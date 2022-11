Un 20% de jóvenes entre 18 y 21 años no ve violencia en golpear a su pareja o en espiar su móvil

Un 20% de los jóvenes españoles, de entre 18 y 21 años, no considera violencia el golpear a su pareja durante una discusión, insultarla o controlar su teléfono móvil. Así lo recoge el III Macroestudio de Violencia de Género Tolerancia Cero, realizado por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias y recogido por Europa Press.

Este documento, hecho público un día antes de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre, se ha realizado durante el pasado mes de octubre a través de una encuesta realizada a más de 6.200 españoles. Además, y por primera vez, la franja de jóvenes se ha dividido en dos grupos: entre 18 y 21 años y entre 22 y 34 años.

Precisamente, una de las principales conclusiones del trabajo es que entre estos dos grupos hay disparidad de opiniones y, de hecho, son los jóvenes de entre 18 y 21 años los más tolerantes con ciertas conductas asociadas al maltrato.

El doble que el resto de grupos de edad

De hecho, el 20% de estos jóvenes que no ve violencia en golpear a su pareja en una discusión, insultarla o controlarle el móvil, supone el doble de lo se registra en el otro grupo de edad.

De forma más concreta, el estudio revela que, entre las personas de entre 18 y 21 años, un 16,9% cree que golpear a su pareja no es maltrato, mientras la media entre la población general está en un 6,7%; tampoco un 17,1% ve violencia insultar a su pareja, frente al 8,35% de la población general; mientras que un 15,5% cree que amenazar tampoco lo es, frente al 7,6% de la población general.

En cuanto al control del móvil, un 21,5% de los jóvenes de entre 18 y 21 no lo ve como una forma de ejercer violencia sobre la pareja, un porcentaje que baja hasta el 13% si se tiene en cuenta a toda la población.

Los expertos han señalado que, si estas cuestiones se ciñen solo a los hombres de entre 18 y 21 años, los porcentajes "se disparan": golpear no es violencia para el 21,1% (11,58% de las mujeres), insultar a la pareja no lo es para el 22,4% (10% de las mujeres), amenazar no se considera maltrato para el 20,7% (8,42% de las mujeres) y controlar el móvil no lo es para uno de cada cuatro hombres de menos de 21 años (24,4%; frente a un 17,8% de las mujeres).

Conocimiento de casos cercanos

Por otra parte, el estudio también destaca que, casi la mitad de los encuestados (46%) conocen un caso cercano de violencia de género. Entre las mujeres (53%) y los jóvenes de 18 a 21 años (51%) se conocen más casos que entre los mayores de 55 años (38%).

Del mismo modo, se ha determinado que el 78% de la población opina que el problema de la violencia de género está bastante o muy extendido y un 42,4% cree que hay más casos que antes.

En cuanto a su opinión sobre esta lacra, un 61% de los encuestados piensa que es "inaceptable", un porcentaje que, según han señalado los expertos, implica que todavía hay un 28% para el que solo es "evitable en determinados casos", mientras que un 11% cree que es "inevitable". En este sentido, los autores destacan la diferencia de percepción entre jóvenes y mayores de 55 años en la tolerancia ante la violencia de género: es "inaceptable" para el 50% de los jóvenes de 18 a 21 años frente al 71% en mayores de 55 años.

Un colectivo vulnerable

Pero, a pesar de esta postura, en el estudio llama la atención que los jóvenes opinan de ellos mismos que son un colectivo "muy vulnerable" a esta violencia y, de hecho, un 46% de los jóvenes de 18 a 21 años creen que su grupo de edad es el colectivo más propenso a sufrir o ejercer esta forma de violencia.

Esto podría deberse al impacto que han podido tener determinadas conductas o tendencias en las redes sociales a este grupo. Así, nueve de cada diez personas (91%) considera que las redes sociales y las nuevas tecnologías han contribuido a generar nuevas formas de violencia de género entre los jóvenes.

En este caso, los jóvenes están de acuerdo, pues un porcentaje idéntico (91%) cree que las formas de comunicación actuales han propiciado nuevas formas de ejercer control y violencia sobre la pareja.

Sobre las causas principales de que exista la violencia de género, los encuestados señalan en su mayoría (43,5%) al machismo, seguido a una distancia considerable de la educación (26%).

En este sentido, el 78% del total de la población censura las actitudes y bromas machistas por considerarlas que son el caldo de cultivo para la violencia de género. Y este porcentaje sube al 83% entre las mujeres y desciende al 73% en los hombres y en los jóvenes de 18 a 21 años al 68%.

Miedo a denunciar

Preguntados por el hecho de que muchas víctimas no denuncien, el estudio recoge que un 73,7% de los españoles cree que no lo hacen por miedo al agresor, un 50,6% piensa que es por dependencia económica y un 50,5% por los hijos. Además, casi 4 de cada 10 cree que no lo hacen porque han normalizado el maltrato en sus vidas.

La ayuda psicológica (69%) junto con el teléfono de denuncia (59%) y la orden de alejamiento (44,5%) son las tres medidas más conocidas por los encuestados.

