"Que un camarero diga que trabaja diez horas, pues, en fin, no sé si es grave. Trabajar a turno partido, el sábado, el domingo o los festivos. Las horas... ¡qué hacen diez horas! ¡Joder, qué dolor! Toda la vida en hostelería hemos hecho media jornada, de 12 a 12 ¿Eso es malo? No, en temporada alta hay que aprovechar". El que habla es el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, durante su participación este martes en unas jornadas de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, según recoge La Sexta. En este encuentro también estuvieron en el secretario general de UGT Pepe Álvarez y el presidente de Cepyme Gerardo Cueva.

El presidente de los hosteleros metió este comentario tras comentar que los jóvenes "no se incorporan a trabajar". "Esto no quiere decir que esto no se les pague", ha detallado tras sus palabras sobre las jornadas en el sector.

El presidente de los hosteleros dice que los jóvenes "no se incorporan a trabajar": "¡Que hacen 10 horas! ¡Joder qué dolor! Toda la vida en hostelería hemos hecho media jornada, de 12 a 12. ¿Eso es malo? No, en temporada alta hay que aprovechar" https://t.co/yQbzX95BgA pic.twitter.com/EZZC1PJG3L — Europa Press (@europapress) 20 de septiembre de 2023

Tras el revuelo generado en redes sociales, donde muchos le recordaban a Yzuel que, según el Estatuto de los Trabajadores, la jornada diaria no puede superar las nueve horas diarias y entre cada día de trabajo debe existir un descanso mínimo de 12 horas, el presidente de los hosteleros ha pedido "disculpas". A través de un vídeo en la cuenta de X, antes Twitter, del ente que preside, ha matizado que se trató de "un comentario, una broma, dentro de un contexto en el que hablábamos desde la seriedad del empleo".

"Me he equivocado al meter un chascarrillo en un tema tan serio", ha asegurado al tiempo que ha recordado que desde Hostelería España trabajan para que "este sector haga sus deberes". "Siento mucho esta broma que se ha colado, entono el mea culpa", concluye Yzuel.

Tras las declaraciones de nuestro presidente @jlyzuel en la jornada de Cepyme celebrada ayer, os dejamos este vídeo en el que el propio José Luis aclara sus palabras. pic.twitter.com/1M2mLv5Td7 — Hostelería de España (@CEHEhosteleria) 20 de septiembre de 2023