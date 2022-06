Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian protagonizarán 'Reina roja', la serie que está escrita mejor que la novela

La adaptación en Amazon Prime Video de la novela de Juan Gómez-Jurado, Reina Roja, tendrá como protagonistas a Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian. Estos actores encarnarán a Antonia Scott y Jon Gutiérrez, los personajes principales de esta trilogía.

Lo ha anunciado este miércoles la plataforma en un acto en Madrid en el que han estado presentes la responsable de producción original en España de Prime Video, María José Rodríguez, la showrunner y guionista Amaya Muruzábal, la responsable de desarrollo Adriana Izquierdo y el autor de la novela.

María José Rodríguez ha resaltado que Prime Video ha apostado por el “talento local” para elegir a los dos intérpretes principales. Antonia Scott, la protagonista de Reina Roja y la mujer “más inteligente del mundo”, será interpretada por Vicky Luengo, conocida por su papel protagonista en Antidisturbios. Mientras, su compañero y policía Jon Gutiérrez, será representado por Hovik Keuchkerian, quien hizo de Bogotá en La casa de papel.

Más de dos años llevan manteniendo en secreto el proyecto de esta serie. En este tiempo, escritor, guionistas y productores han afrontado el desafío de adaptar a la pantalla el libro más vendido en España por tercer año consecutivo.

Adriana Izquierdo ha reconocido que ha sido todo un reto “ver cómo puedes usar lo audiovisual para aportar algo a la novela”. Una de las principales dificultades que ha experimentado el equipo ha sido reflejar la manera de ver el mundo de la protagonista. Antonia Scott, una mujer con un coeficiente intelectual de 242, disecciona la realidad de una manera “que no vemos nadie, pero que la novela refleja a la perfección”, según afirma Izquierdo. “Tratar de hacer ver al espectador lo que ha imaginado leyendo la novela nos ha gustado mucho”, ha añadido Amaya Muruzabal.

La guionista también ha elogiado la manera “tan audiovisual” en la que está escrita la obra; algo muy enriquecedor para el lector. Gómez-Jurado coincide: “En mi cabeza escribo películas. Visualizo las escenas y luego las plasmo. Soy un hijo del cine”. A pesar de que esto podría parecer una ventaja, ha sido más bien un quebradero de cabeza para el equipo de Prime Video, pues les ha obligado a “redoblar la apuesta al llevarla a la pantalla”. “Nos has obligado a levantar todo ese dibujo audiovisual que hacías con las palabras”, le ha reprochado con tono cómico Izquierdo. Por todas estas cuestiones el equipo ha reiterado la importancia de saber transformar la novela escrita en un guion fiel, pero a la vez novedoso.

Hovik Keuchkerian ha elogiado también el trabajo del equipo de guionistas, capaces de condensar Reina Roja en tan solo siete capítulos: “Está atado con una maestría que ni te la crees, incluso cambiando pequeñas tramas”, que sin duda van a sorprender a los que ya se han leído la novela. Hasta el propio Gómez-Jurado ha afirmado: “La serie está mejor escrita que la novela”.

A estas “dificultades” de adaptación se le añade la presión de cumplir las expectativas de los más de dos millones de lectores que ha tenido la novela. Por ello, la elección de los dos actores protagonistas ha sido tan lenta y minuciosa. Querían escoger actores que encarnaran a la perfección a los dos protagonistas. “Teníamos que estar a la altura de las letras de Juan, y además, Antonia y Jon son nuestros, son de todos, son de la calle”, ha declarado Muruzábal.

El autor ha resaltado que al ser una novela traducida a 23 idiomas, los actores “no podían ser solo buenos, tenían que ser perfectos”. Este miércoles se ha conocido que el equipo ha quedado satisfecho con su elección: “Ha sido un cast muy complicado, pero una vez encontrado estamos convencidos de que es el cast perfecto”.

Mentor me acaba de mandar este mensaje: Antonia Scott y Jon Gutiérrez están listos. Bienvenidos, @vickyluengo y Hovik Keuchkerian al proyecto #ReinaRoja pic.twitter.com/N33amxP32m — Prime Video España (@PrimeVideoES) 8 de junio de 2022

Vicky Luengo ha asegurado que quiere olvidarse de la “responsabilidad” que supone encarnar a un personaje con tantos seguidores para centrarse en “amar” lo que hace y poner “todo el amor en el set”. Reconoce que dejarse arrastrar por la presión es algo que no se puede permitir, ya que “no le funcionaría para trabajar”. “Cuando se disfruta es cuando mejor salen las cosas”, ha añadido. Admite también que el hecho de tener la novela como texto base para conocer al personaje le ha ayudado mucho. La actriz también ha recordado que las series no dependen solo de los actores y las actrices, sino que “las historias en audiovisual se cuentan en grupo, junto con maquillaje, vestuario, guion…”.

Por su parte, Hovik Keuchkerian se ha descrito como “el perfecto escudero de esta pedazo de actriz”. Ha relatado con gran ironía su decepción al recibir el papel de Jon: “Cuando me llamó Amaya yo pensé que me iba a ofrecer a Antonia, y pensé que sería todo un reto, la interpretación de mi vida. Pero me tocó a Jon”. Dejando las bromas a parte, el actor se ha mostrado muy contento y satisfecho con su papel, y ha comparado a su personaje con Sancho Panza, asegurando que este personaje “tenía una actualización pendiente”, y ha sido Jon Gutiérrez.

Para cerrar el evento, María José Rodríguez ha asegurado que de momento están trabajando en el primer libro, en el que estaría centrada esta primera temporada de la serie. Sin embargo, ha recalcado que “todos los proyectos los hacemos con intención de que perduren, y en este caso tenemos mucha historia, hay que estar atentos”. Además, ha confirmado que el rodaje comenzará en cinco semanas, como reveló por equivocación Keuchkerian. No obstante, no ha desvelado la fecha de estreno de la serie, aunque ha asegurado que “cuando la tengamos preparada la sacaremos”.

