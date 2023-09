Putellas: "Pedimos tolerancia cero ante personas que hayan escondido, aplaudido o incitado un abuso"

Las jugadoras Alexia Putellas e Irene Paredes han atendido este jueves a los medios antes del duelo este viernes frente a Suecia en el Gamla Ullevi de Gotemburgo. En plena crisis con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la rueda de prensa previa no se habló de fútbol, como quieren poder hacer las jugadoras, "cansadas" aunque dispuestas de una lucha en la que se han sentido "solas", según recoge Europa Press. La doble Balón de Oro explicó que han pedido "tolerancia cero" dentro de la Federación con quienes "hayan escondido o aplaudido" un abuso, como el que sufrió Jenni Hermoso o la "discriminación sistemática" que vienen denunciando.

"Nosotras venimos reclamando que se nos escuchara durante bastante tiempo porque estábamos detectando, sabíamos durante décadas, una discriminación sistemática con el femenino. Tuvimos que pelear mucho para ser escuchadas. Eso conlleva un desgaste que no queremos tener, lo que nos preocupa es ganar dentro del campo, que la gente se emocione y celebre victorias", afirmó este jueves.

Putellas apuntó que el apoyo de la Asamblea de la RFEF a Luis Rubiales, ya expresidente de la Federación, después de su actuación y su beso a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial fue la "gota que colmó el vaso". "En la final sucedieron unos hechos inadmisibles, con la gota que colmó el vaso con la posterior Asamblea. Ahí dijimos que esto no podía suceder, que no queríamos continuar por este camino. Teníamos que decir tolerancia cero por nuestra compañera (Jenni), por nosotras y por si esto vuelve a suceder", afirmó.

"Luego fueron ocurriendo una serie de hechos que explicaremos cuando tengamos más tiempo. También hay que tener claro que hay un proceso judicial abierto y que hay una víctima, que es Jenni, que es la única que no ha provocado nada de lo que ha sucedido y que sus compañeras vamos a estar a su lado", relató.

"La reunión del otro día es un punto que puede ser un antes y un después. Confío en que los acuerdos harán que nuestro deporte y creo que el deporte femenino, y en consecuencia la sociedad, sea mucho mejor. Nunca hemos pedido ni poner ni quitar al entrenador. Lo que hemos hecho es trasladar inquietudes o conceptos en los cuales el vestuario no terminaba de sentirse cómodo. Siempre entendiendo que nuestro trabajo no es ese", explicó ante el nombramiento de Montse Tomé como seleccionadora tras Jorge Vilda.

Putellas insistió en que no quitan ni nombran cargos, pero sí exigieron "tolerancia cero" ante un "abuso". "Es la jerarquía que tiene que haber. Nosotras siempre vamos de cara. Estamos luchando por un fútbol transparente. Es igual que antes, con la diferencia que el seleccionador era el director deportivo con lo que teníamos que ir a la persona que estaba arriba", dijo. "No ponemos ni quitamos nada, simplemente denunciamos y pedimos que en la Federación de todos los españoles haya tolerancia cero ante personas que hayan escondido, aplaudido o incitado un abuso. Quien elige los cambios e investiga es la Federación", añadió.

Por otro lado, la jugador del Barça explicó el compromiso de esta selección con una sociedad mejor en lucha por la igualdad. "No es un tema deportivo, va mucho más allá. Lo que vivió Jenni no se puede tolerar, nosotros pedimos que este tipo de actitudes no se den. El fútbol es un reflejo de nuestra sociedad. Con esta denuncia de tolerancia cero no queremos dejarlo de lado, si lo dejas de lado te estás posicionando. Ha costado pero la Federación finalmente nos escuchó y ahora está investigando", afirmó.

Alexia Putellas, jugadora de la Selección Española de Fútbol: "No se puede tolerar lo que vivió Jenni"



En directo en el #Canal24Horas

📺 https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/CXsG9SqukK — RTVE Noticias (@rtvenoticias) 21 de septiembre de 2023

Putellas desveló alguno de los acuerdos alcanzados con el CSD en la reunión del martes. "El sistema ha fallado, los protocolos han fallado. Hay compromiso para crear protocolos y una comisión mixta. No habrá sanciones y la Federación tiene que hacer un comunicado disculpándose con Jenni. Hay una serie de acuerdos para asegurarnos que tenemos una Federación más transparente y que protege a las personas", terminó.

Irene Paredes: "El otro día no queríamos venir"

Por su parte, Paredes detalló que fueron "obligadas" a entrar a la convocatoria de esta semana para los partidos de la Liga de Naciones, pero aceptaron quedarse a escuchar al Consejo Superior de Deportes (CSD), que entró "contundente", en busca de los cambios que vienen pidiendo por la "discriminación" a la mujer en la Federación de fútbol. "El otro día no queríamos venir. Habíamos decidido tras diversas conversaciones que no podíamos venir, que no era el momento y fuimos obligadas a venir. Vinimos obligadas y aceptamos tener unas reuniones. A partir de ahí tomamos la decisión de quedarnos. Entre las cosas que se acordaron fue no ser sancionadas y tomamos la decisión de quedarnos no por estar a gusto sino porque es lo que tenemos que hacer para que los acuerdos y esto avance", dijo.

"De estar sin apoyos, como hemos estado. Ahora el CSD ha entrado de manera contundente, pero hasta ahora nos hemos sentido solas. Llegaban tarde. Todo eso hay que corregirlo. Esperemos que no vuelva a pasar pero si pasa tiene que haber un protocolo", añadió.

🔴 ÚLTIMA HORA | Irene Paredes, jugadora de la Selección Española de Fútbol: "Nos quedamos porque es lo que debemos hacer para que los acuerdos se lleven adelante"



En directo en el #Canal24Horas

📺 https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/2VZvZWKfRF — RTVE Noticias (@rtvenoticias) 21 de septiembre de 2023

Paredes también explicó la "responsabilidad" con la Sub-23 de "no pasar una bomba a gente con menos experiencia" y habló de una reunión "constructiva" la del martes hasta las cinco de la madrugada con el CSD y RFEF. "Podemos decir que la reunión fue constructiva, se llegaron a acuerdos que son importantes para avanzar y a partir de aquí sabemos que hay cosas que llevan un tiempo pero se comprometieron a ello y se están produciendo los cambios ya", apuntó.

"En el primer comunicado había gente que ya no es jugadoras. Las 30 éramos las 23 del Mundial y gente que ha estado en las fases previas. Todas pensamos lo mismo, Athenea y Sheila se han expresado libremente y es normal. Mapi y Patri tenían una situación diferente, no era las formas de volver. Las que estamos aquí lo vemos así, para que se den cambios creemos que tenemos que estar aquí", añadió.

Montse Tomé: "No siento que las jugadoras no me quieran"

Paredes y Putellas han salido en rueda de prensa después de la comparecencia de la seleccionadora nacional femenina, Montse Tomé, con la que han evitado coincidir en sala de prensa. La nueva entrenadora aseguró que "no" siente que las jugadoras del combinado nacional no quiera al nuevo cuerpo técnico encabezado por ella, insistiendo en que la crisis en la selección "es algo que se escapa de lo profesional y lo deportivo" y en que "siempre" quiso "proteger y ayudar" a las futbolistas, porque "lo han pasado mal".

También explicó que "es cierto que todo lo que hemos vivido y llevamos viviendo es grave, es algo que se escapa de lo profesional y lo deportivo. En esa valoración, todos sabemos lo que ocurrió el día de la final. Deberíamos estar celebrando un triunfo increíble, y lo que pasó fue muy desagradable. Eso lo catalogo fuera de lo deportivo".

Tomé reconoció que ha visto "sufrir" a Jenni Hermoso tras el beso no consentido de Luis Rubiales en la entrega de medallas de la final, aunque apuntó que todo "se fue mezclando" en los días posteriores. "Mi intención siempre fue ayudar, soy entrenadora, pero me siento jugadora y, sobre todo, persona", agregó.

"Lo que ha salido de que si las jugadoras no los quieren, yo no lo siento así, no lo he oído de ellas. Es algo que debemos cuidar, contrastar un poco la información, que eso sea cierto. Todos nos podemos equivocar, pero todos debemos ser profesionales", manifestó Tomé sobre la relación con las jugadoras después de la convocatoria y la reunión en Oliva entre futbolistas, Consejo Superior de Deportes (CSD) y la RFEF.

Para la entrenadora, su primera lista y toda a polémica posterior "ha sido un fallo en la interpretación", respecto a si se comunicó con las futbolistas para avanzarles que estaban seleccionadas. "Yo dije que hablé con jugadoras, no con todas, nadie me preguntó si había hablado con todas. Dije y lo repito que no iba a decir con quién había hablado ni qué habíamos hablado", expresó.

"Las jugadoras no están pasando por su mejor momento, y tampoco es nuestro mejor inicio. Los hechos son inaceptables. Nosotros nos posicionamos con Jenni y todas las jugadoras, todo lo demás han sido cosas que se han escapado de nuestro control, aquello que se dio fuera de lo deportivo. Que se den los cambios que se solicitan no forma parte de lo que yo puedo gestionar. Esas son las cosas que desbloquearían el problema y se escapan de mi control", argumentó insistiendo en su labor deportiva al frente del equipo.

Por ello, Tomé trató de centrarse en "lo deportivo" y "lo que podía controlar" ante "esta situación excepcional". "Pudo haber un fallo en la comunicación, pero siempre hemos querido proteger a las jugadoras, ayudarlas, estar con ellas, estar con Jenni, que ha sido la que lo ha pasado mal, he compartido mucho con ella y empatizo en todo", añadió sobre la actual situación que vive el equipo. "Tengo que ser profesional y sacar un convocatoria, y elegimos las que para nosotros eran las mejores. La intención siempre fue ayudar, escucharlas, entenderlas, no sé si ha sido fallo de comunicación, falta de tiempo. Son cosas que se alejan de lo deportivo, lo desconozco", señaló, antes de asegurar que tiene "confianza en el trabajo y ganas de que se solucione".

Sobre su primer entrenamiento, Tomé no puso en duda la profesionalidad de las futbolistas, que son "profesionales" y "han entrenado bien". "Tenemos el primer partido de la Liga de Naciones, todos somos profesionales", reiteró. "Tenemos ganas de hablar de fútbol, esperamos un equipo fuerte. Suecia es un equipo físico, con una estructura presionante. Son un gran equipo que a día de hoy lidera el ránking FIFA. Es una prueba fuerte y una competición nueva, atractiva, con un objetivo claro de estar en los Juegos. Tenemos ganas de empezar bien", concluyó sobre su rival este viernes.