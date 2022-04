Rosell defiende revisar los regímenes de visitas de hijos de maltratadores tras el crimen machista de Sueca

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha admitido hoy que "todavía se puede mejorar la legislación" vigente para reforzar la protección de los menores víctimas de violencia machista.

Rossell ha reconocido, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press al ser preguntada por el caso del menor asesinado por su padre en la localidad valenciana de Sueca, que la legislación actual "no está pensada para estos casos", sino para los niños que quedan huérfanos.

Por ello, ha incidido en la necesidad de revisar los regímenes de visitas cuando afecten a hijos de víctimas de violencia de género, tal y como se estableció en la reforma del Código Civil que entró en vigor en septiembre de 2021. "Siempre será mejor reparar un régimen de visitas que reparar una infancia rota", ha explicado.

"Un maltratador no puede ser un buen padre, eso es un estereotipo muy arraigado que hay que romper y la ley dice que si es así, debe suspenderse (el régimen de visitas) y me temo que, en general, no se ha hecho un esfuerzo de revisar todo ese régimen de visitas con la reforma del Código Civil que hace muchos meses que entró en vigor y cuya revisión podría salvar vidas".

"Cuando hay sentencia, ya no hay una cuestión de presunción de inocencia; cuando no la hay, y es una privación cautelar si, pero siempre será mejor reparar un régimen de visitas que tratar de reparar una infancia rota o de reparar un asesinato", ha añadido la delegada contra la Violencia de Género.

Respecto al caso de Sueca, Rosell ha asegurado desconocer aún si existía un régimen de visitas previo a la condena por maltrato, pero ha recordado que "hay mujeres que tienen una orden de protección y sentencia con alejamiento y los hijos no, por lo que las madres viven muchas veces muy angustiadas pensando en la violencia vicaria".

"Absoluta unidad de toda la sociedad"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha llamado este lunes a la "absoluta unidad", tanto de "la sociedad" como de "las instituciones" contra la violencia de género tras el asesinato del pequeño y la investigación que se ha iniciado tras el asesinato de una mujer en Cuenca.

"Se investiga como asesinato machista el de una mujer en Cuenca, solo horas después del presunto asesinato por violencia vicaria de un niño de 11 años", ha lamentado la responsable de Igualdad.

"Necesitamos absoluta unidad de la sociedad y las instituciones para creer a las mujeres y no dejarlas nunca solas", ha señalado a través de su cuenta oficial de Twitter.

La ministra ya se había referido al caso del niño a través de sus redes sociales y al hecho de que no se hubieran suspendido las visitas al padre, que estaba condenado por violencia de género hacia la madre. "Es violencia vicaria", explicó Montero, antes de indicar que en este caso "también hay responsabilidad institucional" y que, ahora hay que acompañar a la madre.

En cuanto al caso de la mujer de Cuenca, que está investigando la Guardia Civil, el Ministerio de Igualdad ha señalado que se trata de una mujer de 46 y que, de confirmarse que se trata de un asesinato machista, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España ascendería a 9 en 2022 y a 1.135 desde 2003.

