“Si pago el alquiler, me quedo sin comer”: nueva protesta en Madrid contra la crisis de la vivienda

Entre paseantes, corredores y turistas, empezaban a emerger esta mañana en el Paseo del Prado de Madrid las pancartas y los chalecos de la manifestación por la vivienda convocada por la plataforma Hábitat 24. A las doce y media y al grito de “¿Qué pasa? Que no tenemos casa”, los manifestantes empezaban a avanzar rumbo a la Puerta del Sol. Entre las personas que habían decidido dedicar la mañana a pedir mejores precios para la vivienda está Espe Fernández, coordinadora de la plataforma Recortes Cero en el distrito de Vallecas. Explica que lo más importante para ellos es crear una empresa de vivienda pública. “La situación de la vivienda es insoportable”. Recortes Cero, explica, nació hace 11 años para reivindicar políticas sociales más justas y “en eso seguimos”, concluye. La marcha ha congregado a 15.000 personas, según la Delegación del Gobierno.

Reunidos en torno a una pancarta que descansaba apoyada en una barandilla, varios compañeros asentían sobre su afirmación. Junto a ella, José Calvo, que ha llegado desde Cáceres esta mañana porque tiene una hija y sabe “lo difícil que lo tienen los jóvenes”. De profesión camionero, aparcó ayer su camión en Leganés, se fue a Cáceres a buscar a su mujer y volvió para reivindicar el derecho a la vivienda en su día libre. Junto a él, un compañero, también de mediana edad, señala que su hijo tiene 36 años y no consigue independizarse porque los salarios “no llegan”. De hecho, el lema “si pago el alquiler, me quedo sin comer”, fue uno de los más coreados.

“Estamos sufriendo las consecuencias de una crisis bestial de vivienda. Exigimos a la Comunidad de Madrid que utilice la ley estatal, que dentro de sus imperfecciones, sirve para limitar el ascenso de los precios”, explicaba un portavoz de Hábitat 24 minutos antes de iniciarse la marcha. Al llegar a la Puerta del Sol, las consignas se centraron, de nuevo, en pedir a la Comunidad una ley de vivienda que ponga coto a los precios. “Las casas son nuestras, de la mayoría social, no de los fondos buitre”, reiteraban en sus alegatos finales. También reclamaron al conjunto de la comunidad política medidas urgentes, más allá de aquellas que tratan de mejorar la situación a medio plazo.

Un problema de jóvenes y no tan jóvenes

“No son las de mi casa, son las de mis padres” gritan decenas de jóvenes mientras agitan sus llaves al aire cuando la comitiva se detiene a la altura del Banco de España. Héctor Sanz (18 años) va acompañado de su padre, “con la situación actual no veo viable independizarme hasta los 40”, explica el joven. Su padre asiente y resume la preocupación de muchos de los asistentes, preocupados por la situación de varias generaciones de jóvenes que no consiguen casa propia. De hecho, en España cuatro de cada diez destina ya más de un 40% de sus ingresos a pagar la vivienda y uno de cada tres recibe algún tipo de ayuda por parte de su familia, según el Consejo de la Juventud de España (CJE). Por lo que esta crisis no solo afecta a quienes menos cobran, sino que compromete los ingresos de las familias, dedicadas, en muchos casos, a ayudar a los más jóvenes en una forma de independizarse cada vez más precaria.

“Por esto nos tendríamos que manifestar todos”, explican dos chicas que pasean cerca del Museo del Prado. No habían venido a Madrid a protestar, pero han decidido acompañar a los manifestantes durante un tramo de la protesta. En el otro extremo, Rosa, que tiene 83 años, descansa en una marquesina a la altura del Banco de España. “Vengo porque mi padre era muy de izquierdas y porque la vivienda está muy mal”, explica. Paga 450 euros de alquiler en una renta antigua que le sube “un poco cada año”. Cuenta que su hija, peluquera de profesión, vive con ella. “Si a mí me pasa algo, ella se podrá quedar tres años pagando eso, pero luego o compra o se va”, concluye. Su hija, como muchas personas en España, no se puede permitir un alquiler para ella sola “y menos comprar”, concluye Rosa.

“Necesitamos alquileres más bajos y que no echen de sus casas a la gente”, explica Mari Carmen Arnedo, quien hace un resumen contundente del sentir de la jornada. Lleva un chaleco de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, una agrupación que surgió a raíz de la crisis hipotecaria, en la década de 2009, y dice que esta lucha es “por los jóvenes”, pero también por las personas mayores que han avalado o ayudado a sus hijos y se enfrentan a desahucios.

La manifestación se fraguó entre más de una treintena de colectivos que se agruparon bajo el nombre Hábitat 24. La plataforma está integrada por grupos heterogéneos, desde varias plataformas de afectados por la hipoteca o la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), hasta sindicatos, representantes de la Cañada Real y afectados por la línea 7B de metro. Eso sí, en el centro de todas ellas, están problemas relacionados con la crisis habitacional y los precios de la vivienda.

“Estamos exigiéndole a la Comunidad que ponga en marcha medidas inmediatas para corregir la deriva del precio dela vivienda” afirmaba Paloma López, secretaria general de CC OO Madrid. “Las competencias en vivienda son exclusivas de la comunidad y no puede seguir echando balones fuera”, concluyó.

En la marcha también han participado varias personalidades políticas. La líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, atacó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al comienzo de la protesta y señaló que “viviendo en un ático que está pagado supuestamente por comisiones que vienen del Grupo Quirón, es difícil ver la globalidad del problema”. Por su parte, Ione Belarra, líder de Podemos, aseguró que la crisis de precios “es fruto de las políticas de especulación del bipartidismo, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista”. También la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, incidió en la importancia de “proteger el parque inmobiliario”.

Por otro lado, en el manifiesto elaborado por Hábitat 24, recogen diez medidas que, para ellos, son prioritarias. Entre ellas, imponer topes al alquiler, acelerar la gestión pública de la vivienda, la declaración de zonas tensionadas en Madrid, la creación de un plan a cinco años para la rehabilitación de viviendas, la paralización de los desahucios o el restablecimiento de los suministros de luz en Cañada Real.

La manifestación transcurrió con calma bajo un agradable sol de invierno y, al disolverse en la Puerta del Sol, el metro se llenó de pancartas dobladas y conversaciones sobre la vivienda. Porque quién más y quién menos, tiene alguna anécdota qué contar sobre el que ya es, según el CIS, uno de los principales problemas de los españoles.