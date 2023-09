Así fue el paso de María Teresa Campos por TVE, Telecinco y Antena 3

María Teresa Campos ha pasado más de 40 años recorriendo los mayores platós de televisión de España y se coronó como la reina de las mañanas y las tardes primero en TVE (desde el 81), después en Telecinco (a partir de 1996) y más tarde en Antena 3 (2004), para terminar volviendo a Telecinco, donde cerró su carrera. La presentadora y periodista ha fallecido este martes en Madrid a los 82 años, tras ser ingresada este domingo por insuficiencia respiratoria, y las cadenas la recuerdan hoy como una de las grandes comunicadoras de la historia de la televisión.

En La 1 de TVE han emitido la primera aparición de Campos ante las cámaras, fue en el V Festival de Villancicos Nuevos de Pamplona, en una imagen todavía en blanco y negro.

María Teresa Campos muere a los 82 años



Fue una de las comunicadoras más influyentes en las últimas décadas.



Hasta siempre, María Teresahttps://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/x84TjwNH5L — La 1 (@La1_tve) September 5, 2023

En esa cadena saltó a la fama, primero como una de Las chicas de Hermida, y finalmente con su carismática figura de presentadora de las mañanas en Pasa la vida, donde fue líder indiscutible de audiencias con Televisión Española.

En 1996 la presentadora salta a la cadena privada Telecinco con el programa Día a día, donde nace la sección Mesa de debate, y se ve por primera vez en una televisión de España una tertulia que abriría el camino a la televisión contemporánea. En su primer programa, donde confesó que se había quedado en blanco por los nervios, y arrancó a cantar. "Por muchos kilómetros que uno llueve siempre, siempre hay ese gusanillo. Hoy es el primer día del resto de mi vida", dijo ese 16 de octubre de 1996, y arrasó en audiencia durante los siguientes ocho años en esa cadena.

Tras su primera etapa en Telecinco fichó por la competencia y protagonizó el matinal Cada día, de Antena 3.

El periodista Dani Páez, del programa Así es la vida, de Telecinco, recuerda esta entrevista de María Teresa Campos en la que hablaba de cómo rodearse del amor de su familia y amigos había sido el pilar del éxito de su carrera.

Ha fallecido a los 82 años María Teresa Campos, historia de la radio y la televisión. Una mujer pionera que luchó por su carrera profesional consiguiendo ser una de las periodistas más poderosas e influyentes de la comunicación en España. Gracias por todo ❤️ pic.twitter.com/iqhH9oqInE — Petardeo Pop (@PetardeoPop_) September 5, 2023

Las imágenes son de una entrevista de la periodista Anne Igartiburu en marzo de 2022, donde Campos confiesa que su sueño a esa edad es seguir trabajando en la televisión. "Sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay ninguna televisión para mí. Aunque sea un poquito, ese trabajo llena mi vida. No me quiero poner a llorar, pero creo que no es justo".