‘Esperanza contra Esperanza’, el corto que Ayuso no quiere que veas

Apenas un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015, Cristina Carrascosa, entonces alcaldesa de Mejorada del Campo, localidad madrileña de 23.000 habitantes, recibe la visita de un emisario de Esperanza Aguirre, presidenta del PP de la Comunidad de Madrid. Se trata de Bartolomé González, exalcalde Alcalá de Henares y mano derecha de la lideresa en aquel momento, y el mensaje es claro: tenía que introducir en su lista electoral a varias personas "descolgadas" por imposición de Génova.

Carrascosa había conseguido en la anterior legislatura cambiar el color de una localidad gobernada históricamente por el PCE, IU y principalmente el PSOE, por lo que quería continuar con el trabajo realizado y confeccionar una lista con gente de su confianza. "A todo el mundo se le mete gente en las listas. Yo hago lo que tengo que hacer, pero quien toma las decisiones no soy yo. Yo lo que vengo a decir es lo que a mí me dice Esperanza Aguirre que os tengo que decir", avisa Bartolomé González, a lo que la alcaldesa responde: ¿"Esto es un partido o una agencia de colocación? A mí el PP no me debía un puesto de trabajo, a mí me debe, como mínimo, un poquito de respeto".

La alcaldesa se mantiene firme. Se niega a acatar estas órdenes y a meter en las listas a gente que no conoce y sin vinculación con el municipio. Pero la grabación de esta refriega saltó a los pocos días a los medios de comunicación y, por orden de Aguirre, el PP regional impuso una gestora en Mejorada del Campo y presentó una nueva lista electoral, por supuesto sin la alcaldesa ni ninguno de sus colaboradores y con prácticamente todos los nombres impuestos desde Génova. Cristina peleó sin éxito por su lista en los tribunales y el Partido Popular no solo perdió aquellos comicios, sino que no ha vuelto a recuperarlo desde entonces, siendo el PSOE, una vez más, el ganador este pasado 28M.

Ahora, un cortometraje reproduce esa tensa conversación en la que Carrascosa se enfrenta al nepotismo de la cúpula del PP de Madrid con fatales consecuencias para su carrera política. Esperanza contra Esperanza -así se titula- es una réplica palabra por palabra del audio real que filtró la prensa. David contra Goliath en clave municipal. De hecho, el cortometraje cuenta los hechos desde el punto de vista de la alcaldesa poniéndola como ejemplo de integridad frente al nepotismo y la corrupción de Aguirre, con especial empeño en meter en la lista de este ayuntamiento, junto a otras dos personas, a Ángel Romero de Lara, a quien nadie allí conoce y cuyo principal activo es ser hijo de la diputada María Teresa de Lara Carbó.

Una historia real convertida en alegato contra la corrupción, la antipolítica y la polarización, que además demuestra que no todos los políticos son iguales. "Una persona que se enfrenta a los intereses personales de un partido es encomiable y loable, independientemente de cuál sea ese partido", plantea a infoLibre el director del corto, Alejandro Zumaquero, quien destaca que en esas grabaciones que en su momento se filtraron a la prensa hay "mucho material humano y emocional" al tratarse de una persona que había "intentado construir un proyecto que le ilusionaba y se lo estaban tirando por tierra por puro nepotismo, y además se lo estaban diciendo a la cara abiertamente, exponiéndose en canal la corrupción del PP de Esperanza Aguirre".

"Me impactó mucho el audio cuando lo escuchó en 2015, cuando una noticia de corrupción tapaba la anterior. He tratado de ir definiendo a lo largo de estos años qué significa la palabra corrupción, aparte de que alguien robe de la caja, y he llegado a la conclusión de que cada caso de corrupción del que nos enteramos por los medios es una especie de puñalada o de puñetazo al alma de todo ciudadano, independientemente del partido del que sea, porque nos va robando poco a poco la energía y las ganas de seguir construyendo algo juntos", reflexiona.

Y prosigue: "Este audio habla de lo contrario, de una señora que se rebelaba exponiendo una serie de argumentos que me parecen razonables, inteligentes y honestos, tratando de llevar a un partido político al terreno del bien común y no como fin en sí mismo, más allá de donde lo quisiera llevar ideológicamente. Yo tengo sensibilidad de izquierdas, pero me gustaba aproximarme a una historia así siendo una candidata del PP, porque eso me enriquecía. Una señora defendiendo en los estratos bajos lo que entiendo que todos tenemos que defender: las causas comunes. Eso sería lo ideal porque así sí nos podríamos poner de acuerdo".

Es por ello que, más allá de discrepancias o afinidades políticas, el director habla de Carrascosa como "una pequeña heroína en la épica de lo cotidiano" y plantea, al mismo tiempo, que de la misma forma que cada caso de corrupción es esa especie de "puñetazo al alma", él pretende que este cortometraje sea como un "granito de arena que pueda ser lo contrario, una especie de caricia a ese alma castigada por ladrones y gente indecente". "Ver a una señora que hace lo contrario y que mantiene nuestra dignidad como representante pública y como país es una manera de acariciar ese alma tan castigada", apostilla.

Ya en abierto en Youtube. pic.twitter.com/8UK8sCUsyl — Alejandro Zumaquero (@elCortodeEspe) 10 de abril de 2023

Esperanza Aguirre no aparece en ningún momento, pero referencias verbales a ella y a toda la cúpula del PP de Madrid salpican continuamente la trama. Cristina Carrascosa se erige así como portadora de valores en peligro como honestidad, rectitud moral e inteligencia frente a unos dirigentes políticos capaces de todo por enchufar con un dedazo a recomendados aunque eso suponga perder las elecciones en Mejorada. Con el objetivo de lanzar algo de esperanza al universo, Zumaquero pone esta pieza audiovisual a disposición de todo el mundo estrenándola en abierto en YouTube, desmonetizada y sin ninguna compensación económica.

"Ella sabía que iban a perder las elecciones, como así fue, y a pesar de eso los otros fueron capaces de lo que fuera porque lo importante era enchufar, algo totalmente desquiciado, porque allí sigue desde entonces el PSOE", resalta el cineasta, quien opina que estamos en un momento en el que necesariamente tienen que "surgir noticias positivas de la política, y que no solo tengan que ver con las cifras cuando un gobierno hace las cosas bien, porque eso siempre resulta muy frío y poco humanos".

"La política tiene que tener también noticias buenas desde el punto de vista humano, con rostro y con emociones, porque lo que hace que no caigamos en la antipolítica es ver comportamientos humanos honestos o que exhiben virtudes. Por eso esta historia, porque es una política exhibiendo emociones que nos hacen sentir orgullosos de lo que puede llegar a ser la política. Tenemos que dar buenas noticias en la política para que la gente no caiga en la antipolítica y en el todos son iguales, porque no es así", plantea.

Para esa noche en q no te da tiempo a ver el capítulo entero de una serie, ya está en YOUTUBE🍿'Esperanza contra Esperanza'🍿 (16min.), la película de la alcaldesa del PP que se enfrentó a Esperanza Aguirre ¡Si te va el cine político cañero, te encantará!https://t.co/tn5YxymCql — Alejandro Zumaquero (@elCortodeEspe) 24 de mayo de 2023

Así las cosas, tras reconocer que todos los partidos son piramidales y jerárquicos en mayor o menor medida, él insiste en que más que denunciar esas prácticas, su interés está en mostrar a una persona que se rebela contra todo eso. Tanto es así que destaca que esta historia "no es solo la de Cristina Carrascosa, sino también la de todas aquellas personas que en política o cerca de la cosa pública intentan esas batallas desde dentro". Algunas de esas luchas las ganan y otras muchas las pierden porque "tienen gente por encima que tiende al nepotismo y al mamoneo" pero, a su juicio, es importante la lucha en sí misma por lo que arroja de luz al propio sistema político.

Por eso, porque hay esperanza contra líderes políticos como Esperanza Aguirre y tantos otros, esta historia va para todos aquellos que pelean por el bien común, y es "una forma de decirles que la sociedad les reconoce su esfuerzo valorando su trabajo, que es importante aunque no salga en los medios de comunicación". "Es una manera de dar ánimos a cualquiera que pueda estar en una batalla similar en alguna consejeria, ministerio, diputación o alcaldía de todo el territorio nacional, librando su pequeña batalla personal tratando de hacer las cosas bien", subraya.

Contiendas que dejan secuelas, por supuesto, como a la propia Carrascosa, quien a los meses de ser apartada de las listas electorales recibió, junto a parte de su equipo, una comunicación por carta del PP. "A la mayoría les suspendían de militancia durante cierto tiempo, pero a ella la expulsaron de por vida. A ella le dolió mucho todo lo que pasó y desde entonces dejó la política y está en modo de radar bajo", explica el director hablando por la exalcaldesa de Mejorada del Campo, que prefiere no atender a la prensa para no rememorar aquel agrio episodio de su vida. "Cuando les conocí y les presenté el documental a ella y a los miembros de su equipo vi que era un episodio muy amargo de sus vidas y se quejaban de lo mal que les habían tratado. Por ejemplo, con Bartolo comportándose de manera muy chulesca a pesar de conocerle desde hacía tiempo. Están muy dolidos por todo aquello", termina Zumaquero.