Zuckeberg anuncia el despido de 11.000 empleados, el 13% de la plantilla de Meta

Meta, propietaria de Facebook, ha decidido ejecutar un recorte de 11.000 empleados, lo que supone el 13% de su plantilla, y congelar las contrataciones hasta el primer trimestre, según ha anunciado este miércoles el consejero delegado de la compañía, Mark Zuckerberg, en un comunicado remitido a la plantilla.

"Hoy estoy compartiendo algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta. He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13% y despedir a más de 11.000 de nuestros talentosos empleados. También estamos tomando una serie de pasos adicionales para convertirnos en una empresa más ágil y eficiente mediante la reducción de los gastos discrecionales y la extensión de nuestra congelación de contrataciones hasta el primer trimestre", ha señalado el primer ejecutivo de la compañía.

De esta forma, Meta, que acomete el primer recorte de empleo masivo en sus 18 años de historia, se suma a otras compañías tecnológicas como Twitter que también han anunciado despidos recientemente. "Quiero asumir la responsabilidad de estas decisiones y de cómo llegamos aquí. Sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados", ha señalado Zuckerberg, quien reconoce sus errores en la estrategia de aumentar "significativamente" las inversiones de la compañía tras la pandemia.

"Al comienzo del covid, el aumento del comercio electrónico condujo a un crecimiento descomunal de los ingresos. Mucha gente predijo que esto sería una aceleración permanente que continuaría incluso después de que terminara la pandemia. Yo también lo hice, así que tomé la decisión de aumentar significativamente nuestras inversiones. Desafortunadamente, esto no salió como esperaba", ha reconocido. "No solo el comercio en línea ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de anuncios han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello", ha afirmado.

Según el primer ejecutivo de la compañía, en este nuevo entorno, la firma debe ser más eficiente en términos de capital, por lo que ha trasladado una mayor parte de sus recursos a un número menor de áreas de crecimiento de alta prioridad, entre ellas la inteligencia artificial, publicidad y plataformas comerciales, a lo que se suma su visión a largo plazo para el metaverso. "Hemos recortado costes en todo nuestro negocio, incluida la reducción de presupuestos, la reducción de beneficios y la reducción inmobiliaria. Estamos reestructurando equipos para aumentar nuestra eficiencia. Pero estas medidas por sí solas no alinearán nuestros gastos con el crecimiento de nuestros ingresos, por lo que también tomé la difícil decisión de despedir a la gente", ha explicado.

"No hay una buena manera de hacer un despido, pero esperamos brindarle toda la información relevante lo más rápido posible y luego hacer todo lo posible para ayudarlo a superar esto. Todos recibirán un correo electrónico pronto para informarles", ha señalado.

En concreto, la compañía ofrece una indemnización de 16 semanas de salario base más dos semanas adicionales por cada año de servicio, sin tope, y cubrirá el coste de la atención médica para las personas y sus familias durante seis meses, entre otras medidas. "Algunos equipos se verán más afectados que otros. El reclutamiento se verá afectado de manera desproporcionada ya que planeamos contratar a menos personas el próximo año", ha afirmado Zuckerberg.

Hace dos semanas, Meta publicó sus cuentas trimestrales, en las que contabilizó una caída del 52,2% del beneficio neto, hasta 4.395 millones de dólares (cifra similar en euros al cambio actual). Los ingresos, de su lado, descendieron un 4,5%, hasta 27.714 millones.