El Gobierno propone para 2024 una oferta de empleo público récord con más 40.000 nuevas plazas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha rechazado la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024 propuesta por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que consta de un total de 40.121 plazas, porque no solucionan el "déficit de las plantillas". Por su parte, Comisiones Obreras ha criticado que el Gobierno no solo apenas ha modificado la propuesta inicial del acuerdo, sino que empeora con respecto a la de 2023, por lo que no han firmado el acuerdo presentado este miércoles en la mesa general de negociación de la AGE.

Fuentes de la negociación han indicado a Europa Press que de estas 40.121 plazas propuestas por Función Pública a los sindicatos, 20.840 corresponden al turno libre, 10.6000 a promoción interna y 8.681 a fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado -6.520 en turno libre y 2.161 a promoción interna-.

Así, CSIF ha calificado la OEP de "insuficiente", ya que, a pesar de que el número total es mayor al del año pasado, cuando se convocaron 39.574 plazas, las plazas ofertadas de turno libre y promoción interna este año son menores que el año anterior, cuando se convocaron 27.246 y 12.328, respectivamente.

De esta manera, CSIF ha asegurado que la OEP de 2024 mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto y las plazas de personal laboral respecto al año anterior y no garantiza la ejecución de los plazos. "La oferta de empleo público presentada hoy a los sindicatos reduce el número de empleo neto respecto al ejercicio anterior, lo que impedirá afrontar las deficiencias estructurales en esta administración y se produce una nueva pérdida de efectivos en el colectivo de personal laboral", aseguran.

De igual manera, el sindicato ha avisado de que esta oferta de empleo no soluciona los problemas de abuso de las contrataciones temporales, al mantenerse los límites a la reposición de efectivos que se jubilan. Por último, CSIF rechaza la falta de concreción en las plazas de promoción interna y que no se incluya al personal laboral que presta servicios en el exterior en la promoción interna a cuerpos y escalas funcionariales.

Mientras, desde CCOO han expresado que la oferta es "pobre" en términos cuantitativos y cualitativos, al tiempo que ha asegurado que no se conocen además los datos de la tasa de reposición por la negativa de la Administración a facilitárnoslos. Por su parte, fuentes del ministerio de Función Pública han comentado a Europa Press que el real decreto de la OEP 2024 garantiza la generación de empleo neto.

CSIF denuncia las casi 50.000 plazas sin cubrir desde 2019

En un comunicado, CSIF ha denunciado el retraso en los procesos de oferta de empleo público desde 2019, con cerca de 50.000 plazas sin cubrir. "Función Pública ha reconocido que hay miles de plazas que han caducado por una mala gestión y que no podrán volver a convocarse", asegura, mientras que añade que la oferta de empleo presentada hoy "tampoco garantiza los plazos y la convocatoria se puede retrasar hasta 2025".

Por ello, CSIF ha recordado que se manifestará el próximo jueves 27 de junio frente al Ministerio de Hacienda a las 12.00 horas en protesta por el deterioro de las administraciones públicas ante la inacción del Gobierno, reivindicando que se aplique de manera inmediata la subida salarial de este año, mejores condiciones laborales y más empleo público.

UGT, satisfecha con la oferta

Por su parte, UGT Servicios Públicos se ha mostrado satisfecha los criterios generales para la preparación de la Oferta de Empleo Público para 2024, pues considera que avanza en la creación de empleo neto, "tan necesario para rejuvenecer plantillas en la Administración General del Estado".

Además, el sindicato ha recordado que este será el último año en el que se aplique la tasa de reposición, una reivindicación histórica de UGT Servicios Públicos, siendo este otro de los motivos por los que sí han ratificado el acuerdo propuesto por la Administración.