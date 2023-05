La justicia francesa investiga al presidente de Mediaset por el pago de 3,3 millones de euros a Nicolas Sarkozy

Policías franceses y luxemburgueses registraron a mediados de abril las oficinas del fondo de inversión Peninsula Capital, creado por el presidente de Mediaset España, Borja Prado, en la capital del Gran Ducado. La operación se lleva a cabo después de que Mediapart, infoLibre e Il Fatto Quotidiano, socios en la red EIC (European Investigative Collaborations), revelasen que Peninsula había pagado 3,3 millones de euros al expresidente francés Nicolas Sarkozy por una supuesta asesoría financiera en 2018.

Según publica la revista semanal francesa Marianne, la redada fue ordenada por el juez de instrucción Serge Tournaire, que dirige el departamento de delitos financieros del tribunal de París y está al cargo de la investigación penal abierta en 2016 por la adjudicación del Mundial de Fútbol de 2022 a Catar. De forma que Peninsula y Borja Prado se encuentran bajo investigación en la causa penal que abrió la Fiscalía Nacional Financiera al expresidente Nicolas Sarkozy y al expresidente de la UEFA Michel Platini, de los que sospecha que recibieron contrapartidas económicas de los cataríes. La Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales (OCLCIFF) dirige las indagaciones bajo la supervisión del juez, a quien le fue asignado el caso por el fiscal.

Serge Tournaire quiere comprobar si Catar pagó a Sarkozy a cambio de su ayuda para conseguir el Mundial, lo que sería constitutivo de los delitos de corrupción activa y pasiva y blanqueo de capitales, de acuerdo con las leyes francesas. La pista que detonó la causa fue un almuerzo en El Elíseo, el 23 de noviembre de 2010, al que asistieron Nicolas Sarzkozy, Michel Platini y el entonces príncipe heredero de Catar, Tamin Ben Hamad Al Thani, quien se convirtió en emir tres años más tarde. Platini, que en un principio se había mostrado en contra de la candidatura catarí, terminó dándole su apoyo. La justicia francesa sospecha que hubo un intercambio de favores. Nueve días después de la comida, Platini votó a favor de Catar en el comité ejecutivo de la FIFA, de la que era vicepresidente. Siete meses más tarde, el Paris Saint-Germain fue vendido por su entonces dueño, el fondo estadounidense Colony Capital, al fondo soberano de Catar, Qatar Sports Investments (QSI). Al año siguiente abrió en Francia la cadena BeIN Sports, también propiedad del mismo fondo soberano.

Pero lo que ahora interesa al juez Tournaire son los 3,3 millones de euros que Peninsula Capital pagó a Sarzkozy supuestamente por haber asesorado al fondo de Borja Prado en la compraventa de NTV, el operador privado de la alta velocidad italiana. Sin embargo, la investigación llevada a cabo por Mediapart, infoLibre e Il Fatto Quotidiano siembra dudas sobre el trabajo que realmente hizo el expresidente en la operación, que le sirvió a Peninsula para ganar 181,5 millones de euros y fue su primer gran éxito financiero. Borja Prado había contratado a Jean Sarkozy, el hijo del expresidente, en marzo de 2017. Desde entonces es su director general, con competencias en Francia y el Benelux.

Poco después, el 29 de junio de 2017, el fondo compró por 66 millones de euros el 12,8% de NTV, la empresa italiana que explota trenes de alta velocidad bajo la marca Italo, y en abril de 2018 el fondo de inversión estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP) adquirió todas las acciones de NTV por 1.980 millones de euros. Así que, en menos de un año, Peninsula se embolsó una plusvalía de 181,5 millones de euros. El dinero llegó en dos plazos, en abril y luego el 31 de julio de 2018. Diez días después, Nicolas Sarkozy recibió 3,15 millones de euros, mediante dos transferencias, en su cuenta del Edmond de Rothschild de París.

Contratado después de la operación por la que supuestamente se le pagó

Para justificar el pago, el bufete luxemburgués Van Campen/Liem, asesor de Peninsula, envió una carta al banco: “Desde 2018, Nicolas Sarkozy [...] ha sido asesor principal [senior advisor] de Peninsula Capital II”, la sociedad luxemburguesa que gestionó la operación de NTV. La carta añade que a Sarkozy se le remunera mediante una participación en los beneficios, y que tras “salir Peninsula de la inversión mantenida en NTV, el asesor principal recibió parte de los intereses a los que tiene derecho”.

Sin embargo, como Nicolas Sarkozy había sido contratado en 2018, no podía haber participado en la inversión en NTV, realizada en junio de 2017. Además, al año siguiente, el fondo estadounidense que compró la empresa adquirió los títulos de todos los accionistas, no sólo los de Peninsula. Por tanto, el fondo no estuvo en primera línea durante la negociación y no tuvo necesidad de que Nicolas Sarkozy defendiera sus intereses.

Es más, los extractos bancarios de Nicolas Sarkozy, obtenidos por Mediapart, muestran que recibió 152.164 euros adicionales en abril de 2019 –lo que suma un total de 3,3 millones de euros cobrados por el expresidente– a pesar de que la operación de NTV se había liquidado un año antes.

Dos ejecutivos de Peninsula, entre ellos su fundador, Borja Prado, aseguraron a EIC que el ex jefe del Estado no había trabajado para el fondo. “Sarkozy nunca ha asesorado a Peninsula. Peninsula no ha contratado a ningún asesor para esta operación ni para ninguna otra porque el fondo tiene un comité de inversiones que se encarga de revisar las operaciones”, dijo Prado a EIC durante una breve conversación telefónica. “Nadie ha pagado a Sarkozy”, recalcó.

Pero hay motivos para poner en duda esa negativa. Según publicó eldiario.es el pasado jueves, Prado cenó la víspera con Nicolas Sarkozy y el expresidente español José María Aznar en el restaurante Horcher de Madrid, uno de los más exclusivos de la capital.

Buenos contactos con el Golfo Pérsico

Con sedes en Luxemburgo, Londres, Milán y Madrid, Peninsula se creó en 2016 para invertir en empresas del sur de Europa, principalmente en Italia, España y Francia. Cuenta con una cartera que se calcula entre 1.600 y 3.000 millones de euros e incluye una docena de inversiones.

Su fundador y principal jefe, Borja Prado, es presidente de Mediaset España, filial del imperio televisivo de Silvio Berlusconi, desde marzo del pasado año. Antes, entre 2009 y 2019, presidió Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la jefatura para Iberia y Latinoamérica de la italiana Mediobanca. De hecho, para crear Peninsula, se asoció con dos financieros que trabajaron para ese banco, el italiano Stefano Marsaglia y el español Javier de la Rica. Según informaciones de prensa contrastadas por EIC, el dinero que invierten procede principalmente del Golfo Pérsico: el trío convenció primero al poderoso fondo soberano Qatar Investment Authority (QIA), que aportó varios cientos de millones de euros, y después a fondos soberanos y miembros de las familias reales de Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.