Las tres muertes en el abismo de Fernando Valverde

La muerte de Adonais

Fernando Valverde

Planeta (2023)

Shelley escribió que todos somos griegos. Lo hizo en su último libro de poemas publicado en vida, Hellas. También se lo he escuchado al poeta y profesor de la Universidad de Virginia Fernando Valverde, lo cual no deja de agradarme y de prestarme la paz de quien siempre ha creído en ello. Somos griegos. Pero tuvieron que venir unos jóvenes poetas ingleses para recordárnoslo, a nosotros, cuya sangre es el fruto de las aguas del Mediterráneo. La muerte de Adonais, últimos días de John Keats, Percy B. Shelley y lord Byron es una obra maestra. Lo dice Raúl Zurita en la contraportada y, una vez más, no puedo estar más de acuerdo. La muerte de Adonais, publicado por Planeta, es una prueba de fe, una muestra del amor a los libros como pocas veces se encuentra, un monumento a la poesía, como añade el poeta chileno, ganador del Premio Reina Sofía. Pero además es un acto de humildad. 5 años de su vida ha empleado Fernando Valverde, uno de los más grandes poetas de la actualidad, en escribir este libro. Cinco años en los que ha recorrido países, ciudades, casas en ruinas y las mejores universidades del mundo: Harvard, Oxford, Cambridge…, donde ha recibido estancias de investigación para completar esta historia única. Planeta, en una suerte de dificultad, cataloga el libro como de no ficción. Y acierta. No hay una palabra en el libro que no sea real, pero se lee como una novela. Rápido, intrépido, emocionante. Valverde se tropezó con la historia de su vida y cayó en el abismo. Allí debió encontrarse con el duende, porque esa historia había estado esperando dos siglos, lo había estado esperando a él, porque nadie iba a poder contarla como la cuenta este libro.

Tres poetas jóvenes, tres poetas que murieron con 25, 29 y 36 años. Eternamente jóvenes. Precisamente hoy, en un mundo en el que la juventud es una excusa para lo que Baudelaire nombró en su historia del perro y el frasco. No hay excusas para la poesía. No hay atajos. La poesía estaba del lado de este libro, La muerte de Adonais, que utiliza una de las mayores elegías en lengua inglesa, la que Shelley escribió a la muerte de John Keats, como argumento de una conjunción terrible. El mundo se terminaba. Un mundo se terminaba y el Romanticismo iba a ser la pesada lápida de un tiempo en el que la verdad era belleza y la belleza era verdad, como escribió Keats en su famosa Oda.

Pero Valverde no se detiene en la lamentación y levanta una amargura como el Mont Blanc mientras el pirata Trelawny busca y espera a que el mar devuelva el cuerpo de Shelley. Ha sido un poeta español quien ha venido a recordarnos que en el Romanticismo inglés estaba la respuesta a gran parte de las preguntas de nuestro tiempo, del mismo modo que un poeta inglés nos dijo que todos éramos griegos. Valverde el griego, o el italiano, lengua que domina con hermosa cadencia, o el seguidor de Shelley y el duende lorquiano, pone ante nosotros las grandes preguntas del Romanticismo sin que nos demos cuenta. Nos presenta a Platón como si fuera un desconocido, tal vez porque sabe que, desgraciadamente para la mayoría, lo es. ¿Cómo puede ser el hombre libre siendo la mujer una esclava? ¿Qué ocurrirá cuando la tecnología supere al humanismo? ¿Merece la pena vivir en la falsedad? Ácido prúsico encontrará el lector en esta obra maestra. Veneno y preguntas, una mezcla que sirve para advertirnos de lo que viene. El final se escribió cerca de Lepanto, en un pantano en el que en 1824 murió lord Byron. El final del Romanticismo nos prepara para lo que está por venir. Tanto las preguntas como las respuestas están en los poemas y en las vidas de tres muchachos visionarios. La muerte de Adonais es un libro que hay que leer si uno quiere entender o aproximarse a lo que significa la poesía y el final de una época.

__________________________

* Allen Josephs es uno de los hispanistas más reconocidos de Estados Unidos. Presidente Honorífico de SAMLA, el mayor congreso del sur del país, y expresidente de la Sociedad Hemingway, ha escrito para el 'New York Times'. Ha sido profesor de la Universidad de North Florida y está considerado uno de los mayores especialistas mundiales en Cormac McCarthy.