¿Qué es el alquiler indefinido? Ni una vuelta a la ley franquista, ni una carta blanca para inquilinos

Quienes viven de alquiler en España suelen saber muy bien cómo se hace una mudanza. Según el Consejo de la Juventud, la mitad de las personas entre 27 y 30 años han vivido entre dos y cinco casas diferentes desde que se emanciparon y un 14% de estos llegaron a peregrinar por más de cinco viviendas en su vida. Una situación muy habitual cuando se vive de alquiler, ya que la duración de los contratos en España es limitada y actualmente no existe la figura de alquiler residencial indefinido. Precisamente crear este modelo de contrato es lo que pretende Más Madrid, con una propuesta registrada en el Congreso para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, de forma que cuando se firme un contrato se presuma con una duración indefinida. Una petición que llevan tiempo sosteniendo también desde los sindicatos de inquilinas y asociaciones.

“Algunos dicen que esto rompería el mercado, cuando es justamente a partir de la limitación de la duración de los contratos [en la ley de 1985] cuando aumentó la rotación y subieron los precios más que nunca”, apunta Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona. Los problemas que surgen de esta rotación, cuando no es deseada, van desde el desarraigo hasta una dinámica de subida de precios cada vez que se actualiza el contrato. Esto se produce porque se puede renegociar el importe o echar al inquilino y poner el piso de nuevo en el mercado a un precio superior. Actualmente, en España la duración de los contratos del alquiler residencial es de cinco años en el caso de que el arrendador sea una persona física, o 7 años en el caso de que sea una persona jurídica, por lo que las subidas de precios suelen darse en estas franjas temporales.

“El alquiler indefinido es la mejor vacuna contra la especulación porque va a evitar las subidas de precios abusivas y la vorágine especulativa en la que estamos”, explica la abogada y experta en vivienda Alejandra Jacinto. Este tipo de contratos indefinidos no son nuevos en España, de hecho, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 contemplaba un modelo similar que permitía hacer una prórroga forzosa en los contratos. Eran los conocidos como contratos de renta antigua y se eliminaron en 1985 bajo el pretexto de hacer más dinámico el mercado, aunque la propuesta actual tendría condiciones distintas a las de 1964. Por un lado, el modelo que plantea Más Madrid no permite transmitir los derechos a los herederos en caso de fallecimiento del titular del contrato. Además, recoge circunstancias bajo las cuales el casero puede recuperar el inmueble, por ejemplo, en caso de que un familiar directo lo requiera o en caso de impago. Por otro lado, también se dan supuestos en los que el propietario puede actualizar la renta, por ejemplo, si ha realizado obras o mejoras en el inmueble o anualmente, elevándola de acuerdo al índice de referencia.

“Nadie puede cuestionar que los contratos de trabajo sean indefinidos porque eso mejora la estabilidad y la productividad. Pues en esto sucede exactamente lo mismo, los contratos de alquiler deben ser indefinidos, aunque puede haber casos especiales en los que no se dé esto”, señala Jacinto, quien además remarca que la medida daría “estabilidad a los alquilados y unos ingresos recurrentes a los caseros”. Y en la misma línea apunta Aragonès: “La seguridad para un casero es, por un lado, poner una renta que pueda pagar una familia y, por otro, saber que recibirá esa renta de manera indefinida”.

En el documento presentado por Más Madrid al que ha tenido acceso infoLibre se señala que el alquiler indefinido “evita que puedan darse subidas drásticas en el precio y, de facto, mientras se reside en la vivienda y se mantiene el contrato, hace las veces de una regulación de precios”. Además, desde la formación han promocionado en sus redes sociales la medida. Manuela Bergerot, diputada de la formación en la Asamblea de Madrid, incidía en la idea de evitar un ir y venir constante de las familias en alquiler.

Para echar raíces. Para que tus hijos puedan ir al cole que ves al pasear por la tarde. Para desinstalar la app de Idealista para siempre.



Desde Barcelona, donde los precios del alquiler han subido un 75% en una década, Aragonès insiste en que esta medida no es una carta blanca para los inquilinos, ni se traduce en que un casero vaya a perder su casa para siempre: “Hacer que se presuponga una duración indefinida a un contrato de alquiler no quiere decir que no se regulen los supuestos y las condiciones bajo las que se puede extinguir”, señala. La idea es hacer el mercado menos volátil y permitir a las familias que viven de alquiler una mayor estabilidad. “Lo que busca es acabar con esa sensación de tener una espada de Damocles constante por la finalización del contrato, porque en estos casos te ves abocado a aceptar cláusulas y subidas abusivas o a marcharte y volver a un mercado que sube de precio continuamente”, concluye.

Para los sindicatos de inquilinos esta propuesta no deja de ser una medida aislada, que requiere de un ecosistema regulatorio más amplio para tener un impacto real. “Aunque son un factor importante, los contratos indefinidos por sí solos no frenarán la espiral de precios”, concluye el portavoz del Sindicat de Llogateres. “Tenemos que terminar con el negocio de la vivienda, porque la especulación es la fuente del problema”.