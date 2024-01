Iberia se hace cargo de 140.000 maletas tras el fin de una huelga que podría repetirse en Semana Santa

Se acabó por ahora. Han concluido los cuatro días de huelga convocados por los sindicatos de los servicios aeroportuarios de handling, pero las consecuencias serán pegajosas como la arcilla húmeda. Los aeropuertos en los que se ha registrado mayor impacto han vuelto a ser durante la última jornada de protestas los de Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Málaga y Palma de Mallorca, según aseveran fuentes sindicales y “los vuelos retrasados más de dos horas en algún caso y las maletas perdidas” han sido los efectos más significativos. Desde UGT auguran que, en el caso de los equipajes, “los trastornos van a perdurar mínimo una semana más”.

En concreto, José Antonio Regueiro, secretario de Acción Sindical en Iberia de UGT, anota que en Las Palmas, por ejemplo, se ha llegado a producir “una acumulación de 4.000 maletas” y “en Bilbao o Málaga, Iberia ha tenido que contratar servicios de furgonetas para llevarlas a Madrid”. “Estamos contentos, porque a pesar de los servicios mínimos tan elevados –los ha fijado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible–, la gente que no los tenía se ha implicado bastante y se ha notado”, sostiene.

Su compañero de sindicato, Chema Pérez, secretario del Sector Aéreo estatal de UGT, confirma que “en vuelos peninsulares", la compañía "está tratando de sacar equipaje a través de carretera, pero, por ejemplo, en Gran Canaria donde la acumulación es brutal, hasta el punto de que Iberia ha tenido que solicitar a Aena espacios adicionales de almacenaje, la situación va a ser mucho más complicada”, avisa. “Hay que tener en cuenta -apostilla rápido- que hay muchos pasajeros que vienen de toda la red a Madrid-Barajas, en vuelos de conexión tanto nacional como internacional, y los que hayan llegado procedentes de esos aeropuertos más problemáticos, van a tener obstáculos para recuperar su equipaje”. Pone el acento en que “el efecto es acumulativo". E hilvana: "Si el primer día de convocatoria se acumularon cerca de 1.000 en Barcelona, ayer -por el domingo- estábamos en más de 3.000, pese a las que habían conseguido purgar”, afirma. A su juicio, “la empresa está haciendo todo lo posible para que se visualice que la huelga ha tenido un impacto mínimo y para que éste quede tapado, sobre todo en Barajas, pero en estos días ha habido una cantidad importante de pasajeros que han salido en vuelos de conexión y que se han ido a América o a Europa sin sus maletas”, recalca.

Desde Vueling, aerolínea del grupo IAG, también señalan que la repercusión mayor de la huelga de los trabajadores de asistencia en tierra está siendo "el tema de las maletas" y la propia Iberia cifra en 140.000 los bultos que han tenido que gestionar en el transcurso de los cuatro días de paros. Aceptan que este lunes los contratiempos con las valijas “han ido en aumento en las últimas horas en tres de los veintinueve aeropuertos en los que Iberia presta servicio de handling: fundamentalmente en Barcelona, Bilbao y Gran Canaria”, pero "se han ido moderando", han certificado, a lo largo de la jornada.

Con todo, la aerolínea garantiza que seguirá “trabajando con intensidad para que las maletas afectadas que no han podido ser cargadas en los aviones lleguen cuanto antes a sus destinos y a sus propietarios”. Igual que en los días anteriores, los equipajes se transportarán en los primeros vuelos disponibles o por carretera, "con el fin de causar los menores perjuicios posibles a los pasajeros". Desde la compañía trasladan que se ha intentado ir "regularizándolos en el mismo día”, si bien no siempre se ha logrado. Hay puntos del mapa nacional como Barcelona en los que ha sido más fácil hacerlo, ya que “se mandan en los siguientes vuelos a los destinos” oportunos; o Bilbao, donde se están repartiendo “por carretera en furgonetas" con lo que "puede haber un retardo de un día como mucho”. Pero hay otros enclaves como Canarias, que, “al no poder venir por carretera y ser los vuelos los que son, es más difícil”, hacen notar.

Más allá de los macutos, Iberia ha cuantificado en un 18% de media el seguimiento de la huelga la jornada del 8 de enero. Ha destacado, asimismo, que la puntualidad ha sido del 80%, a las 18:30 horas, la regularidad del 100% y que de los 509 vuelos programados para este lunes, han operado 370.

En ese escenario, por la mañana UGT y CCOO han enviado “una carta formal al presidente" de la entidad con un objetivo: “Insistirle en nuestra predisposición a mantener reuniones, en nuestra voluntad de diálogo”, desvela Pérez. Aún confían en bajar decibelios al conflicto laboral con una fecha como amenaza en el horizonte: el 12 de enero. ¿Qué pasa ese día? Fuentes de UGT lo esclarecen: Aena puso un calendario encima de la mesa que aceptaron todos los actores implicados, sindicatos, aerolíneas y operadores de handling, que incluía el 12 como límite para que cada aerolínea hubiera contratado con su proveedor de esos servicios en tierra a siete años vista. Si bien, puntualizan que "no es preceptivo" y suman que “hay fechas posteriores”, como matiza Pérez. “De de acuerdo a ese mismo calendario de Aena, las implantaciones de las nuevas adjudicaciones empezarían a partir de la segunda quincena de febrero. Van en goteo en diferentes aeropuertos, terminando en la primera quincena de abril, que es cuando se producirían las más tardías, que son las de los aeropuertos de Canarias”, indica. “Aunque es cierto que la primera fecha limitativa es la del 12 de enero, y luego, antes de las implantaciones, tendríamos margen hasta febrero. Pero, si la actitud de la empresa sigue siendo la misma, nos va a dar igual una fecha que otra”, lamenta. En ese sentido, avanza que darán cierto “margen” por el escrito que han remitido a la compañía, pero, “si no hay respuesta entre hoy y mañana, llevaremos la propuesta a nuestros órganos internos y tomaremos una decisión sobre las nuevas protestas”.

Regueiro es más claro aún: “Vamos a tener que convocar huelga indefinida, porque Iberia ni está ni se la espera”. Critica lo que califica de actitud de “soberbia" por parte de la compañía "desde el 26 de septiembre”, jornada en la que se conoció que la aerolínea había perdido el concurso ligado al servicio de handling en ocho aeropuertos de la red estatal. “Nosotros siempre hemos pedido un 'plan b', pero ellos han ido dilatando la situación y ahora nos encontramos a cuatro días del deadline -plazo- comercial que había anunciado Aena y sin que Iberia haya determinado si tiene o no autohandling”, condensa. “Puede ocurrir”, apunta, que “se descuelgue diciendo que su operativa la va a hacer alguno de los que haya ganado -el concurso-”. Entiende que, si no se consigue algún acercamiento de posturas, a los sindicatos “lo único” que les “queda” es “la presión de la huelga, de las movilizaciones, porque es la única opción que nos han dejado”, resalta.

Nuevas acciones, en el aire

Desde CCOO tampoco descartan volver a convocar protestas e, incluso, "huelgas más agresivas", en palabras de Iván Baranda, responsable de dicha organización sindical en el aeropuerto de Loiu, si no avanzan las negociaciones con la firma. Las fuentes de UGT consultadas relatan que se tendrían que volver a abrir los plazos legales de convocatoria, los diez días de preaviso, a los que se añadirían los cinco que los sindicatos están concediendo a la empresa “por cortesía”, por lo que “llegaríamos al fin de semana del 27 y 28”, adelantan.

“Ojalá no haya que hacer una nueva convocatoria", manifiesta Pérez. Aunque de materializarse, se plantean "una huelga indefinida". "Y me temo que Semana Santa está inmersa en todo el proceso de implantaciones" detallado, así es que, si el "impasse" se alarga sin progresos, no descarta que se puedan repetir en Semana Santa las imágenes de lo vivido en la operación retorno de Navidad en los aeropuertos españoles.

Con todo, se ha abierto una vía para recuperar las conversaciones, ya que, como respuesta a la misiva sindical, la empresa ha convocado a una reunión a los representantes de los trabajadores este martes 9 de enero, a las 13:00 horas. Los sindicatos acudirán a la cita con "intención de negociar" y sin piedras en la garganta. Buscan "tratar de llegar a un acuerdo que ayude a más de 4.000 trabajadores y trabajadoras a mantenerse bajo el paraguas de Iberia, manteniendo sus condiciones laborales, tal y como las vienen disfrutando hasta ahora". Del lado de la aerolínea también han ratificado que "se celebrará" el encuentro con las organizaciones sindicales "para retomar el diálogo" y han vuelto a pedir "disculpas por las molestias" y a agradecer "la comprensión y la paciencia" a todos sus clientes.