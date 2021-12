El PP de Casado dice ahora de la reforma laboral que iba a ser “muy mala” que en realidad es “humo” y “no deroga nada”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dado la razón a Esquerra al considerar que la reforma laboral pactada con los agentes sociales "es humo" y "no deroga" la legislación de 2012, y ha querido dejar claro la oposición del PP porque su partido no va a ser "muleta" para ayudar a Pedro Sánchez a cumplir sus "enjuagues" con sus socios, ha informado Europa Press. El líder de los conservadores ha pronunciado estas palabras tan solo unos días después de que la vicesecretaria de Política Sectorial de los conservadores, Elvira Rodríguez, asegurara que la reforma, que es similar a la del PP porque, dicen, no la deroga, "es mala para España".

En declaraciones en el Congreso y al ser preguntado por las palabras de Gabriel Rufián acerca de que la reforma laboral es "humo", el líder del PP ha contestado: "Tienen razón los socios radicales del Gobierno, la contrarreforma laboral es humo, es contraproducente y ha definido la debilidad de Sánchez".

A su juicio, el presidente del Gobierno "no puede cumplir con la sensatez que hace falta en España" para abaratar la contratación y asumir medidas como la llamada 'mochila austriaca'. "Esto es humo, y Sánchez ha tenido que asumir que no deroga nada", ha añadido.

En ese contexto, Casado ha subrayado que su partido no va a ayudar al PSOE a sacar adelante la reforma laboral que rechazan sus socios, ya que el PP es "la alternativa" al Gobierno y no es "sustitutivo" de los apoyos que ahora le faltan a Sánchez.

"Nosotros no somos un partido para intentar enjuagar todos los enredos del PSOE y de Podemos ¿Por qué el PP va a tener que votar a favor de una contrarreforma laboral que enmienda la nuestra, admirada en Europa, para intentar enjuagar los acuerdos de Sánchez?", se ha preguntado.