El pueblo saharahui ya tiene su propio 'Netflix': 230 películas para contar su memoria

Cine, cultura e identidad. El pueblo saharaui conoce perfectamente el valor del séptimo arte como herramienta para la defensa de su causa. No en vano, lleva veinte años celebrando en los campamentos de refugiados el Festival Internacional de Cine FiSahara, que el pasado otoño recibió el Premio González Sinde 2022 de la Academia de Cine "por su extensa y esforzada trayectoria visibilizando, formando y entreteniendo a la población saharaui a través de su festival anual de cine, cultura y derechos humanos, y su dedicación a la educación de la juventud saharaui con su escuela de formación audiovisual Abidin Kaid Saleh".

Pero ahora, FiSahara va un paso más allá y pone en marcha el catálogo online más extenso de películas de temática y/o realización saharaui. Con más de 230 producciones que abarcan las últimas cinco décadas, el catálogo lo ha elaborado la ONG Nomads HRC, responsable de la parte internacional de FiSahara, cuya misión es apoyar proyectos culturales, de comunicación y de Derechos Humanos liderados por saharauis tanto en los campos de población refugiada saharaui en Argelia como en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos o en la diáspora.

"Es una base de datos que hemos ido recopilando desde hace años, desde más de una década. Son películas que nunca se habían sistematizado", explica a infoLibre la cofundadora de Nomads HRC y directora ejecutiva de FiSahara, María Carrión, quien añade que la idea es "facilitar la labor" a cualquiera que quiera saber sobre el Sáhara Occidental. Una colección de historias ahora por vez primera reunidas y organizadas, muchas de las cuales se pueden disfrutar gratuitamente por estar publicadas en plataformas: "Donde hemos podido, porque están ya colgadas por ejemplo en YouTube, incluimos el enlace. Y de las que no están en abierto, publicamos todos los datos de contacto de distribuidoras y productoras y también los trailer".

Colectivamente, las obras ofrecen un extraordinario recorrido audiovisual por el fin de la era colonial española en el Sáhara Occidental, la invasión marroquí y el éxodo, la guerra, el exilio y la ocupación y sobre todo la lucha permanente del pueblo saharaui por liberar su tierra. El catálogo, disponible en español e inglés, incorpora herramientas de búsqueda que filtran la información de acuerdo a criterios de género, temática, año, nacionalidad, idioma y subtítulos. En cada entrada del catálogo se puede encontrar información completa sobre la película, desde su ficha técnica a la sinopsis, enlaces a los trailer o a la visualización íntegra e, incluso, datos de contacto en algunos casos.

Según explican sus promotores, el objetivo del catálogo es doble: por un lado, convertirse en escaparate para los centenares de películas que de un modo u otro reflejan las consecuencias de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y, por otro, ser una herramienta al servicio de todas aquellas organizaciones e instituciones que programan ciclos de cine saharaui, así como para investigadores y periodistas. "Cualquiera que visite la web puede hacerse una idea de la envergadura de las obras que cuentan algún aspecto del Sáhara Occidental de manera audiovisual", destaca Carrión.

Y prosigue: "Son películas tanto realizadas por personas de fuera que han ido a contar la realidad saharaui, como por los propios saharauis, que hacen ya sus propias películas. Este es un intento de obsequiar al pueblo saharaui una base de datos donde está recogida toda esta información que hemos ido manejando a lo largo de los años. Hasta nosotras nos hemos sorprendido de la cantidad que hay, porque en realidad nunca se ha sabido cuantas películas de temática saharaui hay. Y es un número aproximado lo que tenemos, porque van llegando ya algunas que no sabíamos que existían, pero hemos lanzado con 236 películas. A partir de ahí, queremos llegar a gente que pueda tener más películas antiguas en sus propios archivos, cintas hasta ahora desconocidas. Es importante recuperarlas para que los saharauis tengan su memoria lo más completa posible. Es importante saber qué es lo que hay".

“Hace unas décadas el cine apenas existía en el Sáhara Occidental. Nuestro pueblo es nómada, nuestra cultura es oral y nuestra historia apenas había sido documentada por cineastas internacionales", asegura Tiba Chagaf, director de FiSahara. “En poco tiempo he sido testigo de cómo el cine se ha convertido en una de las herramientas más útiles para contar nuestra historia. Poder encontrar todas estas películas en un solo lugar nos da una mejor idea de la envergadura y diversidad de la obra cinematográfica sobre el Sáhara Occidental y de la incipiente cinematografía puramente saharaui que ya cuenta con muy interesantes títulos", agrega.

🧐Si quieres conocer más a fondo la base de datos online que hemos anunciado con más de 235 películas sobre el #SaharaOccidental 🇪🇭 y leer las declaraciones de sus creadoras (@nomadshrc) no dejes de pasarte por la web de #FiSahara

👉https://t.co/A0v2R2iej8 — FiSahara (@FiSahara) 26 de enero de 2023

La base de datos es un proyecto colaborativo y en constante evolución al que Nomads HRC va incorporando nuevas producciones, como es el caso de la reciente ganadora de la XVII edición de FiSahara, Wanibik, del director argelino Rabah Slimani o uno de los últimos cortometrajes producidos desde la Escuela de Formación Audiovisual Abidin Kaid Saleh, Peligro inminente, de la realizadora saharaui Azza Mohamed Moulud. Como parte del equipo de FiSahara desde su inicio, y tras la proyección de incontables películas de temática saharaui, el equipo de Nomads HRC vio la necesidad de aglutinar todas las películas en un archivo accesible al público, que ahora por fin es una realidad.

El catálogo se convierte así en una herramienta para seguir dando voz al pueblo saharaui en todos los rincones de planeta, como señala Carrión. "Poder proyectar a nivel internacional películas sobre el Sáhara ante diferentes públicos es abrir una ventana al Sáhara por primera vez. Y al tener esta base de datos es infinitamente más fácil para cualquiera que quiera exhibir una película encontrar lo que está buscando", resalta, añadiendo que desde ya están animando a la gente a contactar con ellas si saben de alguna película que no está en el catálogo, o "alguna película que sí que está en abierto pero no lo sabíamos". "Han sido años y años de mucho trabajo de hormiga, recopilando cada título, buscando los carteles y la ficha técnica y artística, trailer... es mucha información que está perdida por internet y que no es fácil encontrar en demasiadas ocasiones. Llevamos más de diez años recopilando la base de datos, intensificando el trabajo en los últimos tres", concluye.