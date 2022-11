"Violación, estupro, cohecho, ¿quién domina? Derecho”: los cánticos machistas del equipo de rugby de la UCM

“A los de Derecho nos llega hasta el pecho”. “Violación estupro, cohecho, ¿quién domina?, Derecho”. “Los de Farmacia la tienen muy lacia”. “Las niñas de Info [Facultad de Ciencias de la Información] las prefieren de Derecho”. Estas son algunas de las frases del cántico machista con el que el equipo de rugby masculino de la Facultad de Derecho, de la Universidad Complutense (UCM), acabó su partido contra el equipo de la Facultad de Ciencias de la Información el pasado 10 de noviembre, en el Campo de Rugby Ciudad Universitaria.

La Unión de Estudiantes Progresistas-estudiantes de izquierda (UEP-ei) denunció este domingo en Twitter un vídeo en el que se ve y se escucha con claridad un cántico machista y discriminatorio hacia la mujer por parte del equipo de rugby de la Facultad de Derecho. UEP-ei es una asociación formada por estudiantes de Derecho, Relaciones Laborales y ADE de la misma Universidad. Este lunes, han puesto los hechos en conocimiento de la Universidad.

Estamos hasta el coño de los cánticos machistas.



No los vamos a aguantar ni en los colegios mayores ni el los Campos de rugby. pic.twitter.com/f5rjJeKvuQ — UEP-ei Derecho UCM (@UEPeiDerechoUCM) 20 de noviembre de 2022

Los hechos suceden un mes después del escándalo del Colegio Mayor Elías Ahúja de la misma Universidad, cuando se difundió por redes sociales un vídeo en el que los estudiantes gritaban, desde sus habitaciones, a las estudiantes: “Putas, salid de vuestras madrigueras”.

infoLibre ha hablado con Andrea, una de las portavoces de la asociación denunciante, que prefiere no decir su apellido por miedo a represalias, según ha asegurado. La portavoz ha señalado que “el protocolo sería el mismo que en el Elías Ahúja [el colegio mayor que fue sancionado por cánticos machistas]” y que lo aplican en estos casos las autoridades universitarias. Ahora están a la espera “de las medidas” que adopte la UCM, que aún no se ha pronunciado. Andrea ha explicado que estos gritos forman parte de una tradición que consiste en que los equipos enfrentados, al finalizar el encuentro, realizan una serie de cánticos, pero no todos tienen estas características. La estudiante ha asegurado que “no todos son machistas” y ha puesto como ejemplo a los equipos de rugby femenino de Políticas y al masculino de Filosofía.

Después de que infoLibre se pusiera en contacto con el gabinete de comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, la institución ha emitido una nota de prensa anunciando que "abrirá una investigación para depurar responsabilidades". La Unión de Estudiantes tuvo respuesta directa esta mañana del rector de la Universidad, Joaquín Goyache, que ha calificado de “intolerable” lo sucedido. Además les informó de que el Vicerrectorado de Estudiantes ya está trabajando en el asunto para dar una respuesta. infolibre se ha puesto en contacto con el equipo de rugby, desde su cuenta de Instagram. "Hay un grupo de capitanes y delegados de rugby de la UCM donde expusimos nuestras razones de por qué ese cántico no falta al respeto absolutamente a nadie. Y nadie volvió a hablar más del tema. Por tanto, no hay nada más de qué hablar". Esta mañana el equipo cerró durante unas horas el acceso público a su cuenta en Instagram.

En el comunicado de la UEP-ie, se ha denunciado que el cántico del equipo de Derecho “reproduce la cultura de la violación, cosifica a la mujer y la reduce a un objeto o trofeo sexual”. Como consecuencia de esta serie de actuaciones machistas, la UEP-ei ha convocado una concentración de estudiantes para hechos así no vuelvan a repetirse como actos normales en la propia Universidad. Será este miércoles en Ciudad Universitaria a las 13.00h.