Bezerra lleva a Santa Teresa a la antigua cárcel de Segovia tras ser vetada en Madrid: "Es el inicio de una gira"

Santa Teresa de Jesús llega de la mano de Paco Bezerra este viernes a la antigua prisión franquista de Segovia, ahora reconvertida en centro cultural de artes escénicas, para alzar su voz en la lectura dramatizada de Muero porque no muero después de ser silenciada en Madrid. Esta será, por tanto, la segunda ocasión en la que la obra será leída tras su presentación en noviembre en la Sala Berlanga de la capital, y después del controvertido veto a su puesta en escena por parte de la Comunidad de Madrid (CAM).

La obra ganó el premio SGAE de Teatro entre cuatrocientos aspirantes e iba a ser coproducida por la Comunidad para los Teatros del Canal. El autor incluso había conseguido un coproductor internacional para que la obra viajara fuera de nuestro país. Sin embargo, todos los planes se evaporaron cuando la Comunidad de Madrid le comunicó a Bezerra que su obra no sería representada ni producida por la Comunidad a principio del 2023 como le habían prometido. Una decisión política, enmascarada por la CAM en cuestiones presupuestarias, que llevó a la firma de un manifiesto de apoyo al dramaturgo por parte de más de 150 celebridades de nuestra cultura.

"Coincidiendo con los 401 años de la canonización de Santa Teresa vamos a hacer la segunda representación de la lectura dramatizada. No de la puesta en escena de la función, pero sí de la lectura dramatizada que ya hicimos en noviembre en la Sala Berlanga de Madrid", apunta a infoLibre el autor, que lamenta que la obra no haya podido seguir el recorrido inicialmente previsto: "En enero tenía que haberse estrenado en los Teatros del Canal durante tres semanas y luego haber empezado la gira nacional todo el año, para terminar en octubre con la gira internacional. Lo teníamos todo previsto, pero conforme nos lo dieron, al tiempo nos lo quitaron todo".

Esta segunda representación tendrá lugar en Segovia, ciudad gobernada por el PSOE con el apoyo de IU -en la Junta de Castilla y León gobierna el PP con el apoyo de VOX-, y después de que Bezerra fuera apartado en noviembre otro evento del Festival Eñe en el espacio público de la Biblioteca Regional Joaquín Leguina de Madrid, tal y como estaba programado en un primer momento –se le ofreció hacerlo en una librería independiente, pero rehusó la oferta–. Una persecución para alejar al dramaturgo de los espacios públicos de la Comunidad, pero que no va a detener la difusión de su obra.

Y eso a pesar de que no ha tenido más remedio que optar por el formato de lectura dramatizada, y no la puesta en escena completa. "No teníamos pensado mover la lectura, pero lo que ha ocurrido después de que la hiciéramos la primera vez es que empezamos a recibir llamadas de ofertas de teatros y festivales que, a falta de la representación de la puesta en escena, nos proponían comprarnos la lectura", relata Bezerra, quien empujado por las circunstancias decidió "empezar a mover la lectura", con Segovia como "primera parada".

"Ojalá este sea el principio", lanza como un anhelo que recoge y acto seguido baja al suelo: "No se ha dicho en ningún periódico todavía que esto es el inicio de una gira larga y que, ya que no está la puesta en escena, vamos a intentar hacer una turné por toda España dando voz a esta Teresa silenciada que no quieren que llegue a los oídos del pueblo. No puedo decir sitios, tengo ofertas de festivales y de otros teatros, pero ellos todavía no lo han anunciado. Lo que puedo decir es que hay más lugares interesados y más grandes actrices interesadas en involucrarse en darle voz a este texto".

Las actrices participantes en la primera representación de noviembre fueron Ana Belén, Gloria Muñoz, Julieta Serrano, Nathalie Poza y Aitana Sánchez-Gijón. En esta segunda ocasión, la pieza teatral, dirigida por Matías Umpierrez, será interpretada por las dos últimas, acompañadas por Ana Torrent y Ana Rujas (quien, precisamente, en la recientemente estrenada segunda temporada de la serie Cardo tiene a Santa Teresa como gran referente en su camino a la redención).

Pero, como todo en esta obra, la presencia de Ana Rujas y su conexión con Santa Teresa no estaba premeditado. "Cuando empecé a quedar con Ana Rujas no se había estrenado la segunda temporada de Cardo y me llevé una sorpresa. No sé si tiene que ver con la casualidad, pero sí que hay algo aquí que excede un poco a nuestro control. Todo está lleno de señales, la verdad, no sé qué está pasando ahora con Santa Teresa. O soy yo que la veo por todas partes o es que está apareciendo ella por todas partes", reflexiona divertido Bezerra, quien fantasea con convertir esta obra en una "especie de compañía de actrices rotativas" que puedan ir participando o no según su disponibilidad: "Es un poco el experimento, que no ha sido premeditado, sino que ha sido porque hemos empezado a recibir ofertas de diferentes lugares proponiéndonos ir a sus plazas".

La propia obra se adapta a las circunstancias y encuentra la manera de seguir viva, en definitiva, aún sin puesta en escena y con cambios en el elenco de actrices. El texto por encima de todo lo demás ante la ausencia de ofertas de producción para desarrollar el espectáculo completo. "Nadie quiere producir la obra. Ningún teatro público ni privado, ni del Ayuntamiento, ni de la Comunidad de Madrid. Ni siquiera del Gobierno, que no es del PP", denuncia Bezerra.

Y aún prosigue: "No hay ninguna oferta, nadie quiere hacerla, está claro que hay un miedo y una precaución grande... Está claro que todos dependemos de la Comunidad de Madrid más de lo que parece, porque en contra de lo que piensa mucha gente que cree que estábamos recibiendo muchas ofertas porque la obra se ha hecho muy conocida, no hay ni una oferta de producción. Tanto es así que por eso estamos moviendo la lectura dramatizada. Para que de alguna manera se oiga este texto que censuraron y que luego nadie quiere producir. Y la única manera es sacar el texto con estas actrices sin la puesta en escena".

Una obra perseguida, eso también, como en su momento lo fue a su vez Santa Teresa, obligada a defender la cultura y la literatura frente a la Inquisición como Paco Bezerra tuvo que defender su obra en una comparecencia inédita en la Asamblea de Madrid, donde fue calificada por la ultraderecha como "dañina" y "esperpéntica". "Hay gente que me dice que me ha pasado lo mismo que pasa en la función, como una escena paralela, pero yo en un principio no me había dado cuenta. Es curioso que la obra sea como un juego de espejos en el que lo mismo que escribí está volviendo a pasar de otra manera muy parecida", señala.

Pasen y vean el repaso al supuesto catolicismo de Vox, para enmarcarpic.twitter.com/1GC5KAylp3 — José Vico 🔻 (@josevico4) 24 de noviembre de 2022

Por eso, se atreve a asegurar que Santa Teresa estaría "encantada" con todo lo que está ocurriendo en torno a esta obra teatral, porque se constata que "500 años más tarde sigue provocando y levantando ampollas, que lo que escribió sigue más vigente que nunca, y que incluso hay series de gente más joven como Cardo que de alguna manera la está ahora reivindicando y la está arrancando de las manos fascistas que hicieron de ella un icono nacional católico cuando ella dijo aquello de 'monja ni muerta y antes muerta que casada con un hombre'".

"La estamos poniendo en su lugar y ella nos está utilizando a mí y a otros muchos más. Estaría encantada y que se sale de la tumba", apostilla, antes de aún profundizar más: "Ella, que fue protofeminista, que es una pionera en todo, estaría encantadísima de ver todo este revuelo que se ha montado. Porque yo cuando leí El libro de la vida vi que también le pasaba un poco lo que a mí, porque ella dice "me han declarado persona non grata, hay ciertos sitios en los que no puedo entrar, en Castilla se está hablando todo el mundo sobre mí". Ella lo decía de una manera que parecía que le gustaba, que eso de ser persona non grata era casi como un galón. Porque ella era completamente subversiva y antisistema. El arte, al fin y al cabo, está para provocar y ello lo que hacía era arte".

Subversivo es también Bezerra a día de hoy para ciertos sectores conservadores, más aún por haber "protestado" ante todo lo ocurrido en Madrid. Por eso, a su juicio, mucha gente no quiere producir la función, porque "han visto que hay represalias" y cómo le "sacaron también del Festival Eñe". "Como están viendo que es verdad, que eso existe, supongo que se está poniendo de relieve realmente que aunque no se pueda decir, porque perseguir a alguien y censurar una obra es ilegal y nunca lo van a reconocer, todo el mundo reconoce la verdad porque la verdad brilla", subraya.

"Si en Madrid fuesen listos la programarían para decir 'pero mirad, aquí tenéis la obra, que con nosotros no hay ningún problema de censura ni perseguimos a nadie'. Pero no está ocurriendo eso, sino todo lo contrario, así que parece que quieren que la gente piense lo que están defendiendo todo el rato que no están haciendo", argumenta el autor, quien asegura también que si se ha convertido en un referente de la libertad creativa, ha sido a su pesar, pues todo lo que ha hecho ha sido para defender su obra: "Si me llamasen ahora para hacer la obra en los Teatros del Canal les diría que no. O sea que esto yo no lo he hecho para que me den lo que me han quitado, yo lo he hecho porque lo veo un atentado contra los pilares fundamentales de la democracia".

Aunque suene un "poco rimbombante", reconoce, ha hecho lo que ha hecho "por la democracia y por preservar un poco la libertad". "Yo lo único que he hecho ha sido decirlo y no callarme, porque ellos ven cómo censuran y cancelan y la gente se calla. Pero lo he hecho para que cuando tengan otra posibilidad de hacer la próxima vez se lo piensen dos veces, porque puede ser que les salpique", remarca, para luego rematar: "Porque, al final, todo el tejido cultural depende de las ayudas que se dan desde la Comunidad de Madrid, y esa es la razón por la que la gente se calla y no protesta".

Por último, afirma Bezerra que "todo esto" que está ocurriendo en torno a Muero porque no muero "lo está moviendo ella", la propia Santa Teresa: "Somos unas marionetas puestas en las manos de Santa Teresa de Jesús, que por supuesto quiere volver para decir algo, para dejar algo claro. Lo primero, que su mensaje no es este, y que ella como mujer hizo todo lo contrario del estandarte en el que luego le convirtieron, por ejemplo como patrona de la Sección Femenina de la Falange".