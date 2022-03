'La faraona oculta', de Abraham Juárez, Premio Edhasa Narrativas Históricas 2022

La faraona oculta, de Abraham Juárez, se ha alzado este año con el Premio Edhasa Narrativas Históricas 2022 tras el fallo unánime del jurado, que ha escogido esta obra entre los 393 originales recibidos.

Esta novela histórica se sitúa en una de las épocas más trascendentales y discutidas de la historia egipcia: la de Akhenatón, Nefertiti y Tutankhamón. Envuelta en misterios no desvelados aún por la historia, nos plantea una trama llena de tragedias, amores y traiciones magníficamente trazada, y con personajes históricos entremezclados con otros imaginarios.

La faraona oculta es la primera novela de Abraham Juárez (Rioja, Almería, 1955), apasionado de la cultura que dedicó su vida profesional a la banca y pasa estos días "abrumado" por esta distinción. "No había escrito nunca, así que ha sido una sorpresa total. Mi aspiración era que la editorial lo considerara digno de publicarse, por lo que cuando me dijeron que había ganado no me lo creía", reconoce a infoLibre.

Desde que, siendo aún un niño, leyera Sinuhé el egipcio, de Mika Waltari, su amor por la antigua civilización egipcia sólo ha hecho que crecer. Hasta hoy, con la publicación de esta su primera novela, donde nos acerca a los misterios de las muertes en Amarna (Akhetatón).

Cuando me jubilé hace tres años sentí que era el momento de escribir la novela entera

Una historia cocinada a fuego lento, pues el primer capítulo de esta novela lo escribió hace quince años y "no era realmente un capítulo, sino un fragmento bastante largo que se quedó en un cajón". "Cuando me jubilé hace tres años sentí que era el momento de escribir la novela entera. Recuperé aquel fragmento y añadí otros que no fueron consecutivos. Así hasta la redacción final de todo, que han sido casi dos años", explica.

Un trabajo concienzudo y paciente, que es premiado ahora con este Premio Edhesa Narrativas Históricas dotado con 10.000 euros, después de que el jurado lo escogiera por unanimidad. "Nos sorprendió que fuera su primera novela. Pero está escrita de manera muy sencilla y a la vez muy bien trabada. No había ningún error, la trama se complementa perfectamente y está todo muy bien enlazado, con unas historias muy potentes", resume a infoLibre Penélope Acero, editora de Edhasa y secretaria del jurado.

Para esta edición, el jurado, integrado por periodistas, críticos e historiadores, ha contado con Jacinto Antón, Sergio Vila-Sanjuán, Mari Pau Domínguez, Carlos García Gual, María José Solano y el también editor Daniel Fernández. "Se presentó con seudónimo y supimos su nombre tras la elección de la novela. Salió por unanimidad y estamos muy contentos porque también está muy bien dar oportunidad a quienes de otro modo no la tendrían", remacha Acero.

"Cuando no lo esperas es una sorpresa agradable y, al mismo tiempo, implica una responsabilidad. La editorial ha puesto la confianza en esta obra y espero que no defraude", admite Juárez, quien aprovecha para destacar que en esta obra se mezcla lo "típico" de la novela histórica: "amor, traición, intriga y guerra". "También se mezcla historia y ficción. Hay bastante de crónica, además de los elementos añadidos por mi parte. Ha quedado algo decente, me parece", señala con total humildad.

El Premio Edhasa Narrativas Históricas nació en 2018 para conmemorar el cuarenta aniversario de la colección Narrativas Históricas, la primera en el mercado español sobre el género literario histórico de ficción. De manera que este 2022, justo el mismo año en que Edhasa ha cumplido ya 75 años de historia desde su nacimiento allá por 1946, el galardón llega a su quinta edición consolidado entre escritores y lectores.

Así lo destaca Acero, quien indica que cada año aumenta el número de originales presentados, que tienen que ser en español y llegan desde España "y desde el otro lado del océano desde cualquier país imaginable". "A estas alturas ya podemos decir que se ha consolidado", subraya, adelantando, a su vez, que este año la colección de Narrativa Histórica seguramente alcance los 600 títulos publicados, "que son muchísimos".

Un lustro después, el galardón mantiene su objetivo fundacional de fomentar la escritura y la publicación de novelas de género histórico, ambientadas en épocas pasadas –hasta la segunda guerra mundial–, cuyo relato respete el rigor histórico, con hechos ficticios o reales, pero siempre verosímiles y sin descuidar la calidad literaria.

Eso es lo que ha visto el jurado en La faraona oculta, para sorpresa del propio autor, quien así lo confiesa divertido y agradecido: "Cuando terminé esta novela pensé que mi carrera literaria había terminado pero, claro, si escribes una sola novela y te la premian, piensas que a lo mejor sirves. Eso me ha hecho recapacitar y quizás escriba otra. Estoy dándole vueltas ya".