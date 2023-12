Ayuso pone la cruz al Ateneo de Madrid, la "casa más plural, abierta y democrática" de la capital

"No hay una casa más plural, abierta y democrática que esta". Así de tajante defiende el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, la independencia y diversidad de una institución bicentenaria que cuenta entre sus socios con los Reyes de España y todos los expresidentes del Gobierno, tanto de izquierdas como de derechas. Un reducto de libertad que está ahora señalado por Isabel Díaz Ayuso después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya decidido retirar la subvención nominativa anual que venía recibiendo desde hace 25 años.

La Comunidad saca así de manera unilateral al Ateneo de la lista de organizaciones que reciben esta ayuda (Círculo de Bellas Artes, Casa Sefarad-Israel, Casa Árabe, Teatro Real y tantas otras) en el Proyecto de Presupuestos Generales para 2024, convirtiéndolo de esta forma en la única institución que se queda sin este tipo de respaldo económico, que ya el año pasado se redujo en su caso de 150.000 a 100.000 euros. "Creemos que no hay ninguna justificación cuando es la única institución a la que se le retira la subvención nominativa", resume a infoLibre la diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz de Cultura de Más Madrid, Jazmín Beirak, quien afirma que "claramente se ha retirado la subvención al Ateneo por razones políticas".

"Solo cabe interpretar que se está castigando a una institución por la adscripción ideológica de su presidente, lo cual es lamentable", coincide Arroyo, quien recalca a infoLibre que en su Junta hay "gente de todas las ideologías". "No es porque el Ateneo sea de izquierdas, no. Es, muy probablemente, porque está aquí Luis Arroyo. Yo puedo opinar lo que me dé la gana mientras luego la casa respete la pluralidad. Sé distinguir. Batallas culturales aparte, el Ateneo no merece ninguna batalla cultural porque es una casa enormemente plural", defiende su presidente, politólogo que ha trabajado en repetidas ocasiones para líderes socialistas.

¿Cuál es la explicación, estimado consejero? ¿Qué no es cierto de lo que digo? Lo que me has “explicado” “con lealtad” es que habéis tomado una decisión porque sí. Sin ningún motivo.



Es sencillo: explica por qué aquí, en la Asamblea o donde quieras… https://t.co/YeKXrvHay9 — Luis Arroyo (@LuisArroyoM) 15 de diciembre de 2023

La decisión del gobierno autonómico presidido por Ayuso ha provocado una reacción poco común en la oposición, propiciando la unión de PSOE, Más Madrid y Vox. Todos ellos han defendido al Ateneo presentando enmiendas al proyecto de Presupuestos para que esta ayuda nominativa se mantenga. "Rocío Monasterio, a quien conozco desde hace muchos años, me ha llamado y me ha prestado su apoyo", desvela Arroyo. De hecho, Más Madrid presentará una enmienda para que se amplíe por parte del Ayuntamiento (que mantiene su aportación de 150.000 euros) la subvención nominativa al Ateneo, para así contrarrestar la decisión de Ayuso.

Las cantidades recibidas por el Ateneo a lo largo de los años han ido variando, pero nunca han faltado en los últimos quince años de manera continuada. Durante su presidencia autonómica, Esperanza Aguirre llegó a aportar hasta 350.000 euros, una cifra superior a los 270.000 de Ignacio González y los 150.000 de Cristina Cifuentes. Ayuso ha mantenido esta misma cuantía hasta que en 2023 la redujo hasta 100.000 y ahora de cara a 2024 directamente la elimina. "Ha habido años en los que ha habido menos dinero y no era Ayuso, pero lo que no se concibe es una supresión cuando no se suprime ninguna otra", lamenta el presidente de la institución.

El PP argumenta un cambio de modelo en las subvenciones nominativas

En rueda de prensa este lunes, el consejero de Cultura, Comercio y Turismo de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha negado que la administración autonómica vaya a dejar "sin subvención" al Ateneo, y ha defendido el cambio de modelo en la articulación de las subvenciones a la entidad (y solo en su caso en particular), pasando de una asignación nominativa a ayudas por proyectos.

"La Comunidad de Madrid no ha dejado al Ateneo sin subvención, lo hemos dicho de todas las maneras posibles", ha subrayado el consejero, quien así se lo trasladó al propio Luis Arroyo. Tras negar que se trate de ningún tipo de maniobra en respuesta a la vinculación de Arroyo al PSOE, el consejero ha circunscrito esta decisión a la "revisión de todo el Plan Estratégico de Subvenciones" que está iniciando la Consejería que encabeza. "Nosotros lo que queremos es que el Ateneo nos presente proyectos culturales y nosotros los financiaremos, por supuesto, si entendemos que van a llegar a un número nutrido de ciudadanos", ha argumentado, según recoge Europa Press.

"Es que es absurdo", explica a infoLibre la gestora cultural, responsable de Cultura y Deporte en el PSOE y diputada en la Asamblea de Madrid, Manuela Villa: "O pecan de una falta de planificación brutal, y toman la decisión de cambiar las subvenciones nominativas y empiezan a lo loco por el primero que les viene en gana sin avisarle, lo cual sería una falta de profesionalidad muy reprobable, o hay una intención política realmente. Han encontrado esa excusa porque no tienen excusa, pero no tiene ni pies ni cabeza. Si realmente están poniendo en entredicho las subvenciones nominativas entiendo que sería cuestión de bajar paulatinamente las ayudas a todos los centros poco a poco, hablar con ellos y explicarles el nuevo modelo".

Denunciamos que @ComunidadMadrid ha retirado de manera unilateral y sin avisar la ayuda que el @ateneodemadrid recibe desde hace 25 años. Una cancelación por motivos ideológicos que no afecta a ninguna otra institución cultural madrileña. @psoe_m pic.twitter.com/leJ0bpip5M — Manuela Villa Acosta (@manvillaacosta) 15 de diciembre de 2023

En la misma línea se expresa Beirak, quien preguntó en dos ocasiones directamente al consejero por esta situación sin obtener respuesta. "Otro debate es que se pueda hacer una reflexión sobre cómo se establecen las subvenciones nominativas, pero tiene que ser general, porque no puede ser que a una institución concreta se le retire la subvención", plantea, añadiendo que no le parece "una aproximación seria cambiar el modelo comenzando solo por una institución" en particular. "Entendemos que aquí hay una penalización al Ateneo de alguna manera al ser la única que ha perdido la subvención. Podemos pensar las causas, pero hay una penalización", señala.

El propio Arroyo coincide con esta visión. "Si hubiera sido porque hemos decidido cambiar las subvenciones nominativas, pues vale, estaremos de acuerdo o no, pero esto evidentemente es querer castigar al Ateneo por mis opiniones políticas, lo cual es una injusticia tremenda", lamenta. Y aún añade: "El consejero dice que esto no es un agravio, sino que nos va a financiar por proyectos, lo cual es una obviedad, porque por proyectos se financia todo el mundo, como si pones mañana una academia de baile. Aquí el agravio está en sacar al Ateneo de un listado con un montón de instituciones más".

Ayuso quiere amordazar al Ateneo de Madrid. Y Almeida, ¿va a permitirlo?



Proponemos que el Ayuntamiento asuma el tijeretazo de la Comunidad de Madrid para que el pensamiento libre y el pluralismo sigan teniendo en el Ateneo una casa en nuestra ciudad. pic.twitter.com/kEat6u9zco — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) 18 de diciembre de 2023

Llegados a este punto, Arroyo quiere creer que la presidenta "reconsiderará su decisión", porque el Ateneo es "una casa pluralísima, abierta e hiperdemocrática en la que nadie es más que nadie, en la que se puede decir lo que no se puede decir fuera, por lo que es incomprensible". "Basta mirar la programación para ver que es absolutamente plural, y que además está abierta en un 90% o más a la ciudadanía", denuncia, para acto seguido comentar que han invitado en varias ocasiones a Ayuso a visitarles: "La invitamos a que viniera en visita, digamos, habitual, de cortesía, y también al bicentenario, y no vino. La hemos invitado a participar en los Desayunos del Ateneo y yo la he vuelto a invitar por última vez cuando la escribí sabiendo de esta decisión".

Beirak, por su parte, denuncia que "hay una línea de disciplinamiento de la cultura en la Comunidad de Madrid con un control directo de la Consejería, que en realidad básicamente es Ayuso a través de Mariano de Paco". "Claramente lo que se apuntaba en la anterior legislatura con Marta Rivera de la Cruz, que es un control cada vez más fuerte de la cultura como vimos por ejemplo con el caso de Paco Bezerra, se está reforzando en esta legislatura", avisa, recordando que en menos de una semana hemos tenido "dos hitos" que miran en esa dirección: por un lado, la cancelación de la subvención al Ateneo y, por otro, el nombramiento de una dirección artística en los Teatros del Canal controlada directamente por la Consejería.

Pasa lo mismo que con la derogación de ciertas partes de la Ley Trans, el PP ha hecho suya una parte importante de la agenda de Vox, aunque no le sea necesario en la Comunidad de Madrid. Esto lo vemos claramente en la cultura Jazmín Beirak — Diputada de Más Madrid

"Pasa lo mismo que con la derogación de ciertas partes de la Ley Trans, el PP ha hecho suya una parte importante de la agenda de Vox, aunque no le sea necesario en la Comunidad de Madrid. Esto lo vemos claramente en la cultura", advierte la diputada de Más Madrid, quien también recuerda que los Reyes son socios de honor, lo cual le lleva a argumentar que el gobierno de Ayuso piensa "de alguna manera que la Comunidad de Madrid, sus instituciones y todo lo que sucede" son de su propiedad y deben seguir sus directrices. "Esto tiene que ver también con el control de Telemadrid", asegura, insistiendo en que Ayuso busca "el control, el disciplinamiento y estrechar cualquier campo de independencia, autonomía y libertad".

Para Villa, este tipo de actitudes van en la línea de "cargarse todo lo que pueda resultar crítico con su forma de entender la cultura", explicando que, por lo que ella ha ido viendo en el PP de Madrid, hay veces que toman decisiones por cuestiones "más ideológicas" y otras "por capricho". "Se les ha metido en la cabeza que el Ateneo es un nido de rojos y han ido a por ellos. Creo que no hay mucha más filosofía detrás", lamenta, al tiempo que subraya que esta institución tiene "muchos socios del PP" muy implicados, y este años también acogieron un acto de Vox. "La tradición del Ateneo es la que es pero también tratan de abrirse a otras ideologías y ámbitos de la política, pero el PP no ha sido muy permeable a sus invitaciones", termina.

El Ateneo es una institución bicentenaria que ha sido el motor de la difusión de las artes, letras y ciencias españolas, desde 1820. En esta institución participaron y fueron socios personalidades tan relevantes de la cultura y de la historia de España como Valle Inclán, Unamuno, los hermanos Machado, Cánovas, de Azaña, Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor o Victoria Kent. La Biblioteca del Ateneo, una de sus joyas, cuenta con más de 450.000 volúmenes, y es la mejor colección de libros del siglo XIX y principios del XX. Aunque su situación económica ha mejorado en los últimos años, aún necesita apoyo para su protección.