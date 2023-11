Ayuso asume las tesis ultras sobre "doctrina de género" y da el primer paso para vaciar sus leyes LGTBI

El derecho a ser es el más importante. Si tienes miedo o te discriminan por ser quien eres no accedes a otros derechos, no hay libertad.



Ayuso despliega su agenda reaccionaria. Que no olvide que está obligada a cumplir la ley.



Y la Ley Trans y de derechos LGTBI ES LEY ✊🏼🏳️‍⚧️🏳️‍🌈💜