Montero recuerda al PP que Reyero dimitió del Gobierno de Ayuso tras denunciar el 'Protocolo de la Vergüenza'

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido tras ser preguntada por vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo por la reciente dimisión del director general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Jorge Fabra, que esta fue por "motivos personales", y recordándole la dimisión el exconsejero de políticas sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, que dejó el cargo tras denunciar la situación de las residencias madrileñas en la pandemia.

"¿Recuerda usted quien es Alberto Reyero? No, ¿verdad? Le voy a decir lo que no es una dimisión por motivos personales. Lo que hizo este consejero de Ayuso después de denunciar que no compartía el protocolo de no derivación de residencias a hospitales aprobado por la Comunidad de Madrid. Eso es una dimisión que no era por motivos personales. Seguimos esperando a que pidan perdón", ha replicado Montero a Bravo.

En marzo y abril de 2020 fueron derivados 6.308 residentes a un hospital y fallecieron 2.179; otros 7.291 mayores murieron en la residencia sin recibir atención hospitalaria obedeciendo al Protocolo de la Vergüenza que impedía la derivación hospitalaria a residentes y personas con deterioro cognitivo, firmado, como desveló infoLibre, el 18 de marzo de 2020.

Esta alusión de Montero coincide en el tiempo con las últimas declaraciones la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea justificando estos protocolos: "Mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía. Porque cuando una persona mayor está gravemente enferma con el covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio". Sin embargo, esta afirmación se desmetía con datos del propio gobierno regional: se salvaron el 65% de los residentes hospitalizados en la autonomía madrileña.

Montero ha sacado a colación este tema a raíz de que el vicesecretario de Economía del PP ha argumentado que la dimisión de Fabra obedece a la mala gestión que se ha hecho de los recursos de los fondos europeos. "¿Le pueden haber dimitido porque esos responsables son conscientes que los fondos no llegan al tejido productivo o que los españoles no van a las convocatorias por el lío de papeles que ustedes han creado?", ha preguntado entre críticas a la ministra de Hacienda.

Todo ello lo ha negado la ministra, la cual ha recordado que han sido tres los responsables de los fondos europeos en algo más de dos años. La vicepresidenta ha normalizado el asunto y ha apuntado que "es evidente" que los altos cargos dimiten con el paso del tiempo y en el caso de Fabra ha sido por causas personales. Además, ha reprochado a Bravo que el PP fue de "romería a Bruselas" para que los fondos Next Generation no llegaran a España

Montero ha remarcado que bajo la dirección de Fabra se autorizó el 85% de los fondos incorporados a España, por un importe de 75.000 millones de euros, de los cuales 22.500 millones están en red. "Quiero agradecer el trabajo de Fabra y del resto de funcionarios y técnicos de fondos europeos", ha enfatizado Montero, quien ha asegurado que por su trabajo España ha superado los 21 millones de ocupados y tiene una proyección del Producto Interior Bruto (PIB) dos veces superior a la de Alemania, Francia o Italia.