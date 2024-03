Consulta la lista completa de galardonados en los Premios Oscar

Oppenheimer, la cinta dirigida por Christopher Nolan, cumplió con su papel de favorita y fue la gran triunfadora en la 96 edición de los Oscar celebrada en el Dolby Theatre de Los Angeles. El filme centrado en la figura del científico creador de la bomba atómica se alzó con siete premios, incluyendo el de mejor película, mejor actor para Cillian Murphy y mejor dirección para el propio Nolan.

Pobres criaturas fue la otra gran triunfadora de una noche en la que los premios de Hollywood se olvidaron del cine español —La sociedad de la nieve y Robot dreams se fueron de vacío— y de Barbie que, de sus ocho nominaciones, sólo se llevo el de mejor canción original por What was I made for? el tema compuesto por Billie Eilish y Finneas O'Connell.

Peor suerte tuvieron Martin Scorsese, que se fue de vacío ya que Los asesinos de la luna no se alzó con ninguno de los 10 Oscar a los que optaba, y Bradley Cooper que también se fue de vacío con Maestro que no ganó ninguno de los siete premios a los que estaba nominada.

Este es el listado de los ganadores:

MEJOR PELÍCULA

Oppenheimer

MEJOR DIRECCIÓN

Christopher Nolan, por Oppenheimer

MEJOR ACTOR

Cillian Murphy, por Oppenheimer

MEJOR ACTRIZ

Emma Stone, por Pobres criaturas

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Robert Downey Jr., por Oppenheimer

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Da’Vine Joy Randolph, por The Holdovers

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

The zone of interest, de Jonathan Glazer.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

The boy and the Heron, de Hayao Miyazaki.

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

20 days in Mariupol, de Mstyslav Chernov.

MEJOR GUION ADAPTADO

Cord Jefferson, por American Fiction

MEJOR GUION ORIGINAL

Justine Triet y Ar, por Anatomía de una caída

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

The last repair shop, de Ben Proudfoot y Kris Bowers

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

War is over! Inspired by the music of John & Yoko, de Dave Mullins y Brad Booker.

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

The Wonderful Story of Henry Sugar, de Wes Anderson.

MEJOR BANDA SONORA

Ludwig Göransson, por Oppenheimer

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

What was I made for?, de Billie Eilish y Finneas O’Connell de Barbie

MEJOR SONIDO

The zone of interest

MEJOR FOTOGRAFÍA

Hoyte van Hoytema, por Oppenheimer

MEJOR MONTAJE

Oppenheimer

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Holly Waddington, por Pobres criaturas

MEJOR DISEÑO DE MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Nadia Stacey, Mark Coulier and Josh Weston, por Pobres criaturas

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Pobres criaturas

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Godzilla minus one