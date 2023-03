'La frontera de piedra', de José Zoilo, Premio Edhasa Narrativas Históricas 2023

La frontera de piedra, de José Zoilo, se ha alzado este año con el Premio Edhasa Narrativas Históricas 2023 tras el fallo del jurado, que ha escogido esta obra entre los 339 originales recibidos. La dotación económica del galardón es de 10.000 euros.

Se trata de una novela de aventuras plenamente humana que evoca magníficamente una época interesante pero poco conocida: la caída del Imperio Romano en su frontera oriental. En palabras del jurado, está "escrita con rigor histórico, destacan en ella los personajes, que son diversos y ricos, el tono épico, los excelentes diálogos y el conseguir arrastrar al género histórico-bélico los más profundos sentimientos humanos".

"Siempre me gusta que las novelas se recuerden por sus personajes, que son los que hacen que el lector se sienta representado en ellos aunque haya 1.600 años de diferencia", apunta a infoLibre el autor, quien añade que a pesar del paso de los siglos y del cambio de contexto, podemos entender los "anhelos" de los protagonistas. "El amor, la amistad, la traición, el deseo...", enumera el ganador de este sexto premio Edhasa Narrativas Históricas.

Asimismo, agrega que la de esta novela es una época de cambio en la que hay una "primera reunión de diferentes conceptos de civilización". En este caso, un Imperio Romano "más que consolidado en sus últimos años y pueblos bárbaros que están empezando a descubrir lo que se encuentra al otro lado".

Y prosigue: "Quería ahondar un poco en cómo se produce todo este final del Imperio Romano, los cambios que hay entre unos pueblos y otros, las motivaciones. Cómo los pueblos godos se abren paso por primera vez dentro del Imperio y empiezan esas relaciones primero de amistad y luego de odio. También ver la evolución de los personajes hasta la batalla de Adrianópolis (año 378), una de las más famosas de la Historia, y todo lo que ocurre después en las décadas siguientes".

La batalla de Adrinalópolis es un momento clave en esta trama. El 8 de agosto de 378, un vastísimo ejército romano al mando del emperador Valente se enfrentó a un contingente godo cerca de Adrianópolis. El resultado fue el peor desastre militar de la historia de Roma. Murió, incluso, el propio emperador.

Dos años atrás, en el 376, Valente había dado permiso a los pueblos godos para cruzar el Danubio y establecerse en el Imperio. Tervingios, cuados, alanos, sármatas… veían comprometidas sus vidas ante el empuje de los demonios hunos. El emperador pretendía con ello ganar soldados para sus ejércitos y cobrar más impuestos; a cambio, les prometió tierras y alimentos. Pero esa promesa nunca se cumplió… Y los godos no se sometieron.

"Se trata de relatar, en definitiva, el principio del fin del Imperio Romano y cómo afecta a todos los que viven en esa cuenca mediterránea y al otro lado, que es lo que no solemos tener muy en cuenta porque no había cronistas más allá del Danubio", explica Zoilo, quien aún añade: "Es una forma de rendir también homenaje a los que venían desde el otro lado y ver cómo transcurre una época fundamental".

Realidad y ficción se entrelazan para contar todo lo acontecido en este momento histórico, pero siempre teniendo claras las líneas que las separan. Todo un "ejercicio de responsabilidad" para no confundir al lector, que se encuentra con episodios históricos que efectivamente existieron, y bajo los que fluyen tramas de ficción a través de determinados personajes.

"He tratado de ser fiel a todos los hechos históricos de la novela, y rara la ficción tenemos a los personajes. Luego, tienes la ventaja de poder jugar en diferentes puntos de la historia con esos personajes que no son históricos para así rellenar lagunas que no sabemos con el día a día de la gente de a pie", detalla Zoilo, centrándose en una familia de alanos a través de la cual trata las problemáticas familiares y emocionales de una familia de nómadas que termina "entrando en conflicto con el Imperio de una manera que ellos desde luego nunca pudieron contemplar".

Estos son los profundos sentimientos humanos a los que se refiere el Jurado en su fallo, y que consiguen generar en el lector cierto tipo de imprevisible empatía: "Ahí es donde quería yo dar esa parte en la que podemos meternos en la piel de los personajes y lo que están viviendo en medio de situaciones terribles como son el paso de los pueblos godos al imperio, o lo terrible que fue la batalla de Adrianópolis".

Es de esta manera, además, mezclando rigor histórico con sentimientos humanos universales, como se convierte la novela histórica en una puerta de entrada de lo más accesible para cualquiera que sienta interés por la Historia con mayúsculas. Así lo ve el autor, quien recuerda que el fin de los escritores de este género es, la final y al cabo, "entretener y despertar emociones".

"Una novela histórica puede hacer fácilmente que te intereses por un período determinado. Si luego te encanta esa época histórica, ya tienes la oportunidad de dedicarte a leer ensayos o lo que quieras. Pero la novela histórica es un vehículo muy fácil para que te despierte el interés en algún momento histórico puntual", afirma, para aún apuntar que en todas sus novelas hay al final una nota histórica donde explica qué hechos tienen realmente un registro histórico y en cuales ha terminado haciendo ficción: "Y ahí también hay claves de ensayos interesantes para quien quiera profundizar en cada uno de los temas".

Eso es precisamente lo que le ocurrió a José Zoilo, quien habla con pleno conocimiento de causa, pues confiesa que se habituó a leer novela histórica con las publicaciones de Edhasa, editorial que "es siempre el catálogo más interesante" del género que "tenemos por aquí". "Por eso, este premio tiene un componente sentimental importante y es motivo de orgullo", apostilla.

Sexta edición del premio

En 2018, para conmemorar el cuarenta aniversario de la colección Narrativas Históricas, la primera en el mercado español sobre el género literario histórico de ficción, Edhasa decidió convocar por primera vez este premio con el objetivo de "fomentar la escritura y publicación de novelas de género histórico, ambientadas en épocas pasadas –hasta la Segunda Guerra Mundial–, cuyo relato respete el rigor histórico, con hechos ficticios o reales, pero siempre verosímiles y sin descuidar la calidad literaria".

Así las cosas, Zoilo se suma ya al palmarés de galardonados: Francisco Narla en 2018 con Laín. El bastardo; Emilio Lara en 2019 con Tiempos de esperanza; Herminia Luque, como ganadora, con La reina del exilio, y José Manuel Aparicio, como finalista, con Bellum Cantabricum, en 2020; José Soto Chica con El dios que habita la espada en 2021, y Abraham Juárez con La faraona oculta en la edición del año pasado.

José Zoilo (San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, 1977) se dedica profesionalmente en su Tenerife natal al desarrollo rural y la agricultura. Pero, como él mismo se define, es, en realidad, un 'biólogo enamorado de la novela histórica'. Desde siempre aficionado a la Historia, se inició como escritor con El alano (Ediciones B, 2019), primera parte de su trilogía Las cenizas de Hispania (a la que siguen Niebla y acero y El dux del fin del mundo), ambientada en el último siglo de la Hispania romana.

Tras ganar con esta primera novela el Premio de Novela Histórica de Pozuelo de Alarcón 2020, publicó El nombre de Dios (Ediciones B, 2020), en el escenario de la batalla de Guadalete, con la que se alzó con el Premio Cerros de Úbeda 2021. Su última obra, Lordemano (Ediciones B, 2021), en la que cambió de tercio a época vikinga, ganó el Premio de Novela Histórica Ciudad de Cartagena 2022. Ahora, con La frontera de piedra, se alza ganador de la VI convocatoria del Premio Edhasa Narrativas Históricas, y es, sin duda, una de las grandes voces de la novela histórica actual.