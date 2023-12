Robe va (otra vez) por libre en su nueva gira: "La gente necesita que le digan lo que le tiene que gustar"

Hace menos de una semana Robe Iniesta lanzaba su cuarto álbum de estudio en solitario. Se nos lleva el aire rompía con casi tres años de silencio discográfico y reconcilia al extremeño con su sonido más rockero, en un camino ya iniciado con su anterior entrega, Mayéutica. Este martes ha presentado la gira que le corresponde, Ni santos ni Inocentes, que recorrerá el país durante el próximo año con hasta 32 fechas. Las entradas para todos estos conciertos en grandes recintos salen a la venta este jueves 21 de diciembre a las 12:00 horas.

El primer concierto será en el Auditorio Marina Sur de Valencia, el 11 de mayo, y el último en Vigo en noviembre del 2024. El artista ya baraja la posibilidad de regresar en un futuro concierto al Wizink Center de Madrid, aunque "todo dependerá de cómo vaya la gira", afirma, y por ahora la cita más céntrica es el 25 de mayo en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid. El cantante pasará por su tierra natal, Cáceres, en su segundo concierto. Baleares y Canarias se suman a la extenso itinerario de la banda por la península, donde también cantaran, como ya viene siendo norma de un tiempo a esta parte, canciones de su emblemático anterior grupo, Extremoduro. "Sabemos que la gente las está esperando", afirma Robe.

La banda actuará en auditorios y plazas de toros y romperán así con los conciertos en pequeños espacios cerrados de fechas anteriores. "No nos quedamos muy satisfechos con la gira en teatros", afirma Robe. Estas citas, reconoce que eran "bonitas y había emoción", pero tenían que poner "el freno" para que el público no terminara dañando el patio de butacas. "Nos resulta difícil ver a la gente sentada", apunta.

Un disco muy largo

El artista habla del disco, del que cuenta que le ha salido "muy largo". Se nos lleva el aire está compuesto en el confinamiento, "en casita". La gira que tuvo lugar después de la pandemia, Ahora es cuando, le permitió tener tiempo para arreglar todas las canciones de este álbum y que tomaran aire. "Es imprescindible que pase el tiempo para la canción", reconoce Robe, y sentir "que no tenía presión y el disco estaba hecho".

En la canción El hombre pájaro Robe canta "Por aquí pasaba un río". Una frase que, según dice, "se va a poner muy de moda en los próximos años". Esta no es una metáfora para estudiar de las que suele usar Robe, sino que insiste en que la gente la usará, como aquello de Antes todo esto era campo.

Estos años de composición del disco no se deben a que componer sea "ni fácil ni difícil". "Lo que ocurre es que hay canciones que son más difíciles de acabar", señala el cantautor. Cuando la banda se mete al estudio hay canciones que les permiten experimentar, esas son con las que disfrutan. Otras simplemente "las acaban".

El título del disco va en consonancia con las últimas giras, con eso de "todo se lo lleva el aire", en palabras de Robe. El aire también arrastra con ellos en la portada del álbum, obra de Diego La Torre, quien también ha dirigido alguno de sus videoclips.

Robe en el estudio

La banda explica cómo se hace la magia: "Bueno, Robe en el estudio...", dicen todos los miembros a conjunto entre risas. "El presenta sus melodías y vamos añadiendo cosas, sin filtros", señala Lorenzo González, miembro del grupo. Lo que puede ocurrir, apunta David Lerman (bajista), es que haya "una partida de culo general". Es en "la cueva", como llaman al lugar de ensayo, donde Robe se siente cómodo, aún más que sobre cualquier escenario.

Con Íñigo Quintero no compite

"No entiendo cómo chavalitos de 20 años sacan una canción y tienen más millones de los que vamos a tener nosotros nunca", apunta el cantautor. Ese "chavalito" que con 20 años colecciona millones de escucha y un número 1 mundial es Íñigo Quintero, el cantante de la canción Si no estas, del que ya hablamos en infoLibre. "No puedes competir contra eso y nos la suda un poco", afirma.

Las canciones de Robe son objeto de análisis para youtubers que acumulan millones de visitas y que reconoce que ve en alguna ocasión. "Hay veces que analizan cosas que yo no me había dado cuenta", admite. Estas críticas, siempre positivas, le suben la autoestima y le animan a hacer "cosas potentes", según dice, aunque no entiende el éxito de estos vídeos. "La gente necesita que le digan lo que le tiene que gustar y por qué le tiene que gustar", señala. La banda, con doce años de trayectoria, adelanta que tras esta gira se tomarán un descanso, aunque Robe tranquiliza: "Serán dos años".