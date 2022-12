Nace CaixaForum+, el ‘Netflix’ gratuito de la cultura y la divulgación científica

La Fundación La Caixa pone en marcha desde este martes CaixaForum+, una ambiciosa plataforma online con un catálogo único de propuestas culturales y de divulgación científica que incluye 300 títulos, más de 1.000 piezas de vídeo y audio y cerca de 600 horas de contenido. La suscripción es gratuita y ya está disponible como aplicación para dispositivos móviles y tabletas, versión web en caixaforumplus.org y también para televisores inteligentes.

En un acto de presentación en CaixaForum Madrid en formato televisivo conducido por la actriz Cayetana Guillén Cuervo, la directora general adjunta de la Fundación La Caixa, Elisa Durán, ha asegurado que se trata de una plataforma online "sin precedentes, dedicada íntegramente a la divulgación de la cultura y la ciencia". "Con una oferta de contenidos exclusiva que complementa y enriquece la programación de los centros CaixaForum”, ha apostillado.

Con la intención última de convertirse en la plataforma de referencia en la difusión cultural y científica en el mundo de habla hispana, prácticamente la mitad de su oferta son producciones originales de la Fundación La Caixa, a lo que hay que añadir colaboraciones con otras instituciones culturales nacionales e internacionales, así como la compra de contenidos ya existentes para complementar la propuesta.

Entre esas instituciones colaboradoras, que en su mayoría tendrán canal propio en la plataforma, destacan algunas del peso del Museo del Prado, el British Museum, el Teatro Real, el American Museum of Natural History, el Museo Guggenheim de Bilbao, el Gran Teatre del Liceu, la Fundación Princesa de Asturias, el Palau de la Música Catana, L'Auditori, la Fundació Joan Miró, el Gobierno de Aragón o el Teatre Nacional de Catalunya.

Los usurarios podrán encontrar series, podcasts, documentales, películas, arte digital, programas de divulgación, entrevistas, conciertos, óperas y un extenso abanico de formatos divididos en nueve temáticas: artes visuales y plásticas, artes escénicas, música, literatura, pensamiento e historia, cine, arquitectura y diseño, ciencias de la vida y ciencias físicas.

Entre los centenares de nombres propios participantes destacan Fernando Trueba, Blanca Portillo, Antonio Muñoz Molina, Julio Manrique, Santiago Auserón, Isabel Coixet, Juan Mari Arzak, Bernardo Atxaga, Daniel Baremboin, Jorge Drexler, Luis García Montero, Elvira Lindo, Antonio López, Blanca Portillo, Manuel Rivas, José Sacristán, Alberto San Juan, Palomo Spain, Leticia Dolera, Carlos Zanón o María Arnal.

Durán ha concedido cierto paralelismo con otras plataformas al hablar Guillén Cuervo del Netflix de la cultura, si bien la directora adjunta de la Fundación La Caixa ha marcado distancias afirmando que esta es una plataforma "única que aglutina contenidos de ciencia y cultura con un rigor y una excelencia que dan las propias instituciones".

"Creemos que hay un espacio porque no hay ninguna plataforma que aglutine como esta todo este contenido de ciencia y cultura", ha insistido, remarcando el "compromiso" de La Caixa con la ciudadanía y aclarando que su intención no es competir con otras plataformas de cine o series, sino ser "complementarios, sobre todo con documentales y series de no ficción".

Y ha terminado: "Tenemos la convicción de que realmente va a ser un lugar muy adecuado para acceder a la cultura y la ciencia, crecer en conocimiento, complementar las visitas a las instituciones culturales y llegar donde físicamente no se llega. Es una plataforma robusta de calidad. Además, más allá del algoritmo, va a tener una intervención humana en la selección y prescripción de contenidos".

Para poder llegar hasta este estreno se ha estado trabajando durante los tres últimos años en la creación de un catálogo de contenidos inéditos y, en su mayoría, exclusivos. La oferta, que seguirá creciendo a partir de este momento, se irá completando con una selección de contenidos provenientes de una amplia lista de colaboradores: productoras, distribuidoras, museos e instituciones culturales nacionales e internacionales.

Otro de los presentes en el acto ha sido el director artístico del Gran Teatre del Liceu, Víctor García de Gomer, quien ha puesto en valor que, ante el maremágnum de contenidos al que estamos expuestos diariamente, "hacía falta alguien que apuntara" y ejerciera como "prescriptor, que es lo que va a hacer CaixaForum+". "Las instituciones tenemos el deber de señalar lo que tiene o no tiene calidad entre infinitas posibilidades", ha agregado.