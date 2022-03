3 de marzo: cinco hechos clave de la invasión en Ucrania

Rusia avanza en su ataque al sur y el este de Ucrania

El Ejército ruso ha intensificado los bombardeos en las zonas costeras en el sur y el este de Ucrania. Las tropas rusas han llegado a la ciudad de Jersón, un enclave estratégico en la desembocadura del río Dnipro, cerca del mar Negro. Rusia también ha aumentado la presión militar en Mariúpol, en el mar de Azov.

El Kremlin ha defendido que sus tropas se han hecho con el control total de Jersón, lo que significaría que sería la primera gran ciudad en caer bajo control ruso. La captura de esta ciudad costera puede dar al presidente ruso Vladimir Putin otro punto para atacar Odesa, el otro gran enclave del mar Negro.

Rusia y Ucrania llegan a su primer acuerdo: corredores humanitarios

Las conversaciones entre Rusia y Ucrania comienzan a dar sus frutos. Ambas delegaciones han acordado este jueves el establecimiento de corredores humanitarios para la evacuación y la entrega de alimentos y medicinas, y un posible alto el fuego temporal. Asimismo, según han anunciado las partes al finalizar la segunda ronda de diálogo, una tercera cumbre se celebrará "pronto".

Putin avisa a Macron de que "lo peor está por venir" y amenaza con "llegar hasta el final"

Vladimir Putin ha llamado este jueve al presidente francés, Emmanuel Macron. Según fuentes del Elíseo, la conversación ha durado 90 minutos en la que el mandatorio ruso ha dejado a su homologo galo que completará la ofensiva sobre Ucrania "en cualquier caso", asegurando que "lo peor está por venir".

Putin ha insistido ante Macron que Ucrania debe permanecer lejos de la OTAN y ha pedido la "desmilitarización" del país. El presidente de Rusia también ha defendido que sus tropas hacen "todo lo posible" para no provocar víctimas civiles y ha catalogado de "desinformación" las acusaciones llegadas desde Ucrania.

Zelenski asegura que "no se rendirán"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado en una rueda de prensa que "si alguien piensa que Ucrania se rendirá, simplemente no sabe nada". También ha afirmado que Rusia se ha visto obligada "a cambiar de táctica" y que los bombardeos en las ciudades no son más que una confirmación de que los rusos "no han logrado hacer nada significativo" .

Por otra parte, Zelenski ha advertido de que si Ucrania desapareciese, Letonia, Lituania y Estonia "serán los siguientes". El mandatario ha afirmado que no entra entre sus planes atacar a Rusia y le ha pedido a Putin sentarse a dialogar, pues "es la única manera de parar esta guerra".

La UE acuerda dar protección temporal a los ucranianos

Los ministros de Interior de la Unión Europea han concedido protección temporal a los desplazados de nacionalidad ucraniana. Con ella se les permitiría viajar con libertad dentro de la UE, así como buscar empleo, tener acceso a asistencia médica e instalarse en cualquier Estado miembro.

La UE también ha pedido a los países prepararse para la llegada de "millones de refugiados". La comisaria de Interior europea, Ylva Johansson, ha abogado por desbloquear fondos para ayudar a la acogida y la atención humanitaria de los ucranianos.