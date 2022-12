Se investigan cuatro posibles crímenes machistas en la últimas 48 horas

Diciembre ya es el peor mes del año en violencia machista. Con ocho asesinatos de mujeres confirmados, es el tercer mes más mortal desde que existen registros en materia de violencia de género. Solo superan estas cifras el último mes de 2008, cuando se registraron hasta 11 asesinatos por violencia de género, y el de 2015, que contabilizó hasta 10 crímenes machistas. En diciembre de 2004 y de 2021, también se registraron 8 asesinatos en su último mes.

Diferentes políticos y personalidades han reflejado en redes sociales su preocupación por este repunte en los crímenes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escribía en su cuenta de Twitter que "acabar con la violencia machista nos involucra a todos. Es imprescindible actuar unidos, como sociedad, para detener esta lacra".

Por su parte, la ministra de Igualdad Irene Montero denunciaba en redes sociales que "enfrentamos semanas de fuerte aumento de la violencia machista contra las mujeres".

El ministerio de Montero explicaba también en sus redes sociales que "durante períodos vacacionales, el riesgo de sufrir violencia de género aumenta", por lo que es clave difundir los recursos disponbles para las mujeres en situación de violencia de género y a su entorno.

Aunque en estos momentos son 46 las víctimas confirmadas por violencia machista en 2022, este número podría aumentar en las próximas horas. Actualmente hay cuatro asesinatos de mujeres que están siendo investigados como posibles crímenes machistas.

Cuatro asesinatos investigados como crímenes machistas

Este miércoles por la mañana se daba a conocer el asesinato de una mujer en Bilbao. Su presunto asesino fue detenido por la Policía Local de Bilbao y la Ertzaintza. De confirmarse, sería la novena víctima de violencia machista del mes.

En Escalona, Toledo, también se está investigando el asesinato de una mujer de 32 años —que se encontraba embarazada y a punto de dar a luz— tras ser agredida con un arma blanca.

"Siguiendo con muchísima preocupación la confirmación de otro posible caso de violencia machista. Es insoportable. Estamos en estado de alerta machista. Todos los esfuerzos son necesarios", ha asegurado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, en un mensaje publicado en redes sociales.

Este jueves también se han comunicados dos posibles crímenes machistas. Uno de ellos en Puente de Vallecas (Madrid), donde un hombre ha asesinado a la hija de su expareja con un arma blanca. El presunto agresor, de 36 años, ha sido atendido por los servicios médicos tras un intento de suicidio. El hombre ha sido trasladado grave al Hospital 12 de Octubre, pero su vida no corre peligro.

Por último, el caso de Benidorm es el más reciente. La Policía investiga actuamente la muerte de una joven, precipitada desde un sexto piso tras discutir con su pareja esta madrugada. El presunto asesino fue el que llamó al 112 para alertar de la caída, pero asegurado que se trató de un accidente.

De confirmarse estos cuatro casos como asesinatos por violencia de género, este mes de diciembre de 2022 sería el peor desde que hay registros.

Casi un 40% de las mujeres habían denunciado a su agresor

Un total de 18 de las 46 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2022 —sin contar los últimos casos que aún están por confirmar— habían presentado denuncia contra su agresor, lo que supone que se ha duplicado el número de víctimas mortales que habían denunciado previamente.

Según los datos recogidos por Europa Press del portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, de las víctimas mortales por violencia machista en 2022, casi un 40% de ellas, 18 de las 46 mujeres asesinadas, habían presentado denuncia contra su pareja o expareja, frente a 28 que no la habían presentado.

En 2022, solo en diez casos se habían adoptado medidas de protección para la víctima y en seis de ellos, estas medidas ya no estaban vigentes, bien porque había finalizado el periodo de vigencia, bien por otros motivos. "Llevamos un mes negro", ha valorado la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha pedido prestar "especial atención" a la valoración del riesgo de las víctimas de violencia de género.

"Una de las cuestiones a las que hay que prestar especial atención este año es que por primera vez estamos viendo que se está duplicando el número de víctimas mortales que habían presentado denuncia, ahora prácticamente son la mitad y está mal fallar a las mujeres, es una desgracia que no se puede permitir", ha denunciado Besteiro.

Ante este repunte, la presidenta de Mujeres Progresistas ha reclamado una mayor formación de los operadores jurídicos y, sobre todo, "prestar atención a la valoración del riesgo", es decir, valorar mejor el peligro que corre la víctima. Precisamente, ha puesto de manifiesto que, de las mujeres asesinadas en lo que va de año, "solo cuatro tenían medidas de protección vigentes".

En concreto, ha señalado que un "dato muy preocupante" es que "son muy pocas las peticiones de valoración forense". Además, ha lamentado que las Unidades de Valoración Forense Integral previstas en la ley contra la violencia de género "todavía no existen en todas las comunidades autónomas" o no disponen de "los medios suficientes". Además, considera que estas unidades no solo deben llegar a los juzgados de violencia contra la mujer sino también a los juzgados de familia, a los que acuden "muchas víctimas" para "poner fin a su relación con su maltratador".

