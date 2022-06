Igualdad espera que Instituciones Penitenciarias valore que María Salmerón no puede reincidir

La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se ha mostrado este viernes "segura" de que Instituciones Penitenciarias tendrá sobre la mesa la clasificación en grado de María Salmerón y que "presumiblemente valorará" que esta mujer "no necesita integración" y que "su hija sí la necesita a ella". Además, ha indicado Rosell, Salmerón ya no puede reincidir en el delito que se le acusa de incumplir el régimen de visitas de su hija a su padre, porque esta ya es mayor de edad.

Preguntada por la posibilidad de que el Ministerio de Igualdad solicitara de alguna manera el tercer grado para Salmerón, después de que el Gobierno no la indultara, Rosell ha indicado que eso no le corresponde al departamento que dirige Irene Montero y ha apuntado que este tampoco va a criticar una decisión a propuesta de Justica. Lo que sí ha querido destacar la delegada del Gobierno es que las actuaciones judiciales que se han producido en este caso "no partieron de la realidad de que Salmerón fue víctima" de violencia de género. En concreto, tal y como ha recordado, su exmarido fue condenado en 2008 por "malos tratos habituales".

Y, en este sentido, ha recordado que el Gobierno ha puesto en marcha una "solución legal" dentro de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley solo sí es sí, bajo el lema de que "ningún maltratado puede ser un buen padre".