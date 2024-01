Gemelas

El baúl de los juguetes está cada vez más vacío. Un día desapareció el yo-yo. Otro, la peonza y, luego, el xilófono.

Anoche escuché el llanto de La Fea, nuestra muñeca favorita. Me levanté y vi la tapa del baúl abierta. Cada día te llevas un tesoro. Sé que eres tú, que aún andas deambulando por la casa. ¡Me vas a dejar sin nada! ¿No tienes ya bastante? ¿No te da vergüenza, hermana? ¿Por qué no descansas ya y me dejas en paz? Tú caminabas por la barandilla del balcón y si yo te empujé, que no me acuerdo, fue sin querer. ¿Me oyes?

Diario vacío

Nos apenó que no le quedara ni un recuero para rellenarlas. Se balanceaba en la mecedora del porche. Parecía que hubiese olvidado quiénes éramos, quién era ella y qué esperábamos que rellenase. No escribió nada en las páginas de su cuaderno. Solo las acariciaba. Después, hizo un movimiento con la mano, como si echase un pájaro enjaulado a volar, y miró al horizonte. Pasaba hojas y en cada una se detenía y volvía a repetir el gesto. Cuando terminó, cerró los ojos. El cuaderno cayó al suelo. Convinimos que aunque quizá no le quedasen recuerdos, había sabido guardar sus secretos hasta el final. Había lanzado al aire sus últimos deseos.

Herida

¡Habría cogido alguna vez un hilván!, pensé al observar mi maltrecho cuerpo en un trozo de espejo. Se las había arreglado para coserme siete puntos de sutura y cerrar así la herida que me llegaba desde el pecho izquierdo hasta el ombligo.

Yo había caído del acantilado o me habían tirado. La verdad, no recordaba nada de mi pasado, ni siquiera mi nombre. Cuando recuperé la consciencia, él me llevaba en brazos. Me colocó en su cueva. Apenas podía moverme. Miraba al mar. Vi pasar una lancha. Creo que me buscaban, pero no quería que me rescatasen. A su lado, sentí que quería seguir viviendo.

--------------------------------

* Alberto Muñoz (Torrelavega, Cantabria, 1954) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Ha ejercido como profesor de Dibujo y de Educación plástica y visual en varios institutos de su región. Ha cultivado la pintura, el 'collage', la escultura, la poesía visual, la escritura de ficción y los videopoemas, además de abundantes poemas visuales que ha ido publicando en Facebook. Ha editado en la editorial Zoográfico un libro de poesía visual titulado 'Dislocaduras'. También ha participado en Ex!poesía, bienal de poesía experimental de Euskadi.