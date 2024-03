'Oppenheimer' se impone en unos Oscar que pasan de 'La sociedad de la nieve' y 'Robot dreams'

No ha sido la velada del cine español que hubiera podido ser. De alguna manera lo fue, pero hay que quedarse con la expectativa de lo que se imaginó y no terminó de concretarse. La ilusión que siempre propicia el cine se dio de bruces contra la realidad en los casos de La sociedad de la nieve, que no ha ganado ninguno de los dos premios a los que aspiraba -Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería-, y de Robot dreams, que igualmente se ha quedado sin estatuilla a Mejor Película de Animación. Los galardones han ido, en su lugar, para la británica La zona de interés y la japonesa El chico y la garza, de manera que Jonathan Glazer y Hayao Miyazaki recibieron lo que podía haber sido de Juan Antonio Bayona y Pablo Berger. Mas no fue.

Ese es el balance de daños a nivel español de una gala de los Oscar que, por lo demás, transcurrió con pasmosa normalidad, cómodamente instalada entre la diversión y el tedio. Nada fuera de lo común salvo momentos tan puntuales como variopintos como la emocionante actuación de Billie Eilish que dejó en silencio al auditorio, el luchador John Cena entregando el premio a Mejor Vestuario pudorosamente desnudo o Ryan Gosling y Emily Blunt escenificando la rivalidad entre Barbie y Oppenheimer en algo así como Barbenheimer. Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, vaya par de gemelos, metiéndose con Batman (Michael Keaton) también tuvo su punto.

Como conductor de la velada, el televisivo Jimmy Kimmel no destacó ni para bien ni para mal -comedidamente bien, digamos- y supo desaparecer convenientemente para dejar espacio al carrusel de estrellas sobre el escenario del Dolby Theatre del corazón de Hollywood. Porque, al final, se trata exactamente de eso, de las estrellas que se levantan desde las aceras del paseo de la fama y brillan por una noche como personas reales a los ojos del mundo. Ken (Ryan Gosling) y Slash y Wolfgang Van Halen y Mark Ronson puede que no sean del todo reales, pero lo parecieron y tuvieron su rato rockero también en una actuación de lo más colorista y pintona.

Efectivamente, el recuento nos lleva a comparar dos cintas tan diferentes como Barbie y Oppenheimer. Son las dos películas de la temporada y se han repartido el protagonismo (no tanto las distinciones) siendo para la primera únicamente, a pesar de contar con ocho nominaciones, el premio de Mejor Canción, por What I was made for, de Billie Eilish y Finneas O'Connell, que ganan su segundo Oscar tras obtenerlo en 2022 por No time to die. Porque la gran triunfadora de este año ha sido, en cualquier caso y cumpliendo los pronósticos, Oppenheimer: Mejor Película, Mejor Director (Christopher Nolan), Mejor Actor (Cillian Murphy), Mejor Actor de Reparto (Robert Downey Jr, distinguido por vez primera en su carrera y quien dedicó el premio a su "horrible infancia"), Mejor Banda Sonora, Mejor Fotografía, Mejor Montaje. Siete Oscar que quedan ya para la posteridad. "Todos los que hacemos películas soñamos con esto, me parece increíble haberlo logrado", remarcó la productora Emma Thomas al tomar el Oscar de manos de Al Pacino.

Que locura la forma en que #AlPacino anunció a Oppenheimer como Mejor Película. Una leyenda hace lo que le da gana.



“Mejor Película… uh, tengo que ir al sobre para eso. Y lo haré. Aquí viene. ¿Y mis ojos ven a Oppenheimer? Al Pacino



#Oscars2024 #Oscars pic.twitter.com/iiQK38rTEd — DiegoRodid (@diegorodid) 11 de marzo de 2024

"Rodamos una película sobre el hombre que creó la bomba atómica. Y, para bien o para mal, vivimos en el mundo de Oppenheimer. Así que me gustaría dedicarle este galardón a los que luchan por la paz en todo el mundo", dijo Cillian Murphy en su aplaudido discurso. "Las películas tienen poco más de cien años. No sabemos hacia dónde se dirige este increíble viaje, pero saber que creéis que soy una parte importante de esto significa muchísimo para mí", destacó el cineasta británico al recoger, de manos de Steven Spielberg, el premio a mejor dirección haciéndose así con su primer Oscar después de ocho nominaciones a lo largo de dos décadas de carrera.

Bien reconocida queda Pobres criaturas, que se lleva a casa cuatro premios: Mejor Actriz (para una afónica Emma Stone), Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Diseño de Producción y Mejor Diseño de Vestuario. "Gracias, Yorgos Lanthimos, por darme el trabajo de una vida con Bella Baxter", agradeció la intérprete, que se lleva su segundo Oscar después del obtenido en por La La Land en 2018.

"Se lo dedico a todos los que buscan la paz en todo el mundo".



CILLIAN MURPHY, Mejor Actor gracias a OPPENHEIMER.



Aquí su discurso. #Oscars pic.twitter.com/uBOkhyPbAB — Carla ❁ (@shannonlada) 11 de marzo de 2024

Empezaba la velada a lo grande con el Oscar a Mejor Actriz de Reparto para Da'Vine Joy Randolph, por Los que quedan. "Durante tanto tiempo siempre quise ser diferente y ahora me doy cuenta que solo debo ser yo misma. Gracias por verme tal y como soy", dijo en su emotivo discurso. La estatuilla al Mejor Corto de Animación fue para la cinta de filiación beatle War is over! Inspired by the music of John & Yoko, mientras que el Mejor Guion Original fue para Anatomía de una caída y el Mejor Guion Adaptado para American fiction.

El apartado documental ha sido ciertamente importante al premiar a El último taller de instrumentos (Mejor Corto Documental) y, sobre todo, 20 días en Mariúpol (Mejor Documental). El ganador del primer Oscar en la historia de Ucrania, Mstyslav Cernov, aprovechó su momento convenientemente para lanzar al mundo sabias palabras: "Desearía no haber hecho jamás esta película, desearía poder intercambiar este Oscar por que Rusia no hubiera ocupado nuestras ciudades. Desearía otorgar todo el crédito a cambio de que Rusia no hubiera matado a miles de compatriotas. No puedo cambiar la historia. Pero juntos, todos, podemos asegurarnos de que la historia refleje lo que ocurrió y prevalezca la verdad, y que el pueblo de Mariúpol y aquellos que dieron sus vidas no se olviden jamás. Porque el cine crea recuerdos y los recuerdos crean la historia".

"Gracias, Yorgos Lanthimos, por darme el trabajo de una vida con Bella Baxter".



EMMA STONE recibiendo el segundo Oscar de su carrera por POOR THINGS.



Aquí su discurso. #Oscarspic.twitter.com/oTGg56ny84 — Carla ❁ (@shannonlada) 11 de marzo de 2024

Completan el palmarés proyectos tan dispares como Godzilla Minus One (Mejores Efectos Visuales), La zona de interés (Mejor Película Internacional y Mejor Sonido, esto último por trasladar a la gran pantalla el crepitar de los hornos crematorios nazis) y La maravillosa historia de Henry Sugar (Mejor Cortometraje), con el que se lleva su primer Oscar después de ocho nominaciones el cineasta Wes Anderson. A pesar de estar sentado en la zona noble del auditorio, Martin Scorsese se ha ido de vacío al no llevarse ni uno solo de los diez galardones a los que estaba nominado por Los asesinos de la luna. Bradley Cooper también se fue de sin premio alguno por Maestro, que no ganó ninguno de los siete galardones a los que estaba nominada.

La gala de entrega de 96ª edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood se celebró en el Dolby Theatre de Los Ángeles y estuvo conducida por cuarta vez por el cómico y presentador Jimmy Kimmel. Una velada de tres horas y media de celebración del cine que transcurrió con total normalidad y que no pasará precisamente a la historia. Todo correcto, en cualquier caso y, como se esperaba, Oppenheimer en lo más alto.