Masorange presenta un ERE voluntario para 795 trabajadores, el 10% de su plantilla

Masorange (+O), fruto de la fusión hace cinco meses de las operadoras Orange y MásMóvil, ha presentado este martes un expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter voluntario para la extinción máxima de 795 puestos de trabajo, un 10% de su plantilla total, que suma 8.000 empleados en España, según informa EFE.

El ERE afecta a seis de las nuevas entidades jurídicas que componen el grupo (Orange Espagne, OsFI, R-Telecable, Euskatel, Lorca y Xfera Móviles) y a casi un 17% de los 4.695 trabajadores que forman la plantilla de las sociedades implicadas, agregan las mismas fuentes.

Al haberse reconocido administrativamente como grupo laboral de empresas, se constituirá —como tarde el próximo 17 de septiembre— una mesa única de negociación, con cuatro representantes de CCOO, tres de UGT y tres de la Confederación Sindical Independiente Fetico, que dispondrán de 30 días para llegar a un acuerdo con la empresa sobre las condiciones del ERE, agregan las mismas fuentes.

En el comunicado a la plantilla, la empresa se ha comprometido a que la voluntariedad va a ser "el primer y preferente criterio de adhesión".

Los sindicatos ven la cifra "exagerada"

En declaraciones a EFE, el portavoz de UGT y responsable de acción sindical en las empresas no Telefónica del sector estatal de Comunicaciones del sindicato, Diego Gallart, ha explicado que pedirá en esa mesa la retirada del ERE para poder "analizar las duplicidades" surgidas de la fusión y redimensionar el número de bajas.

De no ser retirado el ERE, UGT pedirá que se rebaje la cifra, a su juicio "exagerada", de 795 que plantea la empresa y defenderá la voluntariedad total y un paquete indemnizatorio y prejubilaciones similares a las firmadas en el último ERE de Orange España, en 2021. Gallart ha dicho a EFE que, si es voluntario y se baja esa cifra, el ERE no le "parece mal" y "cumple con el compromiso que la compañía alcanzó con el Gobierno" cuando éste autorizó la fusión, de que la afectación al empleo fuera "moderada" y "no traumática".

Por su parte, CCOO apunta, en un comunicado, que la empresa no ha avanzado el motivo del ERE, aunque ha recordado que debe basarse en causas de carácter económico, técnico, organizativo o productivo.

El sindicato mayoritario en el sector de las Telecomunicaciones ha garantizado que estará "vigilante de todo el proceso tanto desde el punto de vista justificativo, como de las medidas a negociar" y ha considerado "lamentable la dinámica adoptada por las empresas que buscan eficiencias de manera recurrente en modelos tan agresivos".

4.000 millones en tres años

Masorange prevé invertir unos 4.000 millones de euros en los próximos tres años en España, especialmente en despliegues de 5G y fibra, además de nuevos servicios.

Según su plan industrial, desplegará hasta 6 millones de unidades inmobiliarias de fibra óptica incrementales (llegarían a 23 millones) y aumentará la cobertura 5G por encima del 90 %, frente a la actual que llega al 80 %.

La compañía, que está entre las 20 empresas más importantes de España, prevé unos ingresos anuales de 7.400 millones de euros y un ebitda presinergias de 2.650 millones.

Trabajo velará por que se cumpla la legislación laboral

El ministerio de Trabajo velará "con todos los medios a su disposición" por el respeto de la legislación laboral en el ERE que ha anunciado la operadora Masorange y vigilará para que existan las causas requeridas para la extinción de los empleos. "Las compañías tecnológicas, telefónicas, tienen que ser cuidadosas con el mantenimiento del empleo, especialmente si tienen beneficios", ha señalado este martes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una rueda de prensa.

Por su parte, la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, ha pedido este martes que el ERE anunciado en Masorange sea lo menos doloroso posible, pactado con los sindicatos y ajustado a las necesidades reales. "Nosotros siempre somos muy claros con el sector al respecto. Queremos que sean eres lo menos dolorosos posibles, que sobre todo sean pactados con los sindicatos y que se ajusten a las necesidades reales", ha dicho González Veracruz tras participar en el 38 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones en Santander.