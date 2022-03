90.000 firmantes reclaman un cambio de postura con el Sahara Occidental

“Mi nombre es Malainin Mohamed y nací en un campamento de refugiados saharaui en Smara. Allí viví hasta los siete años sin agua corriente, sin electricidad y con una dependencia casi total de las ayudas externas. Llevo más de 20 años en España trabajando como chef pero mi vínculo con mi pueblo sigue intacto. Mis padres, mis tíos y mis abuelos siguen viviendo allí, prácticamente en las mismas condiciones. Mi pueblo y mi familia llevan luchando desde los años 70 por su autodeterminación cuando España, tras el mandato de la ONU, inició el proceso de descolonización que nunca se culminó”.

Así comienza Malainin Mohamed su petición en la plataforma Change.org. Mohamed, de origen saharahui, entregará este miércoles en el Congreso de los Diputados más de 90.000 firmas recogidas para reclamar al Gobierno de España una rectificación con la situación del Sahara Occidental. Hará coincidir la entrega con la comparecencia del presidente Pedro Sánchez.

Mohamed ha criticado el trato diferencial que se está haciendo entre diferentes refugiados, argumentando que “mientras España abre sus puertas a los refugiados ucranianos, abandona a los saharauis tras 40 años de conflicto”.

Según Mohamed, "la única solución al conflicto, pasa por el respeto al Derecho Internacional", remarcando el valor del ejercicio a la libre determinación. "Cualquier alternativa que pretenda imponerse prescindiendo del ejercicio del derecho a la libre determinación es contraria a la legalidad internacional. España debe cumplir sus obligaciones como potencia administradora del territorio y velar por la culminación del proceso de descolonización”, ha argumentado Mohamed.

Mohamed ha recordado en su escrito la resolución de 1991 en la cual la Organización de Naciones Unidas reconoció el derecho del pueblo saharaui a su libre determinación. "Estamos en 2022 y no solo el referéndum no se ha celebrado sino que España ha cedido a las exigencias de Marruecos”, ha denunciado Mohamed.

“Llevamos demasiados años luchando por la libertad y no podemos más. Se me parte el corazón cuando veo la tristeza en la mirada de mi familia. Muchos saharauis vivimos en España, trabajamos, estudiamos y aportamos cada día muchísima riqueza a la sociedad. No merecemos ser la moneda de cambio de ningún país. Digamos a Pedro Sánchez que no vamos a parar hasta lograr la libertad del Sáhara Occidental”, ha concluido Mohamed, emplazando a los interesados a manifestarse este miércoles 30 a las 11:00 horas frente al Congreso de los Diputados.