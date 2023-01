'Almas en pena de Inisherin' y 'Los Fabelman' de Spielberg triunfan en los Globos de Oro 2023

Los Fabelman y Almas en pena de Inisherin cumplieron con los pronósticos y se alzaron como grandes vencedoras en la 80.ª edición de los Globos de Oro, una gala en la que Argentina, 1985 ganó el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa y en la que Colegio Abbot destacó con tres premios entre las series de televisión, ha recogido Europa Press.

La ceremonia, que tuvo lugar en el hotel Berverly Hilton y estuvo conducida por el cómico Jerrod Carmichael, intentó recuperar el prestigio y notoriedad perdidos tras las acusaciones de falta de diversidad y prácticas poco éticas contra los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. "Sea cual sea el pasado de los Globos de Oro, estamos hoy aquí para celebrar una industria que merece tardes como esta", afirmó el maestro de ceremonias al inicio de la gala.

Y aunque, tras el boicot masivo del pasado año, donde los Globos de Oro se celebraron a puerta cerrada y sin retransmisión en directo ni alfombra roja, lo cierto es que la gala que hasta hace tan solo unos años estaba considerada como la antesala de los Oscar, estuvo marcada por la ausencia de muchos de los galardonados.

Entre los premiados destacó Los Fabelman, la cinta autobiográfica de Steven Spielberg que se llevó los galardones a mejor película dramática y mejor director. Un premio más se llevó Almas en pena de Inisherin, la cinta de Martin McDonagh se alzó con tres de los ocho Globos de Oro a los que estaba nominada: mejor película de comedia o musical, mejor actor de comedia o musical para Colin Farrell y mejor guión para el propio McDonagh.

También cumplió con los pronósticos Cate Blanchett, ganadora del premio a la mejor actriz dramática por TÁR, el drama ambientado en el mundo de la música clásica escrito y dirigido por Todd Field con el que dejó sin galardón a Ana de Armas, nominada por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde. La interprete australiana, como otros muchos premiados, no estaba presente en la gala para recoger su premio.

Austin Butler ganó por su interpretación de Elvis el Globo de Oro al mejor actor dramático, mientras que Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, con Todo a la vez en todas partes, se hicieron con los premios a mejor actriz de comedia o musical y mejor actor de reparto, respectivamente. Angela Basset, por interpretación de reina Ramonda en Black Panther: Wakanda Forever de Marvel Studios, fue la galardonada como mejor actriz de reparto.

Ganadores latinoamericanos

Argentina 1985 se hizo con el premio a la mejor película de habla no inglesa. La cinta dirigida por Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín como Julio Strassera, el fiscal del juicio contra los responsables de la dictadura militar argentina, se impuso a los otros cuatro nominados: Sin novedad en el frente (Alemania), Close (Bélgica), Decision to Leave (Corea del Sur) y la cinta de acción RRR (India).

Al recoger el premio, el director dedicó el galardón a "todas las personas que desde la dictadura han estado luchando por la democracia en Argentina y siguen luchando". "Creo que la democracia es algo por lo que merece la pena seguir peleando", afirmó Mitre que estuvo escoltado en el escenario por Ricardo Darín, que recordó la reciente victoria de la selección Argentina en el Mundial de Fútbol de Catar. "Para toda la gente de Argentina, después de haber ganado el campeonato del mundo esto es una gran alegría. ¡Los quiero, bye!", exclamó con una sonrisa.

Otro de los premiados fue el mexicano Guillermo del Toro, que se llevó el premio a la mejor película de animación por su versión en stop-motion del clásico Pinocho. Guionista, director y productor del filme de Netflix, Del Toro hizo historia al ser el primer latino en ganar la categoría de película de animación en los Globos de Oro.

El premio Cecil B. Demile fue para Eddie Murphy en reconocimento a toda su carrera. En su discurso de aceptación, el protagonista de Superdetective en Hollywood y Doctor Doolitle hizo referencia con sorna a la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la pasada ceremonia de los Oscar. "Paga tus impuestos, ocúpate de tus asuntos y mantén el nombre de la esposa de Will Smith fuera de tu boca", dijo al enumerar sus trucos para tener una carrera larga y próspera en la industria como la suya.

Premios en televisión

En series de televisión, Colegio Abbott de ABC fue la triunfadora consiguiendo tres de los cinco premios a los que estaba nominada: mejor comedia, mejor actriz de comedia para Quinta Brunson y mejor actor de reparto para Tyler James Williams.

En drama, la sorpresa la dio La casa del dragón, la precuela de Juego de tronos de HBO que se impuso como mejor serie a otras favoritas como Better Call Saul, The Crown o Separación. "No pensábamos que pudiéramos ganar. Tengo que decir que Separación es fantástica. Me hubiera gustado que La casa del dragón se hubiera parecido a Separación... pero hubiera sido un poco raro", afirmó Miguel Sapochnik, showrunner de la serie al subir a recoger el premio acompañado de Emma D'Arcy y Milly Alcock, actrices encargadas de dar vida a Rhaenyra Targaryen.

En el apartado interpretativo, la actriz y cantante estadounidense Zendaya consiguió su primer Globo de Oro por su papel en la segunda temporada de Euphoria, serie con la que acumula también dos Emmy. Kevin Costner por el western Yellowstone se llevó el premio al mejor actor en una serie dramática, mientras que Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, hizo lo propio en comedia.

El Globo de Oro a la mejor miniserie fue para la segunda entrega de The White Lotus, Amanda Seyfried con The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes fue premiada como mejor actriz en miniserie y Evan Peters con la truculenta Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer se llevó el premio a mejor actor en una miniserie.

Otros premiados fueron Julia Garner, ganadora del Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en una serie por Ozark, Jennifer Coolidge, mejor actriz de reparto en una miniserie por The White Lotus, y Paul Walter Hauser, mejor actor de reparto en una miniserie por Encerrado por el diablo.