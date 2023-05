Loreen hace historia y vuelve a ganar Eurovisión para Suecia con España en la posición 17

Eurovisión era cosa de dos. Las apuestas colocaban a Suecia y a Finlandia como grandes favoritos y han acertado. Pero la victoria se ha llevado la sueca Loreen, que ha ganado el Festival de Eurovisión 2023, con su tema Tattoo. España, tras el tercer puesto del año pasado de Chanel, ha quedado 17º, según recoge Europa Press.

Loreen se convierte así en la primera mujer que ha conseguido ganar el certamen en dos ocasiones y le ha otorgado a su país su séptimo Micrófono de Cristal, con lo que empata a Irlanda como estado con más victorias. Hace ahora 11 años, ganó Eurovisión con, por entonces, el mayor número de doces de la historia (la máxima puntuación posible en las votaciones para elegir al ganador) con su canción Euphoria.

Hasta ahora, solo uno, el irlandés nacido en Australia Johnny Logan había conseguido hacer doblete. El cantante conocido como Mr Eurovision consiguió dos triunfos, el primero en 1980 con la canción What’s another year? y el segundo en 1987 con Hold me know. Además de como cantante, ganó el festival como compositor en el año 1992 con la canción Why me? la cual cantó Linda Martin y quedó en segundo lugar con Terminal 3 también presentada por la misma artista.

Loreen ha conseguido el doblete con Tattoo, un tema bailable y muy eurovisivo que recuerda a Euphoria. Sin embargo, a muchos fans no solo les remite a su anterior participación. En los últimos días las redes sociales han acusado a la sueca de plagio al inicio de su canción, donde usa una melodía muy similar al clásico dance Flying Free de Pont Aeri. Y no solo parece haber despertado las suspicacias por parecerse a esta mítica canción dance, sino también a otro clásico de la música: The Winner Takes it All, de ABBA.

Por su parte, Blanca Paloma ha dejado a España en el puesto 17º con 100 puntos, cosechando sólo cinco puntos en el televoto. La española había logrado cerrar la votación del jurado entre los diez primeros con 95 puntos, pero el voto del público la ha hundido hasta la segunda parte de la tabla.

Suecia se ha llevado el festival a casa con 583 puntos, mientras que el segundo puesto ha ido a parar a Finlandia. Su canción, Cha Cha Cha, era una de las sensaciones de este festival de Eurovisión, no solo por su atractiva propuesta musical, con una melodía muy pegadiza que combina rap, metal y música electrónica, sino también por el gran carisma que desprende su cantante, Käärijä. Su particular estilo de vestir, con pantalones de cuero y manguitos verdes ha causado tanta sensación que en Helsinki han vestido estatuas con su vestuario para mostrarle su apoyo.

En tercera posición ha quedado Israel. Noa Kirel y su Unicorn ha sido una propuesta que combina canto y baile donde destaca un break dance de la cantante en la última parte de la canción que recuerda poderosamente a la actuación del año pasado de Chanel, aunque sin llegar al nivel tan alto de la española. Completan el top cinco Italia y Noruega. El farolillo rojo ha recaído en Alemania.

El 67º Festival de Eurovisión ya es historia tras cuatro horas de música y actuaciones de 26 países que han empezado con Austria y han finalizado con Reino Unido. El show ha incluido varias apariciones estelares: desde Catalina de Cambridge al piano hasta los artistas Joss Stone y Andrew Lloyd Weber, así como representantes ucranianos de años anteriores, y antiguos ganadores del festival. Y es que este año, Ucrania y Reino Unido han coorganizado el festival, tras ganar el primer país y no poder organizarlo por la guerra.

Precisamente la guerra se ha dejado sentir durante este festival. Medios ucranianos han informado de bombardeos sobre la ciudad de Ternópil durante la actuación de los representantes del país, Tvorchi, que provienen de allí. E Israel ha vuelto a bombardear Gaza dos horas después de la tregua en respuesta a cohetes palestinos, justo durante la celebración de Eurovisión.

Otros de los momentos del festival ha sido el anuncio de la vuelta de Luxemburgo a la competición en 2024. El pequeño país lleva 31 años sin participar, y durante la gala se ha informado de que la televisión luxemburguesa ha decidido retornar el año que viene. Fue uno de los estados fundadores del festival y su vuelta pone fin al hiato más largo hasta el momento.