Flos Mariae, la perturbadora historia de fanatismo y terror psicológico que se esconde tras 'La Mesías'

"Querida Montserrat, malinterpretaste mis palabras. Isaías y Resurrección no pueden ser los elegidos pues fueron concebidos en pecado. Ellos no son la luz, son la sombra. Tus amadísimas hijas, Aina, Cecilia, Julia, Neus y Nora (poco después nacería la sexta, Beth) son las hijas de la luz. Son ellas las que salvarán el mundo. Cantarán y bailarán como en las películas. A su conjunto musical lo llamaréis Stella Maris porque son estrellas que brillan para mí, Dios, que os ama. Has de separar la luz de las tinieblas, esa es tu misión, Hija Sol. La luz de Stella Maris vencerá a las tinieblas y sus rayos penetrarán en toda la Tierra".

Comienza así una misión más delirantemente mesiánica que ciertamente divina, con un supuesto mensaje de Dios a través de Montserrat, la madre de todas estas niñas e interpretada en el avanzar de los años por Ana Rujas, Lola Dueñas y Carmen Mach–. También madre de Isaías y Resurrección, fruto de una relación anterior y que parecían inicialmente destinados a salvar el mundo como dúo de música cristiana, mas no, ellos resultaron no ser los escogidos y semejante responsabilidad recayó sobre el resto, todas ellas niñas, del clan familiar.

Una familia que vive encerrada forzosamente en una masía catalana bajo el yugo de un padre ultracatólico –encarnado por el siempre turbador Albert Pla– que no permite contacto con el mundo exterior y que sacó a la joven madre Montserrat, junto a sus dos primeros hijos, de los bajos fondos de la noche y la prostitución propiciando su conversión en fanática religiosa que termina creyendo que Dios habla a través de ella. Y, precisamente por eso, en plena comunicación con el exterior más etéreo y celestial, concibe la vida de sus hijas como salvadoras de la humanidad a través de los himnos de Stella Maris (que cuenta en sus filas, por cierto, con Amaia Romero).

Desde ya mucho antes de su estreno, desde que se hicieran públicas las más primigenias intenciones de Los Javis un año atrás, la pregunta ha estado ahí: ¿Se basan las Stella Maris de La Mesías en aquel fenómeno viral de una década atrás encarnado por Flos Mariae? Los directores, guionistas y productores Javier Ambrossi y Javier Calvo han aclarado repetidamente que su nueva serie no se basa en hechos reales y que, más allá del caso concreto con el que tanta gente ha visto similitudes, ellos abordan el tema de las creencias desde diferentes ámbitos. Pero lo cierto es que las semejanzas son evidentes con esos vestidos de colores, esa estética y ese aura de candidez cristiana y unas letras cuanto menos inauditas. Porque donde Flos Mariae cantan versos como "si ves imposible conseguirlo, reza a Dios con confianza, Entonces deberás admitirlo, Nunca se debe perder la esperanza. Como una loncha de queso en un sandwich preso, te sientes insosiego, entre duda y el miedo y gritas no puedo", las Stella Maris nos regalan (con toda la ironía imaginable) letras como esta: "El mundo está desordenado y huele feo, estamos todos indudablemente enfermos, lloramos como magdalenas, esto es una condena. Tenemos que escapar. Esta alcantarilla va directa al cielo, créeme, sígueme, ten fe. Esta alcantarilla nos conduce al cielo".

Los Javis mencionan referencias como Mujercitas, Las vírgenes suicidas, Canino o el documental The Wolfpack, sobre un encierro en Manhattan del que los niños se evaden viendo y recreando películas de Tarantino con las que se obsesionan. “En todos los casos había cosas en común: el encierro, el fanatismo religioso y el arte como única manera de escapar. Pensamos que este patrón era interesante”, decía Calvo a infoLibre hace un par de semanas sin mencionar a Flos Mariae, a pesar de lo cual una de las siete hermanas que formaron aquel grupo musical que triunfó en YouTube 2013, María Bellido Durán, ha reaparecido para aclarar su postura: "He recibido muchos mensajes preguntándome acerca de una serie con la que se nos está relacionando. Me horroriza y ofende gravemente saber que hay personas que están creyendo que una serie ficticia sobre el terror psicológico y el maltrato a menores está representando mi biografía o la de mi familia, porque os aseguro que no es así y mancilla mi honor y el de mis queridos padres y hermanos, que nada tenemos que ver con los personajes perturbados de ésta serie y la repugnante trama que se han inventado".

Se da la circunstancia en absoluto baladí de que Flos Mariae empezó su andadura cuando algunas de las hermanas Bellido Durán (Alba, María, Flor, Estel, Victoria, Patricia y Montserrat) prometieron a la Virgen y a Jesús que si su madre, María Durán de Bellido, fundadora de CatholicosOnLine, sanaba del tumor maligno, harían un grupo musical para venerar a la Virgen María y propagar la fe cristiana católica. Entonces, en 2012, superó la operación -terminaría falleciendo en 2015- y las hermanas cumplieron su promesa cosechando un éxito tan inesperado como inaudito y desmesurado un año después con canciones como Amén, que acumula más de tres millones de visualizaciones en YouTube, la plataforma en la que cimentaron con videoclips su desconcertante éxito musical (sin actuar ni dar entrevistas) y en la que a día de hoy conservan 36.000 suscriptores a pesar de que se separaron en 2021. Otro de sus éxitos, ¡Viva el Papa!, ronda los 2 millones de visitas, que tampoco es en absoluto poca cosa.

Esta ruptura propició la creación de dos grupos distintos: 4HBD (con Victoria, Estel, María y Alba) y Mariah’s Pop (con por Montserrat, Flor y Patricia). Como en total la familia cuenta con 16 hermanos, hay algunas opiniones disidentes con el relato oficial de las cantantes, tal y como quedó meridianamente claro hace un par de temporadas en la cuenta Los otros HBD (los otros hermanos Bellido Durán), con mensajes como este: "No, no somos una familia unida. Nosotros no formamos parte de vuestra familia perfecta imaginaria. No merecemos vuestro cariño porque no pensamos como vosotras ni como quería que pensáramos nuestra madre (...) Nuestros hermanos describen a nuestra madre como una madre perfecta llena de bondad y que, textualmente dicho por Montserrat, siempre buscaba el bien y lo mejor para cada uno sus hijos. No creo que el maltrato físico y psicológico, los gritos, las mentiras y la manipulación puedan definirse como un bien para los hijos de nadie. Puede que nuestros hermanos más pequeños hayan tenido la suerte de no vivir esas experiencias con nuestra madre, ya que la última vez que los vimos eran bastante pequeños y no sabemos cuál fue su vivencia, y si fuera así nos alegramos por ellos, pero eso no significaría que nuestras vivencias sean falsas. Por eso duele más ver que las hermanas que sí vivieron momentos de horror junto a nosotros a causa de nuestra madre, puedan mentir tan descaradamente. Somos vuestros hermanos mayores, aunque pensemos diferente. Somos los que vivimos en la vida real, en la calle, cerca de la familia, de nuestros abuelos, tíos, primos...aquellos a los que habéis abandonado... Somos los otros HBD".

Duele, y duele mucho escucharos decir lo maravillosa que es nuestra familia súper numerosa, lo estupendo que es ser tía de muchos sobrinos... Hacéis creer que somos una familia modelo, una gran familia unida y feliz. Nada más lejos de la realidad... — LosotrosHBD (@LosotrosHBD) 9 de agosto de 2021

Una vez hecho este inciso que rompe con la imagen feliz y un tanto perversamente idílica que siempre trataron de transmitir Flos Mariae, hay que volver a una de sus escisiones, Mariah's Pop, quienes hace cosa de un año ya amenazaron directamente en un vídeo comunicado, difundido por supuesto mediante YouTube, con denunciar a Los Javis, sin haber visto ni un segundo de la serie y desconociendo por completo su contenido. "Estamos en contra de que se use el nombre de Flos Mariae para dar a conocer La Mesías. Esta serie de Movistar+ está siendo producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi y medios de comunicación la han dado a conocer diciendo que está inspirada en Flos Mariae, relacionándolo con esta serie", se quejan las tres mencionadas integrantes.

Y aún prosiguen: "Debido a esto, recibimos muchos mensajes de personas que dan por hecho que esta serie está basada en Flos Mariae. Queremos dejar constancia que nunca hemos autorizado ni se nos ha pedido permiso para tal fin. Nos reservamos el derecho a tomar acciones legales en el caso de que en la serie se cometa un delito de injurias contra nuestro derecho al honor. No damos consentimiento para que se nos vincule con esta serie. La productora no nos ha contactado ni solicitado permiso para nada. Amigo, gracias. Siempre adelante con la fe".

No están nada contentas las hermanas Bellido Durán con esta vuelta involuntaria a la palestra. Y es que, profundizando y desvelando un poquito, La Mesías cuenta la vuelta de Enric (Roger Casamajor) e Irene (Macarena García), los dos hermanos mayores, que vagan sin rumbo y que llevan mucho tiempo sin verse, a las oscuridades de su pasado. Siendo niños, su joven madre -otra coincidencia con la vida real de María Durán de Bellido, quien también tuvo una segunda oportunidad con otra pareja-, pasó de prostituta y abonada a los excesos a convertirse al cristianismo y creerse elegida por dios para salvar el mundo, llegando al punto de permitir la desconexión del mundo y el secuestro de sus pequeños. Transcurrido un tiempo, Enric e Irene escapan, pero sus hermanas no, y reaparecen en sus vidas muchos años después en forma de un grupo musical religioso que se hace viral en las redes. Es Stella Maris y ahí empieza su regreso a un pasado del que habían huido con un objetivo: salvar a sus hermanas y, de paso, a sí mismos. No parece el argumento de una idílica historia familiar. Muy al contrario, es uno de esos viejos secretos que nadie quiere airear ni enfrentar. Esto último es lo que ha provocado el enfado de las Flos Mariae, envueltas como hemos visto en sus propias e íntimas disputas desde hace ya unos años. Unas diferencias recónditamente personales que ahora no hacen otra cosa que aflorar de nuevo con el éxito de La Mesías y la popularidad de Los Javis.

Provocando el efecto contrario al de calmar las cosas y zanjar el asunto, las tres integrantes de Mariah's Pop publicaban otro comunicado hace una semana en el que aclaraban que nunca han "sufrido ningún tipo de maltrato" y siempre han "tenido el nivel de estudios y conocimientos propios de cada edad", algo de lo que precisamente adolecen las pequeñas hermanas que terminan formando Stella Maris. "Hemos tenido una infancia tan feliz que muchos nos han envidiado a lo largo de nuestra vida. Nuestros padres siempre nos han amado muchísimo y nos han apoyado en todos nuestros proyectos. Ellos querían que tuviéramos un buen rendimiento académico y apostaron por el homeschooling, un método de estudio americano que se imparte en muchos países como Portugal, Francia, Inglaterra, Irlanda, Bélgica o Dinamarca, entre otros", añaden Montserrat, Patricia y Flor, sin duda identificadas con que las hijas de la familia de ficción Puig Baró reciban clases en casa -por supuesto nada de escuelas- de una numeraria del Opus Dei.

Aprovechan también estas recientes líneas para desmentir que formen parte de una secta y definiéndose "católicas practicantes" sin haber pertenecido nunca a "ningún grupo ni movimiento de la Iglesia". "Para los que hablan mal de nuestra amada madre, decirles que ella siempre ha sido muy buena, y una madre y esposa maravillosa, ejemplar, tanto como madre como emprendedora y empresaria, una inspiración para nosotras. Por eso hicimos la promesa a la Virgen María, a Jesús, a Dios, y la seguimos cumpliendo. ¡Viva nuestra madre! ¡Viva María Durán!", terminan, generando involuntariamente más dudas a su alrededor, que se intensifican cuanto más se profundiza en la trama que Los Javis nos cuentan en La Mesías. ¿Algo más que inspiración? Las canciones de ambos grupos son, cuanto menos, igual de enajenadamente pegadizas.