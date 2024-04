"El presidente ha puesto a pensar al país": los músicos piden a Sánchez que aguante

"El presidente se ha ido a pensar y ha puesto a pensar a gran parte del país. Yo estoy con él". Este mensaje en X del músico Pancho Varona nos anima a mirar a la luna en lugar de al dedo. Con tan pocas palabras, nos propone un enfoque no inédito, pero sí colectivo y crítico en un momento en el que los ataques contra Pedro Sánchez desde las derechas no solo no se han atemperado, sino que han incrementado su intensidad ante la hipotética posibilidad de alcanzar su objetivo.

Es por ello que el propio PSOE se ha lanzado a convencer a su líder para que se quede, para que siga al frente del país como presidente y abanderado del progresismo contra la fachosfera. Y lo está haciendo ya internamente y lo va a hacer externamente movilizándose en las calles (con la sede nacional de la calle Ferraz como epicentro el sábado por la mañana) con la clara consigna de levantar un muro de contención ante el acoso y derribo que ha llevado a Sánchez a este inesperado (otro más) giro de guion y tiempo de reflexión con el reloj descontando los segundos hasta (tick) el lunes (tock).

Mientras tanto, como bien apunta Varona, el país reflexiona. "Ante el lawfare toca defender la democracia", escribe en la misma red social Ismael Serrano citando un mensaje del diputado de Más Madrid Jorge Moruno que dice así: "Quieren tumbar a un presidente legítimamente elegido y eso no se puede permitir. Por encima de nombres, partidos e intereses: democracia". Porque lo que ahora toca no es elucubrar qué pasará el lunes, pues eso no nos compete, sino razonar y meditar sobre todo lo previamente ocurrido (desde las últimas elecciones generales y más atrás).

Sobre no aceptar la legitimidad del gobierno progresista salido de las urnas tras las últimas elecciones generales. Sobre la obstinación del candidato popular, Alberto Núñez-Feijóo, en reclamar su victoria y presentarse a una investidura de inicio ya fallida. Acerca de una oposición tan entregada al insulto que no ha preguntado ni una vez en las Sesiones de Control del Congreso de los Diputados al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Sobre la instrumentalización, al fin, de la justicia con un juez de derechas aceptando a trámite una denuncia del sindicato ultra Manos Limpias, que ya ha reconocido que está basada exclusivamente informaciones periodísticas de medios igualmente de derechas (sostenidos con dinero público de administraciones de derechas).

"Mascadito", escribe Rayden ante un vídeo en el que la periodista de TVE Silvia Intxaurrondo explica cómo "se monta un caso", es decir, cómo se crea, se propaga y se magnifica un bulo para intentar acabar con el rival político. "Mascadito" porque es lo que ha pasado en este caso y viene pasando en nuestro país desde hace ya demasiado con otros políticos y otras políticas que lo han sufrido en sus propias carnes mientras avisaban en vano de que entonces eran ellos, pero después podría ser cualquiera.

En este contexto de cinco largas jornadas de reflexión, el mundo de la cultura ha convocado un acto por la legitimidad democrática, el respeto y la convivencia que tendrá lugar este domingo 28 de abril a las 12:00 en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid (calle Lope de Vega, 40). En un principio iba a celebrarse en el Círculo de Bellas Artes, pero casi de inmediato se ha visto desbordada la previsión de asistentes. Con la premisa de que "la defensa de la cultura democrática es decisiva para la vida económica, laboral y humana de una comunidad", en el acto participarán personalidades del mundo de las letras, el arte, la música, el cine o el periodismo y el acceso será libre hasta completar el aforo.

Al mismo tiempo, más de 3.000 periodistas y figuras públicas han firmado ya un manifiesto contra "la campaña de bulos, falsedades y acoso contra los miembros de los dos últimos gobiernos de coalición y otras fuerzas progresistas e independentistas", pues "atenta contra las bases mismas de la democracia parlamentaria". Entre los firmantes se encuentran Miguel Mora, Pilar del Río, Rosa María Artal, Maruja Torres, Xosé Manuel Pereiro, Javier Valenzuela, Silvia Intxaurrondo, Manuel Rivas, Cristina Fallarás Sánchez o el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña. "El ataque de la ultraderecha mediática y judicial contra la esposa del presidente del Gobierno es un nuevo intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas mediante medios ilícitos", explica el texto que concluye asegurando que los gobiernos se eligen y se cambian en las urnas y en el Parlamento": "No al golpismo judicial y mediático. No a la máquina del fango".

A esta deriva de apoyo a Pedro Sánchez se suma personal y públicamente el músico sevillano Antonio Luque, renombrado artísticamente como líder del grupo Sr. Chinarro, de lo más activo en su lucha antifascista en ese lugar de divergencias anteriormente conocido como Twitter. "Don @sanchezcastejon. Buenos días. Hago caso a Don ZP y le mando un tuit de apoyo. Se entiende su sufrimiento, su amor a su pareja, pero estoy seguro de que si lo compara con el sufrimiento que ya han causado a España los fascistas de ayer y hoy verá que debe seguir adelante". Y como lo suyo es la fina ironía y el sarcasmo desatado, un poco de humor al hablar de todo lo que estamos viviendo como "lawfary".

Álvaro Suite es un músico andaluz con larga trayectoria que lleva ya muchos años como guitarrista de la banda de Bunbury y que resume eficazmente en un tuit todo lo anterior. "Ante el Golpe de Estado 'suave' que están ejecutando las derechas de este pobre país, yo creo que debemos manifestarnos los que defendemos una Democracia saludable, política y no-violenta. Somos mayoría los que queremos esto. Actuemos", plantea en un mensaje. Y añade en otro igualmente elocuente: "En los últimos años, en política y en los medios de comunicación, se pasa más tiempo acusando y defendiendo corruptelas que solucionando problemas. Para mí esta es la clave del declive general que vivimos en este pobre país. Y esos asuntos deben ser exclusivos de la Justicia".

"Aguante Pedro" es el escueto mensaje del batería de Arde Bogotá, J. Mercader, que bien podría ser el perfecto resumen en forma de lema de todos los votantes de izquierdas. Acto seguido, el músico comparte un vídeo de Feijoó cargando contra Sánchez y acusa al dirigente del PP de seguir "en aquella lancha". Y, mientras tanto, el cantante de Def Con Dos, César Strawberry, tira de ironía asegurando que "resulta difícil de creer" que la hija del juez Juan Carlos Peinado, quien ha comenzado la causa contra la mujer de Pedro Sánchez, sea concejal del PP en Pozuelo de Alarcón.

Profunda intención analítica del momento político tiene el grupo alicantino La Jetée, que ha escrito una parrafada en su cuenta de Twitter asegurando que desde la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez la derecha "no sabe por dónde le da el aire", pues "no concibe que la respuesta a sus ataques les haya sido devuelta desde la vulnerabilidad y desde el amor, esto es, desde lo humano". "Es verdaderamente irónico que mientras le intentaban deshumanizar a él, ha conseguido que finalmente van a ser ellos los que se deshumanicen a sí mismos", argumenta la banda.

También ha continuado reflexionando en público Ismael Serrano, recordando que "se tenía que haber actuado antes" cuando acosaron a dirigentes de Podemos y que "no se puede dejar a la intemperie a quien ha sufrido el acoso sistemático". "Porque mañana puedes ser tú. Porque el acoso judicial y mediático busca disciplinar. Para que no te metas en política. Para que sepas lo que te puede venir encima. A ti y a tu familia", remarca, al tiempo que habla de un "momento crucial en la historia de la política" por la decadencia de la potencia moduladora de los medios de comunicación en lo que respecta a la opinión pública y del papel en todo esto de las redes sociales supuestamente democráticas.

Nega, la mitad de Los Chikos del Maíz, combativo como pocos, también recuerda que antes de Sánchez hubo otros políticos de izquierdas que sufrieron estos ataques y, al mismo tiempo, afirma que "mientras todo esto ocurre, Ayuso y su novio despollándose en el piso de un millón de pavos". Comparte, asimismo, un artículo para ayudar a entender lo que viene ocurriendo en los últimos años con la prensa y la judicatura en este país hasta desembocar en estos días de desconcierto generalizado y tensión narrativa sin precedentes.

No falta cierto sentido del humor siempre tan necesario, como el de Iván Ferreiro, que no ha escrito mensaje alguno, pero sí ha retuiteado una versión perpetrada por el cómico Quequé de una de sus más famosas canciones, Turnedo, convenientemente rebautizada para la ocasión con Turpedro. Viva Suecia, por su parte, aprovecha el momento para practicar un poquito de oportunismo divertido cambiando la letra de su canción El presidente, mientras Carlangas (ex Novedades Carminha) lanza un clamor colectivo: "5 días reflexionando sobre el amor, el trabajo y el tiempo libre es lo que necesitamos todxs. Cuanto antes!!"

Por último, a modo de bis, la banda de punk rock Reincidentes se ha limitado a publicar el cartel de la convocatoria al acto cultural del domingo en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid. Esta es: