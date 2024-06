Soria se lo monta de cine: "Fuera de las grandes urbes también pasan cosas"

Hablar, por una vez, de la España vaciada. Visibilizar su realidad, desplazada del foco de las miradas y tantas veces olvidada. Llevar la despoblación a la gran pantalla y aprovechar el poder del cine como herramienta de transformación social. Estos son varios de los objetivos de la IV Muestra Internacional de Cine de los Territorios Despoblados del Mundo, que del 12 al 16 de junio se celebra en los Cines Mercado de Soria –gestionados por el ayuntamiento de la ciudad– y el Palacio Ducal de Medinaceli. Una zona donde saben perfectamente qué es eso de la España vaciada, de la que tanto se habla desde Madrid o Barcelona con la condescendencia de la distancia.

Más propósitos: impulsar la participación, análisis y reflexión ciudadana a través del séptimo arte, además de conservar y poner en valor la riqueza natural, cultural y social promoviendo una imagen positiva de los pueblos y de las zonas en riesgo de despoblación. Y más: dar a conocer estos lugares postergados, dinamizarlos y revitalizarlos, fomentar el acceso a la cultura, propiciar un turismo de calidad y, por último, rendir un homenaje a la España vaciada y a los otros muchos territorios despoblados en todo el planeta.

Para conseguir estos fines, la Muestra, organizada por la Fundación DEARTE, ha realizado una selección de películas de carácter universal donde el público encontrará desde grandes producciones hasta cine independiente y de autor. Así, podrán verse los largometrajes Un amor, de Isabel Coixet; Urak Lawoi (Hermanos del mar), de Telmo Iragorri y Manuel Coronado; Radical, de Christopher Zalla; así como los cortometrajes Ardiak, ezkontza eta kontrabandoa, de Andrés Salaberri; Cosas de chicos, de Raquel Colera; La nana de la bruja, de Óscar Villarroya, y Tegoyo, de Guillermo de Oliveira. También se organizarán coloquios en torno a la temática de las películas, que se proyectarán gracias a La Barraca de cine, compañía ambulante que acerca el cine a pequeños municipios.

"Siempre he creído en el cine como herramienta de cambio social y que sirve para mejorar la vida en los territorios que sufren despoblación. O, por lo menos, para que se hable de ellos", afirma a infoLibre el director de la muestra, Pedro Estepa, quien relaciona todas las actividades propuestas en esta cita pionera con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y la Agenda 2030.

Estepa sabe bien de lo que habla, pues en 2021 cosechó no pocos reconocimientos con el cortometraje Deep Soria, sobre las movilizaciones de los sorianos y las sorianas en Madrid reclamando más atención para su provincia. "En los pueblos, en las zonas rurales, están pasando muchas cosas y muy positivas a todos los niveles. Fuera de las grandes ciudades hay también una programación cultural importante y pasan cosas", defiende, añadiendo: "Estamos tan saturados en las ciudades de tanta información por tantos canales, y de tanta competencia cultural, que es muy difícil darte a conocer para que te vean. Por eso fuera de estos núcleos urbanos es más fácil diferenciarse, y la verdad es que los vecinos lo acogen muy bien".

Somos tan pioneros y originales que no hay un festival donde ver películas que traten sobre despoblación. No hay un festival que trate la despoblación como tal, el reto demográfico, o todas las historias que pasan en entornos rurales Pedro Estepa — Director de la Muestra

A pesar de ir ya por su cuarta edición, esta Muestra Internacional de Cine de los Territorios Despoblados del Mundo sigue siendo una anomalía a nivel no ya nacional, sino también internacional. "Somos tan pioneros y originales que no hay un festival donde ver películas que traten sobre despoblación", asegura divertido el director, que aprovecha para admitir que componer la programación no ha sido precisamente una tarea sencilla. "No hay un festival que trate la despoblación como tal, el reto demográfico, o todas las historias que pasan en entornos rurales. De esta temática en concreto no, aunque sí hay orientados a naturaleza, medio ambiente y sostenibilidad, por lo que por ahí quizás podamos establecer sinergias. Pero uno como tal sobre despoblación no hay", remarca, insistiendo en que, como programador, "el reto principal es buscar fuera de España".

Un reto cumplido con, por ejemplo, Radical, cinta mexicana de Christopher Zalla que cuenta la historia de un profesor que educa a los niños con su propio sistema en una ciudad fronteriza con Estados Unidos "donde hay muchos servicios que no se están dando desde el ámbito público, algo que se puede comparar con algunas poblaciones españolas donde desaparecen los colegios o los ambulatorios". También está en cartel Urak Lawoi (Hermanos del mar), de Telmo Iragorri y Manuel Coronado, con una trama situada en una isla totalmente abandonada de Tailandia donde habitan unos indígenas que se dedican a bucear y pescar su propia comida: "Me gusta mucho el contrapunto de que esta forma de vida se vea ahora en peligro por el cambio climático y el turismo masivo. Y ver en la gran pantalla que en Tailandia también hay zonas despobladas".

¡Looooocomía!: por qué nos gustan cada vez más los biopics musicales Ver más

De cara a la próxima edición, teniendo más tiempo para armar una programación, pretende Estepa profundizar en estas propuestas internacionales, si bien pone en valor que todas las de este año tienen en común "no solo que traten la despoblación", que pueden tratarla en mayor o menor medida, "sino que la acción transcurre en entornos rurales". Y destaca para terminar también que después de cada proyección habrá coloquios para hablar sobre las películas con sus directores o, en su defecto, con integrantes de los equipos, que compartirán sus experiencias rodando en lugares poco habituales.

La Muestra Internacional de Cine de los Territorios Despoblados del Mundo es uno de los proyectos que la Fundación DEARTE se ha propuesto impulsar adquiriendo, de esta forma, una mayor relevancia en el ámbito cinematográfico y rural. De esta forma, se abre una nueva etapa para la Muestra de Cine donde se concederá especial importancia a la alfabetización audiovisual desde edades tempranas y a la búsqueda de nuevos públicos.

Así las cosas, se pondrá el acento en actividades más participativas y colaborativas entre los jóvenes. El objetivo es contribuir a la formación de un espíritu crítico para crear los espectadores del futuro, con capacidad para analizar obras audiovisuales. Para ello, se celebrará un taller de animación con recortables y sombras chinescas en el que aprenderán la técnica del stop motion, dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años. Será impartido por los directores, productores y profesores de cine en la Universidad Complutense de Madrid Carlota Coronado y Giovanni Maccelli.