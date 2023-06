Rayos de esperanza en medio de la incertidumbre

La melancólica lluvia que ha inundado estas tres semanas la Feria del Libro de Madrid ha dejado paso este sábado a un calor asfixiante, casi veraniego, que quemaba a los visitantes más madrugadores del Retiro. Este espacio natural se ha transformado en los días finales de mayo y primeros de junio en un auténtico epicentro de la cultura gracias a las casetas, los escritores y los lectores que han hecho del parque su segunda casa. El sol de este sábado tenía mucho más de esperanza que de esa incertidumbre que parece empantanar al futuro.

Precisamente de algunos de esos sentimientos –la melancolía y la esperanza, el desinterés y la ilusión– se ha ocupado la charla organizada por infoLibre en el Taller de Ideas de la Biblioteca Eugenio Trías. Aquí la filósofa Elisabeth Duval, autora de Melancolía, metamorfosis de una ilusión política, la periodista, columnista de infoLibre y directora de Demócrata, Pilar Velasco, y el cofundador de Filmin y autor de Videoclub, Jaume Ripoll, han intentado responder unas preguntas trascendentales: ¿Por qué existe un debate público tan crispado? ¿Hay esperanza en el futuro? El director de infoLibre, Daniel Basteiro, fue el encargado de moderar el coloquio ante un público que llenaba la sala, al igual que hizo en el anterior evento del diario en la Feria del Libro de Madrid.

Toda la charla se desarrolló en torno a una mesa que, por su elegancia, a Ripoll le recordaba más la de un notario que la de una biblioteca. Alrededor de ella se sucedieron las intervenciones, las reflexiones y los pensamientos sobre la ilusión y la esperanza, dos sentimientos que no se pueden entender sin otro complementario: la felicidad. Para Duval, esta es una forma de soberanía: "La falta de potencia para poder cambiar las cosas es triste, la tristeza es esa ausencia de poder decidir por nosotros mismos. Una persona que tenga que hacer cosas constantemente no tiene libertad ni soberanía para decidir".

Ripoll se llevó esa capacidad de elección al cine. Un mundo en el que ha pasado de ser un niño de 10 años que recomendaba títulos en el videoclub de sus padres a un profesional cuyo trabajo es preguntarse: "¿Puedo comprar esa película? ¿Cómo consigo que guste?". Su criterio no se ha demostrado erróneo, ya que Filmin, la compañía que fundó, se ha transformado en la plataforma de cine española más grande del mundo. Su apuesta por un cine de autor y de calidad la ha convertido en todo un referente dentro de un mundo de "impaciencia": "No hablamos de ver, hablamos de consumir, creo que debemos pararnos a reflexionar por qué vemos las cosas. Esto no significa ver más cine, sino ser más selectivos a la hora de hacerlo. En definitiva, no ver una película clásica por obligación, sino porque nos gusta", explica.

El cofundador de Filmin afirmó que una de las claves para entender la desafección política actual, y la forma de solucionarla, está en la distinción entre cultura y entretenimiento. "La cultura nos plantea preguntas, el entretenimiento evita que nos preguntemos cosas", sostuvo Ripoll, a la vez que reivindicó un cine más exigente con el espectador, que incomode y plantee preguntas. Duval se mostró de acuerdo con esta distinción, pero afirmó que sentía que ambas, entretenimiento y cultura, son igualmente interesantes y necesarias.

Por su parte, Pilar Velasco, directora de Demócrata y columnista de infoLibre, se centró más en la parte periodística del fenómeno de la desafección. "Cuando veo datos como que el 30% de la población huye del contenido informativo, intento buscar responsabilidades propias, en los periodistas, y no ajenas. Es muy importante plantearnos cómo nosotros construimos la información y abordamos los grandes temas", enfatizó Velasco, que recordó cómo, en sus inicios, trataba temas de corrupción sin apenas relevancia mediática, pero que por su importancia social iban a acabar permeando. "Los periodistas debemos buscar esos grandes temas y plantearnos por qué generan un rechazo en la gente", concluyó.

Velasco admitió que en las últimas tres semanas, a causa del contexto político y social de España, le ha resultado especialmente complicado escribir su columna semanal en este periódico. "Me planteo si le doy al lector elementos para la depresión o para la esperanza. Intento que sea más lo segundo", relató la periodista, al tiempo que avisó del riesgo en el que están muchos de los derechos ganados en España.

Las tres ponentes hablaron del futuro y de los jóvenes, en los que las generaciones adultas tienden a depositar sus ilusiones. "No me creo que los jóvenes sean esa fuente de esperanza, existe mucha juventud con valores muy reaccionarios", opinó Elisabeth Duval, que avisó del auge de esta ideología en los colegios, donde el feminismo y el progreso en los derechos LGTBI han creado una reacción opositora muy fuerte. "Lo que llega de redes sociales como TikTok es un efecto rebote a esos movimientos sociales, reivindicando, por ejemplo, roles de mujer muy antiguos", expresó la filósofa. "No percibo ilusión en la gente más joven", añadió.

Jaume Ripoll quiso alejar algunos estereotipos que, a su juicio, se siguen achacando a los jóvenes. "Muchos dicen que los jóvenes, por ejemplo, no ven cine clásico. Sin embargo, yo veo mucha inquietud en ellos por ver obras que no les interpelan generacionalmente pero tienen relevancia hoy. Lo veo cada día en Filmin y en sus usuarios de menor edad. Nuestra generación tiende a decir 'nosotros éramos más', pero yo en el videoclub veía a poca gente menor de 18 años. Lo que sucede es que ha cambiado la forma de comunicarlo y no interesa cómo lo estamos haciendo", sostuvo el autor de Videoclub, que concluyó su intervención pidiendo autocrítica a las generaciones mayores.

En medio de la desesperanza, la polarización y el resentimiento, con esas ideas reaccionarias permeando muchas capas sociales, la respuesta, quizás, está en la esencia del periodismo, en hacer preguntas. "Creo que una de las claves del éxito de [Isabel Díaz] Ayuso ha sido darse cuenta de que, cuando no puedes cambiar las cosas, lo mejor que puedes ofrecer es anestesia, que dejen a la gente en paz para no tener que plantearse preguntas. Sin embargo, si empiezas a plantearlas, si empiezas a cuestionar a algún votante de Ayuso el exceso de mortalidad en la pandemia o las muertes de las residencias, las convicciones de esa persona se comienzan a tambalear", aseguró Elisabeth Duval.