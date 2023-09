Lorca en euskera y las "herbiñas" que inspiraron a Rosalía: el Cervantes cambia el odio por el amor a las lenguas

Un pracer colaborar co @consellocultura na confección da #CajadelasLetras dedicada a Rosalía de Castro, que quedou depositada hoxe no @InstCervantes . Tanto a camiseta de @Reizentolo como as chapas ou as láminas e o libro do 'Herbario de Rosalía' podedes atopalas na nosa tenda. pic.twitter.com/D0fqFD39ag