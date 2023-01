Senil

Transitaba con el silencio arrugado en un bolsillo y un montón de palabras olvidadas por sombrero.

Suma pa la raya

El vecino se negó a llevar a mi mamá al hospital y lo encontraron muerto antes de fin de año. El profesor me zamarreó por no saber abrocharme las zapatillas y lo encontraron muerto antes de acabar el semestre. El viejo que me manoseaba murió en extrañas circunstancias durante un procedimiento de rutina en el hospital donde ahora trabajo.

Saque usted la cuenta.

En paralelo

En algún universo yo alegué por dejar el clóset porque yo lo pagué y lo habría sacado y me lo habría llevado a la casa de mi padre conmigo y mi maleta. En ese universo no había donde más instalarlo que contra la pared grande y habría quedado sin enganchar porque ni yo ni tu abuelo ni tu abuela íbamos a ser capaces de engraparlo a la pared. En ese universo habrías estado jugando allí cuando un viento tan fuerte como el que hoy vuela las planchas del techo habría tumbado el closet sobre tu cráneo pequeño y una lluvia de huesos y un chorreo de sesos y un estallido sanguinolento te habrían arrancado de mi lado. En ese universo menos amargo que el nuestro no habría acompañado tu larga agonía ni el paso de esta enfermedad de mierda que te está matando.

* Claudia Andrade Carreño es escritora y comunicadora audiovisual en Santiago de Chile. Desde el 2020 forma parte de la Red de Escritoras de Microficción (REM). Sus textos han aparecido en la antología 'Santiago en 100 palabras: los cincuenta mejores microrrelatos', (2014); '110 mejores Microrrelatos' (2019) y en 'FeminiVoces' (2021). En el 2013 publicó 'Micronemia', en la Editorial Asterión, de Santiago de Chile. Sus creaciones se encuentran también en www.almadetintawordpress.com.