "el respaldo". "Se deshumaniza a los niños y niñas y se permite que los profesores no reconozcan su verdadera identidad", dijo la presidenta de Chrysallis.

"Derogación tras derogación"

Ronny de la Cruz, presidente de la asociación Cogam, denunció que Ayuso pretende “vaciar la ley de contenido, no ideológico, sino legal”. Además, remarcó que ambas proposiciones se basan en “derogación tras derogación”. “En su día dijo que quería garantizar seguridad jurídica cuando esa ley era segura jurídicamente”, criticó Ronny de la Cruz, que destacó que estas medidas "suponen dar un paso atrás en la defensa del colectivo”.

El presidente de Cogam recordó que Isabel Díaz Ayuso ya había expresado su intención de reformar la ley trans tras las elecciones de mayo y aseguró que “habrá más acciones a lo largo de la semana”.