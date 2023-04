De Teresa de Jesús a Gloria Steinem: 17 libros para descubrir a mujeres líderes

La celebración este domingo 23 de abril del Día del Libro es un momento tan conveniente como otro cualquiera para celebrar la lectura en general y el placer de leer en particular. Un momento tan inconveniente como otro cualquiera para detener el mundo agarrado a un libro como un freno de mano en el Metro apretujado en hora punta. Es precisamente por eso que acudimos a nuestras queridas librerías, con el cameo especial de dos editoriales, para que nos recomienden textos interesantes sobre un tema que nos interesa en particular: el liderazgo femenino. Ya sea político, social o del tipo que sea, mujeres que en su condición de líderes se han convertido en referentes a los que acudir en busca de inspiración. Mujeres como todas las a continuación mencionadas.

Librería La Lumbre (Madrid)

Esta librería madrileña nos sugiere algunos títulos "inspiradores" que se han estado publicando últimamente. En narrativa, escogen la lectura de La educación física, de la cordobesa Rosario Villajos, que acaba de recibir el premio Premio Biblioteca Breve 2023 y que reflexiona con esta historia popular y noventera sobre el cuerpo de la mujer como campo de batalla donde se forja la identidad. "Otros libros que ofrecen referentes magníficos son los que publica la editorial Akiara en su colección de discursos, entre los que destacan el de la pakistaní Malala Yousafzai, la persona más joven en recibir el premio Nobel de la Paz; o el de la activista ambiental Severn Cullis-Suzuki", destacan desde La Lumbre.

Librería Ramón Llull (Valencia)

Desde Valencia, la Librería Ramón Llull pone sobre la mesa varias propuestas para nuestros lectores. Como Miss Merkel. El caso de la canciller jubilada (David Safier, editorial Seix Barral), con la siguiente prescripción: "La capacidad de Safier de reducir al absurdo a una líder mundial es proporcional a su imaginación para convertir a Angela Merkel en una improbable Miss Marple".

No se quedan aquí y nos recomiendan también Político animal (Juan Pablo Díaz y David de las Heras, editorial Sexto Piso), un "bestiario político ilustrado, en los dos sentidos, para conocer las entretelas de nuestras y nuestros líderes". Otra opción puede ser Historia del Arte sin hombres (Katy Hessel, Ático de los libros), que nos ayuda a "saber encontrar, rascando a conciencia en la historia del Arte, aquellas mujeres que hicieron la Historia".

Y todavía un par más: Introducción a Teresa de Jesús (Cristina Morales, Anagrama), una "fantástica novela de Cristina Morales, que es capaz de reinventar a una figura enorme como Teresa de Jesús y reventar las costuras de lo políticamente correcto"; y Enseñar pensamiento crítico (Bell Hooks, editorial Rayo Verde), pues "nadie como esta autora para vindicar dos palabras que la política se obstina en hacernos olvidar".

Librería A Libraría da Proencia (Lugo)

Desde Proendos, parroquia y aldea del municipio gallego de Sober, llegan dos sugerencias. La primera es Mi vida en la carretera (Gloria Steinem, editorial Alpha Decay): "Una autobiografía que se centra en lo que ha impulsado el activismo de Steinem a lo largo de su vida. De lectura ágil y amena, lo recomiendo porque Gloria ha sido una figura fundamental en la conquista de la igualdad y el derecho al aborto en Estados Unidos, hoy amenazado desde las filas reaccionarias allí y en determinados estados europeos. Nos recuerda el impulso que permite cambiar las cosas, el activismo que ha conquistado los derechos que, sin movilización, pueden perderse".

La segunda es A semente. A árbore. A froita (María Reimóndez, editorial Xerais), un "acercamiento personal, a través de entrevista, a la líder de la oposición gallega, Ana Pontón, desde, precisamente, 2020, fecha de salida del libro". "Lo recomiendo para conocer este caso de liderazgo femenino en Galicia y sus reflexiones sobre la renovación del discurso nacionalista gallego, con debates presentes en el seno de esta corriente política que mantienen, historicamente, una tensión", nos cuentan.

Librería La Vorágine (Santander)

Desde esta librería asociativa de Santander escogen para nuestros lectores Una historia de la conciencia (Angela Davis, ediciones del Oriente y del Mediterraneo). Y lo hacen porque la autora es una de esas "lideresas políticas" que les gustaría poder apuntarse como suya: "Y tal vez en parte lo sea porque puso y pone el foco sobre gran cantidad de temas que nos deberían interpelar: el racismo de nuestras sociedades, el sistema carcelario, el abandono sanitario de las mujeres empobrecidas, el necesario compromiso social. Fue candidata por el Partido Comunista a la presidencia de Estados Unidos y en toda su práctica política se ha dejado la piel por mover los pilares que sostienen este sistema. Leer estos textos escogidos es una buena manera de acercarnos al pensamiento y activismo de una mujer que es faro".

Editorial Capitan Swing

La editorial nos propone la lectura de una joya de su propio catálogo: Mi historia, de Emmeline Pankhurst. Estamos ante las memorias de la sufragista británica que llevó el movimiento a la victoria. Pankhurst desarrolló un estilo de protesta de confrontación que haría que ella y sus seguidoras fueran arrestadas muchas veces antes de que finalmente todas las mujeres mayores de 21 años obtuvieran el derecho al voto. En 1927 se postularía para el Parlamento. "Contada en sus propias palabras, esta es la historia de la organización e indignación, las penurias y las huelgas de hambre de Pankhurst y su obstinada determinación de desmantelar los numerosos obstáculos diseñados para impedir que ella y todas las mujeres reclamasen su libertad", explican desde Capitán Swing.

Librería Letras Corsarias (Salamanca)

Esta librería salmantina nos recomienda dos libros que desembocan en un tercero. El punto de partida dual es la Autobiografía de la ya mencionada Angela Davis (editorial Capitán Swing, traducción de Esther Donato) y los Ensayos esenciales de Adrienne Rich (también Capitán Swing, traducción de Mireia Bofill), pues trazan un panorama de pensamiento resistente y luchador en las políticas de género, raza y clase. "Todo eso lo encontramos conviertido en lenguaje poético en Ciudadana. Una lírica estadounidense, de Claudia Rankine (Pepitas de Calabaza, traducción de Raquel Vicedo)", remarcan en Letras Corsarias, desde donde añaden: "Es un libro difícil de clasificar y de gran impacto. Tiene un ritmo propio, un lenguaje para enunciar de manera elocuente hechos, ideas, pensamientos individuales y reivindicaciones colectivas. Algo así como el sonido de una locomotora en marcha que ya no podemos dejar de escuchar".

Librería Anaïs Libros (Castro-Urdiales)

Curiosamente, desde Castro-Urdiales coinciden con Salamanca en sugerir la autobiografía de Angela Davis. Pero, más allá de este cruce de caminos literarios, también ponen sobre la mesa Amor Rojo, de Aleksandra Kollontai (Verso Libros), una antología de artículos en los que la primera mujer en la historia al frente de un Ministerio refleja sus "ideas sobre las relaciones personales en un nuevo mundo liberado de las ataduras del capital".

Ediciones Akal

Por partida doble también es la propuesta lectora sobre liderazgo femenino de AKAL. Por un lado, Porque me da la gana, de nuestra compañera de infoLibre Alicia Gutiérrez, ya que desde el punto de vista de la percepción que tenemos de la trayectoria política de Isabel Díaz Ayuso, "hasta ahora no habíamos podido avanzar de la superficie: la imagen que proyecta, sus famosas ayusadas… entre otras cosas, porque parece no tener que dar nunca explicaciones". "El trabajo de investigación de Alicia Gutiérrez, Porque me da la gana. Ayuso, la nueva lideresa, va mucho más allá y profundiza en lo que se esconde tras todos esos eslóganes como 'libertad' y volantazos a la extrema derecha. Muy necesario en estos tiempos de desinformación", subraya la editorial.

Su segunda propuesta es Tea Rooms. Edición 10 Aniversario: Mujeres obreras, de Luisa Carnés, editado por Hoja de Lata. Y lo argumentan así: "No tengo ninguna duda para recomendar un libro para el 23 de abril: Tea rooms. Mujeres obreras, de Luisa Carnés. Novela ágil, apasionante y que promueve la lucha social (que cada día que pasa más necesaria se nos hace). Sacar del injusto olvido la obra de una de las plumas más interesantes de entre las Sinsombrero fue un acierto editorial y una golosina para los lectores. Solo con aciertos como ese se pueden cumplir 10 años. ¡Felicidades, amigos de Hoja de Lata!"