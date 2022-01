El cine y el teatro de 2022, grandes historias en la pantalla y también sobre las tablas

La taquilla global en los cines de toda España llegó en 2021 hasta 251 millones de euros, un 45% más que en 2020 gracias a 41 millones de espectadores. El cine español en particular, con una cuota de pantalla del 16,6%, se quedó, a falta de los datos finales oficiales, en 41,3 millones de euros y 6,9 millones de espectadores: los peores datos del siglo, incluso por debajo de los 43 millones de un 2020 marcado por el confinamiento y las restricciones sanitarias más severas.

Este es el punto de partida para el nuevo año de la industria cinematográfica en nuestro país, que aspira a consolidar la recuperación de la mano de las grandes producciones internacionales y, al mismo tiempo, a conseguir de una vez que el cine español remonte después de los dos ejercicios más dramáticos de lo que va de siglo, tan lejos de los 94 millones de euros y 16 millones de espectadores de 2019.

Con este panorama, la primera semana de 2022 arranca en los cines con el estreno de El día de la bandera, última película dirigida y protagonizada por Sean Penn, que estará acompañada en la cartelera por la comedia francesa Delicioso y la cinta de suspense El espía honesto. Estos estrenos, los más madrugadores de un año en el que no hay tiempo que perder, se adelantan a este mismo 5 de enero, por el festivo de Reyes.

A partir de ahí, todo es campo por arar y las salas de cine esperan con los brazos abiertos el aluvión de esperados estrenos que inicialmente estaban previstos para hace meses, pero que fueron retrasados por la pandemia. Junto a estas producciones, otras que irán llegando a la cartelera (y a las plataformas de streaming) según lo previsto durante todo este 2022 de oferta abrumadora.

Entre los estrenos más tempraneros están la nueva entrega de Scream (14 de enero, de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett), Licorice Pizza (14 de enero, Paul Thomas Anderson), Agente 355 (21 de enero, Simon Kinberg), El método Williams (21 de enero, protagonizada por Will Smith), Nightmare Alley (28 de enero, Guillermo del Toro, remake de El callejón de las almas perdidas), Belfast (28 de enero, de Kenneth Branagh) o Muerte en el Nilo (11 de febrero, otra vez Kenneth Branagh, en este caso volviendo a Agatha Christie).

En lo tocante al cine español, Santiago Segura insiste con Padre no hay más que uno 3 (15 de julio), mientras que Álex de la Iglesia vuelve al terror con Veneciafrenia (22 de abril). También llegarán el debut en la dirección de cine de Juan Diego Botto (En los márgenes, 30 de septiembre, con Penélope Cruz y Luis Tosar), la adaptación de Los renglones torcidos de Dios (de Oriol Paulo, 7 de octubre), Código emperador (25 de febrero), Malnazidos (Javier Ruiz Caldera, 11 de marzo) o Modelo 77 de Alberto Rodríguez (23 de septiembre). La guinda la pondrán As bestas, de Rodrigo Sorogoyen o la largamente aplazada La abuela, de Paco Plaza.

Las películas de superhéroes, por supuesto, volverán a reventar la taquilla con Morbius (28 de enero, con Jared Leto), el nuevo Batman de Robert Pattinson (4 de marzo), Doctor Strange: el multiverso de la locura (6 de mayo), DC La liga de las supermascotas (20 de mayo), la cuarta entrega de Thor (8 de julio, con Chris Hemsworth una vez más), Black Adam (29 de julio), Spider-Man: Across the Spider-verse (7 de octubre), The Flash (4 de noviembre), Black Panther: Wakanda forever (11 de noviembre) y Aquaman y el reino perdido (16 de diciembre).

A lo largo del año se reparten otras propuestas tan variopintas como El acontecimiento (película francesa ganadora del Festival de Venecia, 18 de marzo), Downtown Abbey 2 (18 de marzo), Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore (8 de abril), The unbearable weight of massive talent (22 de abril, con Nicolas Cage haciendo de sí mismo y... Paco León), la secuela de Top Gun (27 de mayo, con Tom Cruise, claro), el biopic de Elvis Presley (1 de julio), Misión imposible 7 (también con Tom Cruise, claro, el 30 de septiembre) o Avatar 2 (16 de diciembre).

Entre los títulos de animación destacan Red (lo nuevo de Pixar, 11 de marzo), Sonic 2 (8 de abril), Lightyear (17 de junio), Minions: el origen de Gru (1 de julio), Tadeo Jones 3 (26 de agosto, producción española), otra nueva entrega de El gato con botas (7 de octubre, con Antonio Banderas a la voz), la película de Súper Mario Bros (23 de diciembre) o el Pinocho de Guillermo del Toro, con fecha de estreno prevista para finales de año.

TEATRO

Como todos los ámbitos de la cultura, las artes escénicas afrontan 2022 con incertidumbre pero esperanza después de casi dos años batallando contra todo tipo de dificultades. Así, el Centro Dramático Nacional empieza el año con tres estrenos absolutos: El cuaderno de Pitágoras (Carolina África), Inloca (Ana Valles) y Manual básico de lengua de signos para romper corazones (de Roberto Pérez Toledo). Hasta verano propone una veintena de montajes, entre los que destaca una versión de Hamlet en la que actores con síndrome de down se hacen la pregunta definitiva de la existencia: ¿ser o no ser?

El Teatro Español ofrece una programación variada en la primera parte del año, con Blanca Portillo en Silencio, espectáculo escrito y dirigido por Juan Mayorga (del 7 de enero al 11 de febrero); Un hombre de paso, con un elenco comandado por Antonio de la Torre (del 3 al 20 de febrero); Oceanía, protagonizada por Carlos Hipólito (del 3 de marzo al 24 de abril); las tragedias de Shakespeare en versión de Calixto Bieito (10 de marzo a 10 de abril); Amici Miei, montaje escrito, dirigido y protagonizado por Mario Gas (6 de abril a 1 de mayo) o Malvivir con Aitana Sánchez-Gijón (5 de mayo a 5 de junio). No faltarán clásicos como La casa de Bernarda Alba de Lorca, La bella Dorotea de Miguel Mihura o La vida es sueño de Calderón de la Barca.

Al concluir este año, queremos agradeceros vuestro apoyo y entusiasmo, y las ganas inconsumibles de TEATRO que nos han dado calor y han mantenido nuestras salas abiertas a pesar de las adversidades.

Por un 2022 de ganas renovadas. De cultura, de arte y de vida.#Feliz2022 💛💛💛 pic.twitter.com/V7mHAdL2gr — CDN (@centrodramatico) 30 de diciembre de 2021

La Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) arranca el año el 13 de enero con La gran cenobia de Calderón de la Barca en Madrid y el día 14 con Castelvines y Monteses de Lope de Vega en Santurce (Cantabria). Durante los siguientes meses, representaciones por toda España de obras de otros autores esenciales como Vélez de Guevara, San Juan de la Cruz o Emilia Pardo Bazán.

En los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid la programación incluye una veintena de montajes hasta el verano, empezando este 12 de enero con Principiantes, obra de Raymond Carver de la mano del dramaturgo Juan Cavestany y el Premio Nacional de Teatro Andres Lima. Después, entre otras propuestas destacadas, del 9 de febrero al 6 de marzo Els Joglars celebran su 60 aniversario con un espectáculo teatral con música, danza y literatura. Por su parte, en el Teatro de la Abadía destacan Anatomía de un instante, inspirada en un texto de Javier Cercas, o el Retablillo de Don Cristóbal de Federico García Lorca.

En el Teatre Nacional de Catalunya está del 27 de enero al 6 de marzo Desig, un texto de Josep María Benet i Jornet con dirección de Silvia Munt. Por otro lado, Les Luthiers vuelven a España para retomar la gira de su espectáculo Viejos Hazmerreíres, que se vio interrumpida en marzo de 2020 por la pandemia, en esta ocasión para recorrer entre enero y marzo todo el país para visitar una quincena de localidades, desde Madrid o Bilbao hasta Miranda de Ebro o El Ejido. Además, Juan Diego Botto tiene todavía por delante un puñado de fechas en varias ciudades en enero de Una noche sin luna, su tributo a Lorca, cuya gira retomará en septiembre tras unos meses de descanso con este proyecto con el que obtuvo en 2021 el Premio Nacional de Teatro.

Finalmente, una gran noticia en las artes escénicas es que casi doce años después Nacho Duato vuelve a crear para la Compañía Nacional de Danza. El estreno absoluto de su próxima creación para la CND, Morgen, está previsto en el Palacio de Festivales de Cantabria (Santander) el próximo 25 de febrero. De esta manera, el bailarín regresa a la compañía que dirigió durante veinte años, entre 1990 y 2010.