Yolanda Díaz, Irene Montero o Ione Belarra: la izquierda aplaude la dimisión de Rubiales con un "se acabó"

Luis Rubiales ha anunciado este domingo a última hora su dimisión como presidente de la RFEF y vicepresidente de la UEFA, tras tres semanas salpicado por las acusaciones del beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso. Lo ha hecho, primero, en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan y, después, en un comunicado extenso en el que ha denunciado una "campaña desproporcionada" contra él y la presión de “poderes fácticos”.

Conocíamos la noticia a través de la cuenta de SpaceX del periodista, que hizo público un extracto de la entrevista al ya expresidente de la Federación Española de Fútbol Femenino, acompañado de este mensaje: “Algunas personas se alegrarán de que Luis Rubiales haya renunciado, otras pensarán que está mal que haya perdido su trabajo y que ahora podrían enfrentar un proceso penal por ESE beso. Es una conversación cruda, poderosa y emotiva sobre ese beso y agarre de la entrepierna que lo han convertido en el hombre más infame del mundo".

Una de las primeras políticas en reaccionar ha sido la ministra de Trabajo en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha asegurado en un tuit que “el país feminista avanza cada vez más rápido” y que “la transformación” y la “mejora de nuestras vidas es inevitable”. Mensaje que ha concluido mostrando su apoyo a Jenni Hermoso y a todas las mujeres. Marta Lois, la portavoz del partido, ha subrayado en la misma red social, que “la mayoría de la sociedad, las mujeres y el feminismo de cuarta hora están muy lejos de comportamientos como el de Rubiales”. “Era un clamor poner fin a ello. Estamos contigo Jenni, con las mujeres y el deporte libre de machismos”, ha concluido.

Las reacciones desde el ala socialista del Gobierno han llegado por parte del ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, que se ha hecho eco de un par de enlaces de noticias relacionadas con el caso, sin añadir ningún tipo de valoración por el momento.

Cronología del caso Rubiales: las fechas claves del escándalo, Joan Domènech @elperiodico https://t.co/yBtSnDY8Zd — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) 11 de septiembre de 2023

Además, el presidente del CSD, Víctor Francos, en una entrevista a la Cadena Ser esta noche, ha dicho que “Rubiales ha hecho lo que tenía que hacer. Es lo que habíamos pedido la ciudadanía”, a lo que ha añadido: “Es una buena decisión porque beneficia al fútbol y al deporte español. La respetamos y la compartimos”, y ha lamentado que “el señor Rubiales haya sido más severo consigo mismo que el propio TAD”.

Los dirigentes de Podemos se han limitado a publicar un mismo mensaje: un escueto “Se acabó”, que hemos podido leer en la cuenta oficial del partido, además de en los perfiles de la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en el de la ministra de Igualdad, Irene Montero o en el de Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad.

Pablo Echenique ha emitido varios párrafos, defendiendo la rapidez de Podemos en denunciar el abuso sexual a la futbolista y criticando el “silencio táctico” de los “demás actores políticos y mediáticos”: “Otros decían que teníamos que callar y algunas televisiones como La Sexta, incluso quitaban hierro al asunto y nos contaban que era un hecho divertido e inocente producto de la emoción y la efusividad”. En el mismo texto, recordaba, también, que el Presidente de Gobierno tardó “tres días” en condenar los hechos públicamente. Otro de los políticos en pronunciarse ha sido Gabriel Rufián, que ha retuiteado un mensaje que la propia jugadora escribió en 2013 en el que se lee “hasta nunca”.

El mismo domingo de la final, algunas personas de @Podemos fuimos las únicas que, desde la política, nos atrevimos a decir que aquello era violencia sexual.



Los demás actores políticos y mediáticos guardaban un silencio táctico colocándose de perfil, otros incluso decían que… pic.twitter.com/nkA5E6Pqw6 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) 11 de septiembre de 2023

Verónica Boquete, una de las imágenes del deporte más activas a la hora de denunciar el machismo dentro de la Federación ha reaccionado a la noticia con un gif en el que van cayendo, poco a poco, unas fichas de dominó.

El escándalo Rubiales lleva semanas ocupando páginas en la prensa internacional, tanto deportiva, como generalista, y este comunicado de renuncia tampoco ha pasado desapercibido. En Reino Unido, país que ha elegido el directivo para hacer pública su dimisión, The Guardian ha abierto su edición digital con el titular “Luis Rubiales dimite tras el beso en el Mundial”. Por su parte, The New York Times hace hincapié en “el beso no deseado” y en el aumento de la presión en los últimos días y el medio alemán Bild, ha iniciado su crónica con un contundente ¡ADIÓS!”.