infoLibre en la Feria del Libro: "El periodismo y la cultura son dos mimbres de una democracia sólida"

La lluvia inundaba las calles de Madrid, se escuchaban truenos y en el Parque del Retiro, los charcos llenos de barro se contaban por montones. Era un día poco apacible para acudir a ningún lado. Sin embargo, algo antes de que el reloj marcara las 20:00 horas, el salón de actos de la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid, situada en el mismo parque donde esta semana se está celebrando la Feria del Libro, estaba completamente lleno. El motivo era el encuentro, organizado por infoLibre en el marco de las celebraciones de su X aniversario, para motivar la reflexión sobre el papel de la cultura y el periodismo en la sociedad actual, llena de prisa e inmediatez. En él actuaba como moderador el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña y participaban Luis García Montero, poeta, columnista de infoLibre y director del Instituto Cervantes, Ángeles Aguilera, directora de "no ficción" de Planeta y Nativel Preciado, periodista, escritora y también columnista de infoLibre

El encuentro, en plena resaca electoral por los resultados del 28M y de la convocatoria de nuevas elecciones por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado con la intervención de Jesús Maraña, donde ha reivindicado lo importante que es la cultura y el periodismo en el contexto de una campaña llena de polarización como la de estas elecciones autonómicas y municipales. "El periodismo y la cultura son dos mimbres de una democracia solida", ha afirmado antes de abrir el debate al resto de ponentes.

Nativel Preciado comenzó su intervención poniendo el valor la libertad que proporciona la cultura y como esta contribuye de forma inequívoca a desmentir bulos y mentiras. También lo hace el periodismo, en su opinión, que a su vez es un antídoto contra la tiranía y un valor esencial para la democracia. Para Preciado, el principal problema de la cultura es que esta no se puede adquirir rápidamente, de un día para otro, sino que debe cultivarse desde que las personas son jóvenes mediante la educación. Es un valor a largo plazo, pero esencial para distinguir y conocer el verdadero significado de palabras que actualmente, en el debate público, se encuentran viciadas, como es la libertad, la cual, para la periodista, "no se puede confundir con irse de fiesta a las 3 de la mañana".

Por su parte, Luis García Montero destacó como uno de los principales problemas de la sociedad actual el no diferenciar términos tan fundamentales como lo son cultura y entretenimiento y periodismo y comunicación. En el primer caso hizo hincapié en que para que algo sea cultura, es fundamental que haga reflexionar y cree conciencia crítica en quien la consume, no tan solo ser una simple distracción para "pasar el rato". "La cultura puede ser entretenida, pero cada vez apostamos menos por cultura seria y sí por el puro entretenimiento", añadió el poeta, que también lamentó la disminución de la presencia de la cultura y de los libros en el periodismo con la desaparición de los suplementos, reivindicando, a su vez, lugar que le da infoLibre a los libros con su suplemento Los diablos azules.

Por su parte, Ángeles Aguilera, directora de "no ficción" de Planeta, ha hablado de la importancia del periodismo en el mundo de la cultura y como este es una correa de trasmisión fundamental para que los libros calen en el gran público. "No entiendo los libros sin el periodismo. 90.000 libros solo llegan si alguien habla de ellos ya ahí es imprescindible que el periodismo conecte a los autores con los lectores", ha aseverando, avisando además, de la precariedad como uno de los principales problemas del periodismo.

Otro de los temas de discusión que giraron en el encuentro fue el llamado "periodismo basura", que llena el ecosistema mediático de bulos y desinformación. “¿Y los profesionales del periodismo? ¿Y las asociaciones profesionales? ¿Es que no pueden llamar sinvergüenza al que lo es? ¿No pueden decir que es basura lo que algunos periódicos presentan en portada?”, condenaba García Montero, quejándose de la inoperancia de algunos profesionales ante este tipo de medios. Por su parte, Preciado se preguntaba quién debía establecer qué es la basura periodística en un mundo lleno de confusión y compartía su posición basada en "defender mis ideas y principios vaya donde vaya". Además, la periodista le explicaba que, en su momento, este "periodismo basura" estaba circunscrito a la llamada prensa amarilla, muy leída, pero que todo el mundo sabía de su poca calidad. Sin embargo, en la actualidad, esa separación no existe y prima la confusión entre los medios serios y los que no lo son y se hacen pasar por periodísticos.

Los ponentes también abordaron la pérdida de referentes intelectuales en la actualidad. “A veces echo de menos mucha más implicación de la cultura a la hora de dar pasos al frente, como en otras épocas pasadas”, comentaba Jesús Maraña, que reivindicaba la decencia del periodismo frente a una neutralidad, a su modo de ver, imposible. A ello respondía García Montero, que encontraba la explicación en esa ausencia de intelectuales en el miedo que tenían algunas personas de la cultura en perder público por significarse políticamente. “Han conseguido restarle autoridad pública a la política, como si fuera todo corrupción o como si lo que dice alguien independiente sea porque es sectario o está comprado”, zanjaba el poeta. En este clima, se hace imposible entrar en redes sociales y no recibir insultos, pero esto no debe hacer que se caiga en el miedo a no hablar o no alzar la voz ante las injusticias, en opinión de García Montero.

Por último, se han tratado los problemas de desinformación alrededor de la campaña electoral de las últimas elecciones autonómicas y municipales, y como esta ha calado. “No se puede caer en el fango, porque los que no sabemos funcionar en ese territorio, perdemos siempre”, concluyó Jesús Maraña, confiando en que cada vez el periodismo fiable tenga más relevancia que los bulos.